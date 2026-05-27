Forrest Frank gana su segundo puesto número 1 en Hot Christian Songs con ¡Jesús está vivo!

Forrest Frank asegura su segundo puesto número uno en el cartel Hot Christian Songs de Billboard mientras que “¡Jesús está vivo!” sube 16 lugares hasta la cima de la lista fechada el 30 de mayo, liderada por 3 millones de transmisiones oficiales en los EE. UU. (un aumento del 199%) en la semana de seguimiento del 15 al 21 de mayo, según Luminate. La canción es su 70ª entrada en la clasificación y su décimo top 10.

Frank se une a un grupo selecto con la rápida ascensión de dos semanas de la canción a la cima. En la era moderna, desde el cambio de metodología de la cartelera en 2012, solo otras tres canciones han llegado tan rápidamente al liderazgo: “Back to God” de Reba McEntire y Lauren Daigle en 2017, “I Can Only Imagine” de MercyMe y “You Say” de Daigle en 2018 (esta última en camino a una dominación récord de 132 semanas).

“¡Jesús está vivo!” ha sido impulsado en parte por un desafío en las redes sociales que invita a los fans y a otros artistas a añadir sus propios versos. La respuesta llevó la canción más allá de un simple lanzamiento como sencillo, con versiones que cuentan con la participación de Donnie Wahlberg, 1K Phew, Limoblaze, Pastor Marcus Rogers y otros recopilados en el álbum de 20 pistas “Jesús está vivo Vol. 1”, lanzado el 15 de mayo (todas las remezclas cuentan para el puesto de la canción en la tabla).

Frank se hizo conocido como la mitad del dúo pop Surfaces y desde entonces se ha convertido en uno de los artistas de crossover cristiano más visibles, mezclando pop, hip-hop y adoración con una estrategia de lanzamiento centrada en lo social. Su álbum de 2024, “Hijo de Dios”, encabezó las listas de Top Christian Albums durante 38 semanas y alcanzó el puesto 200 de Billboard, mientras que “Hijo de Dios II” de 2025 debutó en el primer puesto de Top Christian Albums y llegó al puesto 12 en el Billboard 200.

Frank lanzará su gira Generación de Jesús el 1 de junio en Tulsa, Oklahoma, con paradas que incluyen Detroit; Nueva York; Charlotte, Carolina del Norte; Nashville y Los Ángeles. Tori Kelly, Cory Asbury y The Figs serán los teloneros.