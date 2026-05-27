Irlanda del Norte: Adolescentes sin experiencia Braiden Graham y Ceadach ONeill en el equipo de Irlanda del Norte.

Los adolescentes sin experiencia Braiden Graham y Ceadach O’Neill han sido nombrados en el equipo de Irlanda del Norte para los amistosos de junio contra Guinea y Francia.

El delantero Graham, de 18 años, ha impresionado en el equipo Sub-21 del Everton esta temporada con 12 goles en 18 apariciones.

Graham estuvo en el banquillo para el viaje del Everton a Nottingham Forest en diciembre, pero aún no ha hecho una aparición en el primer equipo bajo David Moyes.

Al igual que Graham, el joven de 18 años O’Neill ha destacado en los equipos juveniles del Arsenal y estuvo en el banquillo para las Copas FA con el Wigan Athletic y Southampton.

El entrenador Michael O’Neill, quien ha firmado un nuevo contrato para seguir como entrenador de Irlanda del Norte hasta 2032, no contará con el defensor lesionado del Sunderland Dan Ballard para los dos partidos.

Paddy McNair está ausente después de ayudar al Hull City a ascender a la Premier League, mientras que el defensor del Portsmouth Terry Devlin también está fuera.

Eoin Toal está lesionado después de perderse la victoria del Bolton en la final de los playoffs de la League One ante el Stockport County, mientras que los mediocampistas George Saville y Brad Lyons están ausentes.

El mediocampista del Swansea City Ethan Galbraith está incluido a pesar de no haber jugado desde la derrota en los playoffs del Mundial contra Italia a finales de marzo, mientras que el adolescente del Liverpool Kieran Morrison ha mantenido su lugar en el equipo.

Irlanda del Norte se enfrenta a Guinea en España el 4 de mayo y se enfrentará a Francia, en su último partido antes del Mundial, en Lille el 8 de junio.