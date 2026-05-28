El debut de Is This Heaven? de Stella Lefty en el Top 10 de álbumes country, impulsado por Boston

Stella Lefty lanzó su nuevo EP, “Is This Heaven?”, que llega al No. 9 en la lista de los Mejores Álbumes Country de Billboard (con fecha del 30 de mayo) con 20,000 unidades de álbum equivalentes del 15 al 21 de mayo, según Luminate. Con este lanzamiento, se convierte en la primera mujer en lograr un top 10 inicial en la lista este año.

Dos de las canciones del EP están escalando en las Hot Country Songs, lideradas por “Boston”, que sube del puesto 5 al 4 en su séptima semana con 14.3 millones de streams oficiales (un aumento del 16%), 4.2 millones en audiencia radiofónica (un aumento del 20%) y 2,000 vendidas. Este ascenso la convierte en la quinta mujer en solitario en la era multimétrica de la lista desde 2012 en llegar al top 4 en siete semanas desde su primera entrada, uniéndose a Beyoncé, Chappell Roan, Dasha y Cassadee Pope. “Boston” también sube del puesto 36 al 32 en el Country Airplay en su quinta semana con 4.1 millones de impresiones de audiencia (un aumento del 19%; también está recibiendo primeras reproducciones pop).

La otra entrada de “Is This Heaven?” en las Hot Country Songs, “Something to Lose”, el dúo de Lefty con Vincent Mason, debuta en el puesto No. 28 con 3.7 millones de streams. La colaboración tiene un trasfondo adicional, ya que Mason también es la inspiración real detrás de “Boston”.

Lefty encontró por primera vez su audiencia en línea. La cantante y compositora de 23 años, nacida en Chicago y residente en Los Ángeles, construyó un impulso inicial al ofrecer adelantos de canciones directamente a los fans, con “Thinking ‘bout You” ayudando a preparar el terreno para su avance con “Boston”. A medida que crece su perfil, cita a artistas que han combinado country, pop y narración personal, incluyendo a Taylor Swift y Ella Langley.

“Taylor fue la primera introducción que tuve de la combinación entre country y pop”, dijo Lefty a Billboard cuando “Boston” entró en lista. “Pero ahora estoy muy inspirada por Ella Langley, y las mujeres en el country en este momento son increíbles, como Lainey Wilson, Megan Moroney. Todas están rompiendo, así que es increíble estar cerca de ellas”.

Recientemente preguntada sobre su nueva proximidad a Langley en las Hot Country Songs, Lefty le dijo a Billboard: “Es un sentimiento indescriptible ver mi canción en la lista, y qué honor estar junto a nombres como la incomparable Ella Langley. Realmente solo hago música que quiero escuchar, y ver que resuena con tanta gente es impresionante”.

Lefty llevará ese impulso al evento de dos días Billboard Country Live durante el CMA Fest, actuando el viernes 5 de junio en la categoría 10 de Nashville. Tucker Wetmore encabeza esa noche, con Alana Springsteen, Alexandra Kay, Ashley Cooke, Braxton Keith, Kaitlin Butts, Something Out West y Priscilla Block también en el cartel. Red Clay Strays encabeza el 4 de junio, junto a Chase Rice, Corey Kent, Drew Baldridge, Hunter Hayes, Lanie Gardner, The Band Perry, The Grimm y Ty Myers. Los fans pueden confirmar su asistencia de forma gratuita en el sitio web de Billboard Country Live.