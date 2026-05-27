¿Están las acciones de Baker Hughes sobrevaloradas después de su repunte de 2026 o tienen un precio justo cercano a los 67 dólares?

Estadísticas clave de acciones de Baker Hughes

Rango de 52 semanas: 37 $ Ã 70

37 $ Ã 70 Precio actual: 67

67 Objetivo medio: 71

71 Meta superior de la calle: 85

85 Consenso de analistas: 13 Comprar / 3 Rendimiento superior / 5 Mantener / 1 Rendimiento inferior / 1 Venta

13 Comprar / 3 Rendimiento superior / 5 Mantener / 1 Rendimiento inferior / 1 Venta Propósito del modelo TIKR (diciembre de 2030): 67

La mayoría de los inversores nunca saben si una acción está realmente infravalorada o sobrevalorada. Las herramientas de valoración de nivel profesional de TIKR le brindan una respuesta clara y respaldada por datos sobre más de 60 000 acciones, de forma gratuita.

Baker Hughes Q1 2026: un golpe del IET en un fracaso en Oriente Medio

Baker Hughes Company (BKR) logró su mayor beneficio por acción ajustado de los últimos tiempos en el primer trimestre de 2026, registrando 0,58 dólares por acción frente a una estimación de consenso de 0,49 dólares, al tiempo que absorbió una caída de ingresos del 19 % en su región geográfica más grande.

Este resultado confirmó un cambio estructural que el mercado había anticipado durante meses.

El segmento de Tecnología Industrial y Energética, o IET, que fabrica turbinas de gas, compresores, sistemas de energía y equipos de GNL, registró 4.900 millones de dólares en pedidos para el trimestre, el tercer trimestre consecutivo por encima de los 4.000 millones de dólares y un nuevo récord para el segmento.

La cartera de pedidos de IET alcanzó los 33.100 millones de dólares, también un récord, lo que representa el quinto trimestre consecutivo en el que se alcanza un hito y se proporciona visibilidad de ingresos que las empresas tradicionales de servicios petroleros no pueden ofrecer.

La división de equipos y servicios petroleros, OFSE, se llevó la peor parte de la interrupción relacionada con la guerra en Irán, con ingresos de Medio Oriente y Asia cayendo un 19% interanual a alrededor de 1.150 millones de dólares debido a que el cierre del Estrecho de Ormuz limitó la actividad en toda la región.

El director ejecutivo, Lorenzo Simonelli, fue contundente durante la conferencia telefónica sobre resultados del primer trimestre de 2026: “Existe una necesidad cada vez mayor de aumentar las inversiones en upstream para aumentar la capacidad de producción global y garantizar que podamos satisfacer la creciente demanda”.

Baker Hughes también espera que el conflicto en Medio Oriente conduzca a una disminución secuencial mensurable en los ingresos de OFSE en el segundo trimestre, con esa región potencialmente cayendo más del 20% intertrimestral, aproximadamente el doble de la tasa de disminución en el primer trimestre.

Se mantuvo el rango de pronóstico de ingresos para todo el año de $ 26,2 mil millones a $ 28,3 mil millones, y la administración avanzó hacia una cifra ligeramente por debajo del punto medio dada la interrupción a corto plazo.

La transacción de Chart Industries, totalmente en efectivo por valor de 13.600 millones de dólares, que se espera se cierre en julio de 2026, sujeta a la aprobación de la Comisión Europea, añade escala a la cartera industrial y representa la mayor apuesta que ha hecho Baker Hughes como parte de su tesis de transformación a largo plazo.

Las acciones de Baker Hughes alcanzaron su precio más alto desde 2007 el día en que informaron su primer trimestre, lo que muestra cómo ha cambiado el sentimiento para una empresa que pasó la mayor parte de la última década luchando contra los ciclos de servicios petroleros.

Las acciones de Baker Hughes ahora han retrocedido ligeramente desde su pico posterior a las ganancias. Utilice TIKR para ver el gráfico completo de estimaciones de analistas y realizar un seguimiento de las previsiones de los analistas para pedidos, ingresos y EPS de IET hasta 2027. Obtenga acceso gratuito a herramientas profesionales para analizar las acciones de BKR en TIKRâ†’

Lo que dicen los analistas sobre las acciones de Baker Hughes: fuerte convicción, pero el debate es real

La tesis adoptada por Wall Street no es la de una reanudación de los servicios petroleros. Se trata de una transformación en la tecnología industrial, y el debate es si el precio actual ya refleja esta transformación.

El objetivo de los analistas para las acciones de BKR (EN REALIDAD)

Trece analistas tienen una calificación de compra y tres una calificación de desempeño superior a las acciones de Baker Hughes, mientras que solo cinco analistas mantienen su posición y dos son bajistas entre los 21 analistas que cubren la acción.

El objetivo promedio de The Street de alrededor de $71 implica un aumento de alrededor del 11% con respecto al precio actual de alrededor de $64, mientras que el objetivo alto de The Street de $85 sugiere que un camino más agresivo hacia la revaluación todavía está sobre la mesa para algunos analistas.

JP Morgan sobrepondera BKR con un objetivo de 74 dólares, describiendo a la compañía como un “principal beneficiario” de una mayor atención global a la seguridad energética y la creciente inversión en nueva energía e infraestructura.

Stifel mantiene una calificación de compra en el mismo nivel objetivo de 74 dólares, argumentando que la guerra en Irán y el cierre de Ormuz eliminaron casi instantáneamente el exceso de oferta mundial de petróleo, respaldando el aumento de los precios del petróleo y la demanda adicional para reponer las existencias y los suministros de emergencia de crudo.

RBC Capital Markets mantiene una calificación de rendimiento superior con un objetivo de 71 dólares, aumentando su precio objetivo tras fuertes pedidos de IET y comentarios de la gerencia sobre los próximos pedidos.

A principios de mayo, Barclays rebajó la calificación de BKR a igual peso y elevó su objetivo a 74 dólares, una combinación que refleja la tensión central: los fundamentos están mejorando pero la acción ha progresado lo suficiente como para que la relación riesgo/recompensa ya no sea asimétrica.

Márgenes EBITDA, FCF y EBITDA de las acciones de BKR (EN REALIDAD)

La métrica más importante es la trayectoria del EBITDA: el EBITDA del primer trimestre de 2026 de 1.158 millones de dólares aumentó un 12 % año tras año, con márgenes que aumentaron 145 puntos básicos hasta el 17,6 %, impulsado en su totalidad por la fortaleza del IET que compensó con creces los vientos en contra de OFSE.

Las estimaciones de la prensa apuntan a que el EBITDA se contraerá en el segundo y tercer trimestre debido a los vientos en contra en Oriente Medio, antes de aumentar a alrededor de 1.300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2026, una configuración en la que el corto plazo parece débil y el segundo semestre depende de la resolución de la situación de Ormuz dentro de los plazos establecidos por la dirección.

Mientras tanto, el flujo de caja libre es más conservador en el corto plazo: el flujo de caja libre del primer trimestre de 2026 de 210 millones de dólares fue un 54% menor que el año anterior y no alcanzó la estimación de consenso en aproximadamente un 48%, lo que refleja el calendario estacional, los retrasos en los pagos de los clientes y el despliegue de capital antes del cierre del contrato.

La cartera de pedidos de IET de 33.100 millones de dólares es la cifra que supera el ruido del FCF en el corto plazo, porque asegura la visibilidad de los ingresos y las ganancias para 2026, 2027 y 2028, independientemente de cómo cambie la volatilidad del mercado petrolero en los próximos dos años. cuarteles.

¿Están sobrevaloradas las acciones de Baker Hughes después de su repunte de 2026? El modelo TIKR dice que las matemáticas son ajustadas

El modelo de TIKR valora las acciones de Baker Hughes en alrededor de 67 dólares para diciembre de 2030, lo que implica un rendimiento total de alrededor del 0,3% del precio actual de alrededor de 67 dólares, o alrededor del 0,1% anualizado durante los próximos 4,6 años.

Resultados del modelo de valoración de acciones de BKR (EN REALIDAD)

Esta cifra es la señal más clara de que la acción ya ha incorporado la transformación. El supuesto promedio se basa en un crecimiento anual de los ingresos de aproximadamente el 3%, un margen de beneficio neto de aproximadamente el 10% y una tasa de crecimiento anual promedio de las ganancias por acción de aproximadamente el 4%, supuestos que reflejan un negocio legítimamente mejorado valorado cerca de su valor razonable. valor hoy.

El caso bajo, que supone un crecimiento de los ingresos de alrededor del 3% y una modesta contracción en la relación precio-beneficio, produce un precio de las acciones de alrededor de 65 dólares y un rendimiento total negativo del 2%, lo que significa que los inversores que compran en el escenario bajo no reciben nada por el riesgo involucrado.

El escenario más optimista, que proyecta un crecimiento de los ingresos de alrededor del 4%, un margen de beneficio neto cercano al 11% y una tasa de crecimiento anual promedio de las ganancias por acción de alrededor del 5%, da un objetivo de alrededor de 92 dólares y un rendimiento total de alrededor del 38%, o alrededor del 4% anual.

La tensión clave radica en los requisitos de alto nivel: los pedidos de IET deben exceder los 40 mil millones de dólares hasta 2028, como ha proyectado la gerencia, la integración de Chart debe producir los 325 millones de dólares en sinergias de costos objetivo, y Medio Oriente debe recuperarse para el segundo semestre de 2026, como se pronosticó.

El modelo TIKR valora bastante a BKR en los niveles actuales. La hipótesis media ofrece un rendimiento anualizado del 0,1%, la hipótesis baja pierde dinero y la hipótesis alta de 92 dólares requiere que las tres apuestas de ejecución se hagan realidad. Los inversores que apuestan por la transformación a largo plazo tienen un camino creíble a seguir, pero el precio actual no deja margen de seguridad si una de estas apuestas fracasa.

Las mejores ideas de Wall Street no permanecen ocultas por mucho tiempo. Con TIKR, detecte actualizaciones de analistas, ganancias superiores y sorpresas en miles de acciones de forma gratuita…

¿Se pueden comprar acciones de Baker Hughes ahora mismo?

A alrededor de 64 dólares por acción, las acciones de Baker Hughes tienen un objetivo promedio de alrededor de 71 dólares por parte de 21 analistas, 13 de los cuales son de compra o de compra en firme.

El objetivo promedio para el modelo TIKR es de alrededor de 67 dólares para diciembre de 2030, prácticamente sin cambios con respecto a los precios actuales, lo que indica que la historia de la transformación es real pero ya tiene un precio.

El escenario a corto plazo depende de la resolución del problema de Ormuz y la reanudación de la OFSE durante la segunda mitad de 2026.

¿Qué pasó con las acciones de Baker Hughes después de los resultados del primer trimestre de 2026?

Las acciones de Baker Hughes alcanzaron su nivel más alto desde 2007 tras la publicación de los resultados del primer trimestre de 2026 el 24 de abril, después de que la compañía informara un BPA ajustado de 0,58 dólares frente a una estimación de consenso de 0,49 dólares y reservara pedidos de IET de 4.900 millones de dólares. dólares, un nuevo récord trimestral.

En el momento de la publicación de los resultados, la acción ya había ganado más del 50% desde principios de año, gracias al shock de oferta relacionado con la guerra en Irán y la revalorización del segmento IET.

¿Debería invertir en Baker Hughes Company?

La única forma de averiguarlo es mirar los números usted mismo. TIKR le brinda acceso gratuito a los mismos datos financieros de calidad institucional que utilizan los analistas profesionales para responder esta pregunta.

Seleccione acciones de Baker Hughes Company y verá años de historia financiera, los pronósticos de ingresos y ganancias de los analistas de Wall Street para los próximos trimestres, cómo los múltiplos de valoración han cambiado con el tiempo y si los objetivos de precios tienen una tendencia alcista o bajista.

Puede crear una lista de seguimiento gratuita para seguir a Baker Hughes Company junto con otras acciones que le interesen. No se requiere tarjeta de crédito. Sólo los datos que necesitas para decidir por ti mismo.

Obtenga acceso gratuito a herramientas profesionales para analizar las acciones de BKR en TIKR â†’