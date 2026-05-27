Trump le dice a PBS News que Irán no obtendría un alivio de las sanciones a cambio de renunciar al uranio altamente enriquecido.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Irán no obtendría un alivio de las sanciones a cambio de renunciar a su uranio altamente enriquecido. Sus comentarios se producen mientras Estados Unidos e Irán intentan llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto que ha envuelto a Oriente Medio durante los últimos tres meses.

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“No, no, en absoluto. No un alivio de las sanciones, no”, dijo Trump a PBS News durante una breve llamada telefónica cuando se le preguntó si el acuerdo actual significaría que Irán renunciaría a su uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio de las sanciones.