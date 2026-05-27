Predicción Bitesize: Sligo Rovers vs Bohemians – 29/05/26

Competencia: Primera División Irlandesa

Mercado: Más de 1.5 goles

Cuotas: 4/11 @ 1xBet

Buscando volver de inmediato a la senda de la victoria este fin de semana, Bohemians viajará a Sligo Rovers el viernes por la noche.

Empezando por los locales, reclamando lo que fue un impulso crucial la última vez y causando una gran sorpresa en Dublín al conseguir una victoria por 2-1 como visitantes ante los campeones reinantes de la Primera División, Shamrock Rovers, Sligo ciertamente estará buscando una exhibición similar aquí. Sin embargo, aún comenzando el regreso del viernes al Showgrounds ubicados a un punto de la zona de playoff de descenso, el equipo de John Russell ha fallado drásticamente en encontrar cualquier tipo de estabilidad esta temporada y ha luchado por capitalizar su racha de abril. Vistos por última vez frente a sus propios seguidores cayendo en una lamentable derrota por 4-1 a manos de Galway, han logrado solo una victoria en sus últimas cinco apariciones consecutivas en la Primera División. También vale la pena destacar que Sligo ha logrado solo dos victorias en sus últimos siete enfrentamientos en el Showgrounds, una racha que se remonta a una victoria por 2-1 contra Drogheda el 7 de marzo.

En cuanto a los visitantes, viendo cómo su racha de victorias se cortó abruptamente la última vez al caer 2-1 en casa ante Shamrock, Bohemians buscarán desesperadamente una respuesta inmediata en la Primera División. A pesar de ello, comenzando todavía este fin de semana en posición de medalla de bronce entre los mejores de Irlanda, los hombres de Alan Reynolds deben sentir el ánimo en su equipo alto. De hecho, vistos por última vez en sus viajes asegurando una emocionante victoria por 4-2 como visitantes ante Galway, los invitados del viernes han ganado cada uno de sus otros tres enfrentamientos en la Primera División y tienen firmemente en la mira montar un auténtico desafío europeo este año. Sin embargo, los Bohs han tenido dificultades para encontrar cualquier tipo de estabilidad defensiva. Ganándose una reputación por sus resultados animados, el equipo de Reynolds ha fallado en lograr una portería a cero en ninguno de sus últimos 10 encuentros consecutivos, una racha que se remonta al 3 de abril.

Apuesta: Más de 1.5 goles en Sligo Rovers vs Bohemians 4/11 para la batalla de la Primera División Irlandesa del viernes@ 1xBet