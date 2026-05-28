Mientras el Presidente Donald Trump se queja y se pavonea por sus proyectos incompletos en la Casa Blanca, una gran celebración está programada para tener lugar en el National Mall para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos. La organización no partidista Freedom 250 anunció el evento llamado “Great American State Fair on National Mall”, que ha generado confusión y críticas por su pobre lineup musical. El evento contará con artistas como Martina McBride, Flo Rida, Vanilla Ice, y otros.

El evento ha sido anunciado como una celebración única en la vida que unirá a los 56 estados y territorios de EE. UU. en un evento a escala de la Feria Mundial. Sin embargo, Morris Day and the Time han negado los “rumores” de que actuarán en el evento. La celebración está programada para comenzar el 25 de junio y continuar hasta el 10 de julio.

Después de regresar a su cargo, Trump creó un grupo de trabajo para prepararse para el 250 aniversario del país, designándose a sí mismo como presidente del grupo y al Vicepresidente J.D. Vance como vicepresidente.

(Nota: La crítica a la calidad de los artistas programados para el evento ha sido fuerte en línea. No se ha confirmado la actuación de Morris Day and the Time en la celebración).