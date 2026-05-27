Trump le dice a PBS News que Irán no obtendría un alivio de las sanciones a cambio de renunciar al uranio altamente enriquecido.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Irán no obtendría un alivio de las sanciones a cambio de renunciar a su uranio altamente enriquecido. Sus comentarios se producen mientras Estados Unidos e Irán intentan llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto que ha envuelto a Oriente Medio durante los últimos tres meses.
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“No, no, en absoluto. No un alivio de las sanciones, no”, dijo Trump a PBS News durante una breve llamada telefónica cuando se le preguntó si el acuerdo actual significaría que Irán renunciaría a su uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio de las sanciones.
Y añadió: “Van a renunciar a su uranio altamente enriquecido, no para sanciones, sino para alivio. No, no, en absoluto”.
Durante una llamada del fin de semana con varias naciones árabes, incluidas Arabia Saudita, Jordania, Egipto y otras, Trump dijo que debería ser obligatorio para ellos unirse a los Acuerdos de Abraham. Los acuerdos son un acuerdo negociado hacia el final de su primer mandato que normalizó las relaciones entre otros estados árabes e Israel. Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Kazajstán son los únicos países que se han adherido desde 2020. En el pasado, Arabia Saudita ha dicho que no se unirá a menos que haya promesas de un Estado palestino.
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Cuando se le preguntó por qué el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, debería unirse a los Acuerdos de Abraham si no hay un camino hacia un Estado palestino, el presidente dijo: “Porque es fantástico para Arabia Saudita. Es fantástico para Arabia Saudita”.
El lunes, el presidente publicó en su cuenta Truth Social que las negociaciones con Irán estaban “avanzando muy bien”. Trump debía reunirse con su gabinete más tarde el miércoles para discutir los esfuerzos diplomáticos en curso.
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