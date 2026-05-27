Irán amplía restricciones sobre la distribución de contenido de noticias por parte de medios internacionales.

Irán ha ampliado las restricciones sobre la distribución de contenido de noticias desde el país, dirigiéndose a los medios de comunicación internacionales para restringir el uso de su contenido por parte de los medios israelíes.

Una directiva emitida el martes a un grupo de medios de comunicación internacionales con sede en Teherán especificaba el lenguaje obligatorio que debía incluirse en “todo el contenido presentado, incluidas fotos, videos, informes y otras producciones mediáticas”.

Las instrucciones, que fueron enviadas a varios organismos de noticias, incluida Associated Press, provinieron del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, que supervisa la actividad mediática. Las instrucciones, traducidas del farsi, señalaron que “la responsabilidad de no cumplir con esta directiva recae en el medio de comunicación que la presenta”.

Las nuevas restricciones llegan tres meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán que se convirtieron en una guerra continua y ocasionalmente intensa en la región. El presidente Donald Trump insistió en que un acuerdo de paz está cerca en el día 88 de la guerra, incluso cuando Irán denunció el martes los últimos ataques de EE. UU. como un signo de “mala fe e falta de fiabilidad”.

El texto requerido para las organizaciones de noticias diría que el contenido en cuestión no puede ser utilizado por los medios israelíes y las estaciones de televisión en farsi con base fuera de Irán. Durante años, Irán ha prohibido a los medios internacionales compartir cierto material con BBC Persian, VOA Persian, Manoto TV e Iran International bajo el riesgo de que sus operaciones sean cerradas en el país.

A pesar de las restricciones, muchos medios de comunicación en farsi en el extranjero aún tienen acceso a imágenes y videos lanzados por los medios estatales iraníes a través de una variedad de sitios web y aplicaciones de mensajería.

El grupo con sede en Washington Freedom House clasifica a Irán como no teniendo una prensa libre e independiente, señalando que todos los canales de televisión están controlados por los sectores más conservadores dentro de su teocracia y que quienes trabajan en otros medios enfrentan acoso y arresto. Las antenas parabólicas están prohibidas aunque muchos las tienen para ver canales en farsi en el extranjero, mientras que el acceso a internet fuera del país ha estado cortado durante semanas.