El CEO de Boeing dice que la compañía cumplió con los requisitos para aumentar la producción del 737 Max a 47 aviones por mes

Kelly Ortberg, CEO de Boeing dijo el miércoles que la compañía ha cumplido con los requisitos establecidos por la Administración Federal de Aviación para aumentar la producción de aviones 737 Max a 47 jets por mes.

Actualmente, la compañía está lanzando aviones a un ritmo de 42 por mes, dijo Ortberg en una conferencia de Bernstein.

“Hemos superado la revisión final para la tasa 47, así que ahora estamos en el proceso de operar la línea a una tasa de 47 al mes”, dijo Ortberg. “Probablemente nos llevará algunos meses estabilizarnos allí. … Mi suposición es que continuaremos aumentando la tasa. Puede llevar un poco más de tiempo, pero ya estamos en marcha hacia la tasa de 47 al mes, y deberíamos llegar allí en los próximos meses”.

En el informe de ganancias más reciente de Boeing el mes pasado, Ortberg dijo que esperaba que la compañía aumentara la producción de su avión más vendido a 47 al mes este verano. El miércoles, dijo que Boeing está “altamente confiado” en que está listo para alcanzar esa tasa.

Aunque Boeing ha visto anteriormente una producción tan alta como 57 aviones al mes, Ortberg dijo que actualmente no cree que la compañía pueda sostener esa tasa con sus procesos de seguridad y calidad.

“Nos gustaría llegar algún día a una tasa de 63 al mes, así que estamos esperando eso”, dijo Ortberg. “El mercado respaldará esas tasas más altas”.

Sin embargo, reconoció que Boeing tiene “trabajo por hacer” para llegar a un punto donde la compañía pueda aumentar aún más sus tasas de producción de los aviones 737 Max. Al mirar hacia alcanzar una tasa de producción de 52 al mes, Ortberg dijo que ese proceso podría llevar al menos seis meses, si no más, si la nueva tasa aprobada entra en vigencia en julio o agosto.

“Creo que todo el mundo está observando para asegurarse de que lleguemos a 47 y 52”, agregó.

â€” CNBC’s Meghan Reeder contribuyó a este reporte.