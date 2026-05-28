Joven MC sigue a Morris Day al salir del Festival Freedom 250 en D.C debido a la conexión con Trump, mientras C+C Music Factory considera sus opciones: A los artistas nunca se les informó sobre ninguna participación política

El mismo día en que se anunció la serie de conciertos “Freedom 250”, el rapero Young MC se convirtió en el segundo artista en retirarse públicamente del festival patrocinado por el gobierno que tendrá lugar en el National Lawn en Washington, D.C. Su salida siguió a la declaración de Morris Day más temprano ese miércoles de que él y The Time no tendrían nada que ver con la serie patriótica recientemente anunciada, como resultado de una iniciativa del Día de la Independencia auspiciada por la administración de Trump.

Mientras tanto, un tercer artista que había sido anunciado el miércoles por la mañana, Freedom Williams, vocalista de C+C Music Factory, publicó un mensaje enérgico y lleno de profanidades de ocho minutos en el que inicialmente dijo que planeaba retirarse del espectáculo después de enterarse de la participación de Trump. Luego, Williams retrocedió y dijo que C+C Music Factory bien podría seguir adelante con el concierto, para demostrar que era impermeable a las críticas y no podía ser controlado por los comentaristas enojados.

El mensaje de Young MC a sus fans en redes sociales el miércoles por la noche fue corto y al punto: “He informado a mis agentes que no estaré actuando en el evento Freedom 250”, escribió. “A los artistas nunca se les informó sobre ningún compromiso político con el evento. Y a pesar de las afirmaciones de los organizadores de que el evento es no partidista, la revista Spin lo describe como ‘respaldado por Trump’. Espero actuar en D.C. en un futuro próximo en un evento que no esté tan cargado políticamente”.

Anteriormente en el día del miércoles, Day publicó un mensaje aún más corto, simplemente diciendo que él y The Time no participarían. No estaba claro si estaba sugiriendo que nunca fue reservado oficialmente o si simplemente se estaba retirando, aunque describió la aparición anunciada como un simple “rumor”.

La mayoría de los artistas que fueron anunciados para la serie Freedom 250 lograron pasar el día sin abordar su participación en la serie de conciertos controvertida, incluyendo a Martina McBride, Vanilla Ice, Milli Vanilli (que ahora consiste en Fab Morvan como artista en solitario), Flo Rida y The Commodores.

Sin embargo, Freedom Williams no tenía interés en guardarse sus opiniones. En su video de Instagram, que dijo estaba filmando mientras estaba en el baño, el titular de los derechos de C+C Music Factory y único miembro original restante expresó su enojo contra Trump, pero reservó la mayor parte de su enojo real para aquellos que, según él, estaban fomentando una reacción en su contra. No estaba claro al final del clip si C+C definitivamente mantendría su presentación o si aún estaba considerando la posibilidad.

Williams dijo que había estado recibiendo mensajes molestos todo el día y aún se estaba poniendo al día. “Negros hablando, ‘Oye, Free, ¿vas a hacer el show de libertad de Trump?’ Les digo, ‘¿De qué están hablando?’ Celebridades negras me están llamando, negros que conozco desde hace años y que saben que no me llevo bien con Trump. Mi agente me llamó hace tres meses y me dijo, ‘Oye, ¿quieres hacer un show el 25? ¿En Washington?'”, dijo hoy que volvió con su agente y le dijo, “No, no voy a poder hacer eso”. Pero luego hubo un giro en el pensamiento de Williams, en su discurso salvajemente entretenido de ocho minutos. “No me importa un carajo Trump”, dijo el cantante. “Sé el tipo de anarquía que crea. Pero el día que ustedes me dicen lo que tengo que hacer es el día que muero. Quiero dejar eso bien claro… Escuchen, votaré por Genghis Khan, Hitler y Ivan el Terrible antes de que ustedes [negros] me digan qué hacer… Pueden besarme con esa mierda de ‘No hagas un show para Trump’. No me importa Trump, pero tampoco me importan ustedes. Mierda, me siguen empujando, haré el espectáculo en Corea del Norte meando en una maldita bandera estadounidense, fumando un puro cubano, bebiendo vino venezolano, jugando al golf con Kim Jong-il con una mujer iraní en mi regazo mientras Trump está ahí con su pene en la mano. ¡Eso es cuánto me importa lo que ustedes [negros] piensan! No pueden cancelarme, cobardes, porque ustedes no existen”.

La última palabra de Williams sobre el tema, por ahora: “Podría hacer el maldito show”. Terminó el video mostrando el dedo medio a la cámara, dándole a los espectadores una razón más para reflexionar.

En cierto sentido, ver a los artistas retirarse de la serie Freedom 250, o al menos pensarlo, en el caso de Williams, recuerda lo que sucedió esta primavera con la gira de varios artistas Rock This Country. Aunque no tenía una conexión política ostensible, más allá del patriotismo general, varios artistas se retiraron del espectáculo después de que sus fans se quejaron de que la gira liderada por Kid Rock parecía estar construida en torno al impulso MAGA. Después de su anuncio, Ludacris, Shinedown, Carter Faith y Morgan Wade se retiraron, algunos sin ofrecer una razón, pero otros indicando que no querían ser vistos como partidarios de un lado político.

Los eventos de Freedom 250, que ya han comenzado y durarán más allá del 4 de julio, se presentan oficialmente como no partidistas. Pero uno de los eventos que tuvo lugar recientemente, una reunión religiosa llamada Rededicate 250 que se llevó a cabo en el Mall el 17 de mayo, fue “un día completo de oración, música y testimonios” que recibió críticas por destacar principalmente a políticos, miembros de la administración y ministros que se identifican con el movimiento MAGA, desde Pete Hegseth, Marco Rubio y Mike Johnson hasta el evangelista Franklin Graham, con una aparición en video del presidente.

El CEO de Freedom 250, Keith Krach, ha promocionado la naturaleza no partidista de la iniciativa al discutir los eventos en torno al cumpleaños de América. Pero no dejó dudas de que Trump era el fundador de la organización.

“El presidente Donald J. Trump se comprometió a celebrar el 250 aniversario de nuestra nación de una manera digna de nuestra historia, nuestros valores y nuestro futuro”, escribió Krach en su sitio web. “Para ayudar a realizar esa visión a escala nacional, lanzó Freedom 250, la organización no partidista creada para liderar este esfuerzo histórico. Estoy agradecido con el presidente Trump por la oportunidad de ejecutar su visión para Freedom 250. En su núcleo, Freedom 250 es un movimiento nacional que reúne a estados, empresas, organizaciones y ciudadanos para honrar nuestra historia, apreciar nuestras libertades dadas por Dios y ayudar a construir una era dorada de oportunidades para los próximos 250 años”.

Es poco probable que todos los artistas anunciados para Freedom 250 se retiren. Martina McBride se ha mantenido apolítica a lo largo de los años, y hubo algunos comentarios decepcionados de fans sorprendidos de que, a sus ojos, estuviera actuando en un evento iniciado por Trump. Pero como artista country con un público mayormente conservador, podría enfrentar muchas críticas por abandonar un festival afiliado a Trump que si decidiera quedarse. Por otro lado, Vanilla Ice no ha tenido reparos en asociarse con el presidente; actuó en la fiesta de Año Nuevo de Trump en Mar-a-Lago y no pareció muy preocupado por algunos comentarios negativos que recibió por eso.