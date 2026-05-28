Populismo y maternidad en Bielorrusia

En 1994, Alyaksandr Lukashenka llegó al poder con una campaña contra la corrupción. Sin embargo, su primer campaña electoral también puso considerable énfasis en la familia y la política social. Su programa electoral, publicado en el periódico Narodnaya Volia (La Voluntad del Pueblo) el 14 de junio de 1994, prometió un extenso apoyo estatal a las familias, la maternidad y la infancia. Entre las propuestas se encontraban las asignaciones por cuidado de niños, así como préstamos para vivienda y subsidios para familias jóvenes.

Incluso el discurso anti-corrupción de Lukashenka estaba enmarcado en términos morales y paternales. Apelaba a los votantes presentando la lucha contra la corrupción como una cuestión de proteger el futuro de la nación. Durante la campaña, declaró que la corrupción debía ser erradicada “por el bien de nuestros pequeños niños”. Al mismo tiempo, utilizó la lucha anti-corrupción como pretexto para lanzar ataques contra oponentes políticos, lo que resultó en la efectiva remoción del poder del entonces presidente del Soviet Supremo, el demócrata StanislaÅ­ Shushkevich.

[Systema de Apoyo Estatal](En un primer vistazo, el apoyo estatal a las familias en Bielorrusia parece relativamente sustancial. Parte de este sistema fue heredado de la política social de finales de la era soviética y combina asistencia material y medidas simbólicas. Dos fechas clave marcan la institucionalización de este marco político: la adopción de las Directrices Básicas de la Política Familiar Estatal en 1998, y la aprobación de la Ley de Seguridad Demográfica en 2002. Hoy en día, los elementos clave de la política familiar de Bielorrusia incluyen tres años de licencia de maternidad pagada, así como beneficios por nacimiento. El sistema también brinda un apoyo desproporcionado a las familias numerosas, con muchos beneficios reservados exclusivamente para ellas. Estos incluyen subsidios de vivienda para familias jóvenes con tres o más niños – en 2025 había aproximadamente 123,000 de estos hogares en Bielorrusia – así como préstamos hipotecarios concesionales. Otro instrumento importante es el denominado “capital familiar” – un pago único de aproximadamente 10,000 dólares estadounidenses que se puede solicitar una vez que un hijo cumple 18 años.]

[Reto a las Mujeres](El verdadero test de la política social del estado – y su actitud más amplia hacia las mujeres – llegó en 2020. Las protestas masivas pacíficas que siguieron a las elecciones presidenciales de ese año infligieron un golpe serio al sistema autoritario de Lukashenka. Mostraron la erosión del miedo, la ausencia de verdadera adoración popular y, lo más importante, un claro y colectivo “no” por parte de las mujeres. Lukashenka había calculado gravemente mal el nivel de apoyo de las mujeres y subestimado significativamente su agencia política. Las protestas fueron ampliamente descritas como una “revolución con rostro de mujer”, no solo porque las mujeres asumieron roles de liderazgo visibles, sino también por su masiva participación. Protestaron abiertamente contra la violencia, el patriarcado, el sexismo y la desigualdad en la sociedad bielorrusa, movilizándose en defensa de su propio futuro y el de sus hijos y nietos.]