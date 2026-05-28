Trump nombró cinco objetivos para la guerra con Irán pero solo ha logrado uno. ¿Está ganando Irán?

El presidente Donald Trump anunció la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán hace tres meses esta semana. En un breve discurso nocturno desde su propiedad Mar-a-Lago en Florida el 28 de febrero, Trump presentó cinco objetivos para el conflicto que él y sus asesores han repetido desde entonces. El presidente también describió brevemente un sexto objetivo que rara vez se ha mencionado.

Si Estados Unidos ha logrado esos objetivos es objeto de un acalorado debate. Los demócratas han declarado la guerra un desastre. Trump y sus asesores la han calificado como un éxito rotundo y completo y han dicho que la cobertura mediática que cuestiona ese éxito es “traidora”.

“Los medios de comunicación aquí, no todos pero gran parte de ellos, quieren que pienses que, a tan solo 19 días de este conflicto, estamos de alguna manera girando hacia un abismo interminable o una guerra eterna o un atolladero”, dijo el secretario de Defensa Pete Hegseth en una conferencia de prensa el 19 de marzo. “Nada podría estar más lejos de la verdad”.

Una revisión del estado actual del conflicto y entrevistas con expertos sugieren que la administración Trump solo ha logrado uno de los cinco objetivos que el presidente delineó el 28 de febrero. Y el sexto objetivo raramente mencionado por la administración -cambio de régimen a través de un levantamiento de los iraníes- parece haber sido abandonado.

Los detalles finales de cualquier acuerdo de paz aclararán lo que Estados Unidos ha logrado después de atacar más de 13,500 objetivos iraníes. A medida que las negociaciones se prolongan y el estrecho de Ormuz permanece cerrado, algunos expertos argumentan que Irán, no Estados Unidos, ha ganado la guerra, un resultado que parecía virtualmente imposible en un principio.

“Creo que Irán ganó la guerra”, dijo Gregory Brew, un analista senior de Irán y petróleo en el Eurasia Group. “Trump no logró ninguno de sus objetivos”.

A continuación, cada objetivo delineado en el discurso del 28 de febrero de Trump es seguido por un análisis de expertos sobre si se han logrado esos objetivos.

“Aniquilar su Armada”

Estado: Parcialmente Logrado

Los expertos coinciden con las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos que señalan que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel han diezmado la Armada tradicional de Irán. La abrumadora mayoría de los grandes buques de superficie que Irán desplegó han sido hundidos, con más de 160 embarcaciones iraníes golpeadas y el 90% de su flota regular destruida, según el Comando Central de EE. UU.

El comandante del CENTCOM, el almirante Bradley Cooper, informó al Congreso el 14 de mayo que EE. UU. llevó a cabo más de 700 ataques aéreos contra blancos mineros navales iraníes, eliminando más del 90% de su inventario de minas.

“Irán ya no puede afirmar ser una potencia marítima, y no puede proyectarse en el Golfo de Omán o el Océano Índico”, dijo Cooper, a pesar de la retención continua del país sobre el estrecho de Ormuz. “Irán retiene la capacidad de causar molestias -acoso, ataques de drones de baja gama y cohetes, y apoyo residual de los proxy-, pero ya no posee los medios para amenazar operaciones regionales importantes o para disuadir la libertad de acción de EE.UU. en los dominios aéreo y marítimo”.

Cooper evaluó que la Armada iraní sería incapaz de reconstruirse durante cinco a diez años, añadiendo que “probablemente no volverá a su tamaño anterior durante una generación completa”.

Sin embargo, las agencias de inteligencia de EE. UU. creen que cientos de lanchas rápidas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán no han sido destruidas, informó The New York Times. Y las lanchas rápidas iraníes estaban colocando minas en el estrecho de Ormuz el martes antes de ser hundidas por las fuerzas estadounidenses, según un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato para discutir información sensible.

“Mientras EE.UU. destruyó la Armada de océano de Irán”, dijo Brew, “la flota mucho más importante de embarcaciones pequeñas gestionada por la Marina del CGRI sigue en gran medida intacta”.

“Destruir sus misiles”

Estado: No Logrado

“Hemos destruido o hemos dejado inoperativos los campos de aviación, hangares, almacenes de combustible y almacenes de municiones de Irán, y hemos eliminado el 82% de sus sistemas de misiles de defensa aérea, junto con la arquitectura de radar y de comando que los unía”, dijo Cooper al Congreso. Describió a las fuerzas de defensa aérea de Irán como “funcionalmente y operacionalmente irrelevantes”.

Las evaluaciones iniciales de inteligencia de EE. UU. estimaron que los ataques aéreos habían destruido o enterrado el 70% de los arsenales de misiles de corto, intermedio y largo alcance de Irán en tierra. Pero a medida que se prolonga el alto el fuego actual, Irán aparentemente ha desenterrado sus misiles enterrados.

Evaluaciones de inteligencia más recientes han encontrado que el 70% del arsenal de misiles y sus lanzadores móviles de Irán han sobrevivido a la guerra, informó The Washington Post. Y Irán ha restaurado el acceso a 30 de los 33 sitios de misiles construidos a lo largo del estrecho de Ormuz, que podrían atacar a petroleros y barcos de la Armada de EE. UU., informó el Times.

“Si esas evaluaciones son precisas, sugerirían que la campaña impuso costos militares reales a Irán pero no eliminó fundamentalmente su capacidad de misiles”, dijo David Cattler, un ex alto funcionario de la OTAN y el Pentágono. “La pregunta estratégica más importante es si la operación produjo cambios duraderos en la disuasión y el comportamiento iraní -o simplemente impuso retraso y compró tiempo”.

“Arrasar su industria de misiles hasta el suelo”

Estado: Logrado

Las evaluaciones de expertos e inteligencia de EE. UU. generalmente coinciden en que este es el único objetivo que EE. UU. ha logrado. Según las últimas estadísticas del CENTCOM, EE. UU. ha golpeado el 90% de las fábricas de armas de Irán y ha destruido el 80% de sus instalaciones de misiles y el 80% de su base industrial nuclear.

“Con el 90% de su base industrial de defensa destruida, Irán no podrá reconstituirse durante años”, dijo Cooper al Congreso. “Dañamos o destruimos más del 85% de la base industrial de misiles balísticos, drones y defensa naval de Irán. Más de 1,450 ataques a instalaciones de fabricación de armas retrasaron la capacidad del régimen para construir y almacenar misiles balísticos y drones de largo alcance durante años”.

“Asegurar que los proxys terroristas del régimen no puedan seguir desestabilizando la región”

Estado: No Logrado

“La cadena de suministro desde Teherán hasta los proxys se ha roto”, testificó Cooper, aunque Irán no ha aceptado dejar de financiar o apoyar grupos terroristas en Oriente Medio.

Un posible resultado positivo de la guerra de Irán podría ser un acuerdo de paz mediado por EE. UU. entre Israel y Líbano. Aunque el frágil alto el fuego ha sido interrumpido por los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, se espera que otra ronda de conversaciones entre militares y políticos tenga lugar en Washington en los próximos días, ya que las negociaciones han mostrado más progreso y promesa que las conversaciones nucleares con Irán.

Aparentemente ausentes de esas conversaciones: abordar el apoyo militar y financiero de Irán a sus otros grupos de proxys en toda la región de Oriente Medio. Incluso si EE. UU. consiguiera llegar a un acuerdo entre Israel y Líbano que resultara en el desarme de Hezbolá, los grupos milicianos respaldados por Irán en Irak, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen seguirían representando una amenaza para Israel, las fuerzas estadounidenses en la región y las rutas de envío.

“Asegurar que Irán no obtenga un arma nuclear”

Estado: No Logrado

El tema del programa nuclear de Irán sigue siendo la parte más polémica de las negociaciones, según los expertos. Los funcionarios estadounidenses han presionado por un compromiso de Irán para entregar sus aproximadamente 1,000 libras de uranio enriquecido. Los funcionarios iraníes aparentemente han declinado hacer concesiones respecto a su programa nuclear y han dicho que quieren un alto el fuego de 60 días y una segunda ronda de conversaciones centradas en el programa nuclear de Irán.

El senador Roger Wicker de Mississippi, un republicano moderado y presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo en una publicación en redes sociales que el “rumoreado alto el fuego de 60 días” sería un “desastre”.

El senador Ted Cruz, republicano de Texas y viejo defensor de una postura dura contra Irán, dijo que cualquier acuerdo que permita a Irán retener su uranio enriquecido o recibir “tarifas” o “peajes” de los barcos que transiten el estrecho de Ormuz sería desastroso.

“Si el resultado de todo esto es que un régimen iraní -que aún es dirigido por islamistas que corean ‘muerte a Estados Unidos’, ahora recibe miles de millones de dólares, puede enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y tener control efectivo sobre el estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso”, dijo.

“A los grandes y orgullosos habitantes de Irán: tomen el control de su gobierno”

Estado: No Logrado

Trump rara vez ha repetido su llamado a los iraníes para que se levanten y derroquen a su gobierno desde su discurso del 28 de febrero. Pero en una declaración confusa en su reunión de gabinete del miércoles, Trump dijo que no había buscado un cambio de régimen, luego dijo que lo había logrado. También dijo que los nuevos líderes de Irán, más radicales, son “más inteligentes” y “mucho más razonables”.

“No salimos en busca de un cambio de régimen, pero el hecho de que estamos tratando con un grupo de personas totalmente diferente al que estábamos al principio… Esto es un cambio de régimen”, dijo Trump. “¿Cómo puede haber un cambio de régimen más fuerte que este?”

Cooper argumentó en su testimonio ante el Congreso que más de 2,000 ataques contra las estructuras de mando y control de Irán lograron crear “vacíos de liderazgo, parálisis y confusión interna”.

Pero algunos partidarios de Trump han reconocido que el régimen iraní podría aumentar su influencia en la región simplemente sobreviviendo. El senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, otro viejo defensor de una postura dura contra Irán, dijo en una publicación en línea que Irán podría salir más poderoso de la guerra porque ha demostrado tener la capacidad de cerrar el estrecho de Ormuz.

“Si se llega a un acuerdo para poner fin al conflicto iraní porque se cree que el Estrecho de Ormuz no puede protegerse del terrorismo iraní y dado que Irán sigue teniendo la capacidad de destruir infraestructura petrolera importante en el Golfo, entonces Irán será percibido como una fuerza dominante que requiere una solución diplomática”, dijo Graham, refiriéndose a los misiles, “entonces Irán será percibido como una fuerza dominante que requiere una solución diplomática”.

“También, uno se pregunta por qué comenzó la guerra en primer lugar si estas percepciones son precisas”, añadió Graham, instando a Trump a “hacerlo bien”.

Brew mantuvo su opinión de que, desafiando a Estados Unidos y manteniendo cerrado el estrecho de Ormuz durante tres meses, Irán ya ha ganado la guerra a nivel estratégico.

“El daño hecho a la fuerza militar de Irán es significativo, pero Irán puede y reconstruirá”, dijo. “La capacidad de Irán para cerrar el estrecho de Ormuz y mantenerlo cerrado, y para conservar esta posición durante las negociaciones con Estados Unidos, es una gran victoria estratégica para Teherán”.