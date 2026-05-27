Dang Van Phuoc, fotógrafo de combate de AP que perdió un ojo en la Guerra de Vietnam, muere a los 91 años.

IRVINE, California.– El ex fotógrafo de Associated Press Dang Van Phuoc, quien resultó herido en varias ocasiones durante la Guerra de Vietnam y regresó para capturar la acción, incluso después de perder un ojo en una explosión, ha fallecido. Tenía 91 años.

Phuoc falleció el sábado en el sur de California después de desplomarse repentinamente, informó su sobrino, Van Nguyen.

Phuoc fue contratado en 1965 por el ex jefe de fotografía de AP, Horst Faas, para reemplazar a otro contratado local que había sido asesinado en una asignación. Rápidamente ganó reputación entre otros periodistas y las tropas estadounidenses y sudvietnamitas por su habilidad increíble para encontrar la acción.

Phuoc nació en una aldea vietnamita cerca de Quang Ngai, al sur de Da Nang, en 1935 y fue el menor de varios hermanos. Cuando tenía alrededor de 10 años, su padre fue asesinado por miembros locales de la insurgencia del Viet Cong. Unos años después, su madre falleció, dejándolo sin hogar.

“Él era realmente un hombre extraordinario que creció desde un trato muy malo cuando era niño,” dijo Nguyen.

Cuando era joven, Phuoc se ofreció como voluntario para ayudar a llevar equipo en un estudio de cine de Saigón donde trabajaba la madre de Nguyen como cocinera. Fue allí donde Phuoc tomó por primera vez una cámara y aprendió fotografía por sí mismo, según su sobrino.

Phuoc, que fue apodado el “arma secreta” de AP por su jefe, era conocido por caminar con el “hombre de punta” en patrullas de combate, colocándose en posición para obtener excelentes fotografías, pero también exponiéndose a un grave peligro.

Fue herido al menos cinco veces durante sus 10 años con AP en Vietnam, la primera vez solo cinco meses después de haber sido contratado. Una explosión de granada lo dejó con metralla en el pecho y la pierna, pero volvió al trabajo en pocos meses cubriendo la prolongada guerra civil entre las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte y el ejército sudvietnamita respaldado por EE. UU.

En 1968, sufrió una conmoción cerebral cuando fue golpeado en la cabeza por un cohete mientras cubría los combates callejeros en Saigón. Ese mismo año, Phuoc arriesgó fuego de francotirador para llevar a un soldado estadounidense herido a un lugar seguro y recibió una recomendación de la Novena División de Infantería del Ejército de EE. UU. por salvar la vida del hombre.

Phuoc perdió su ojo derecho en una explosión de granada en 1969 mientras patrullaba con una batallón de Rangers al sur de Da Nang, a lo largo de la costa central de Vietnam. Aprendió a disparar con un solo ojo y regresó al trabajo.

En una entrevista de 2011 para los archivos de AP, Phuoc describió la dificultad de trabajar con un solo ojo cuando tenía que mirar a través de la cámara mientras también vigilaba los gestos silenciosos de las manos de los soldados con los que patrullaba.

Su colega en la oficina de AP en Saigón, Huynh Cuong “Nick” Nguyen, describió a Phuoc como intrépido y ingenioso en el campo. Tras bastidores, era un hombre generoso y un amigo leal que trató a Nguyen como a un hermano.

“Todos lo querían tanto,” dijo Nguyen. “Cuando lo escuché, lloré, ‘Mi hermano, se ha ido.'”

A pesar de su reputación por capturar la acción, las fotos que conmovieron a Phuoc eran aquellas que evocaban la situación de los civiles atrapados en el fuego cruzado. En la entrevista de 2011, se comparó a sí mismo con un “pequeño grano de arena” que utilizaba sus imágenes para llevar sus historias al mundo.

Cuando cayó Saigón en 1975, Phuoc huyó con su familia con poco más que la ropa puesta y una botella de leche. Su familia fue rescatada de un campamento de refugiados en Guam con la ayuda de la reportera de AP Linda Deutsch, que estaba cubriendo la ciudad de carpas, y fueron llevados a Camp Pendleton.

Luego, Phuoc regresó a Asia y trabajó brevemente para AP en Hong Kong antes de dejar la empresa y establecerse permanentemente en el sur de California con su familia.

Llegó a ser un fotógrafo profesional de retratos en el condado de Orange, el hogar de Little Saigón, la mayor comunidad de refugiados del sur de Vietnam en el mundo.

Su sobrino nieto, Kim Nguyen, recordó el martes los retratos que Phuoc le tomó cuando era un bebé y recordó haber llevado a su propio hijo a ver el trabajo de Phuoc en exhibición en un museo en Vietnam.

En California, Phuoc fue miembro fundador de la Asociación de Fotografía Artística y entrenó a jóvenes fotógrafos. También fue voluntario civil para el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y en 1994 fue nombrado voluntario del año del condado.

___ Schoenbaum reportó desde Salt Lake City.

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