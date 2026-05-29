Alcalde de Río de Janeiro revela plan de inversión de $45 millones en la industria creativa local para 2028.

RÍO DE JANEIRO, Brasil – El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, anunció un paquete de inversión de 225 millones de reales ($45 millones) hasta 2028 que incluye políticas públicas, programas de subvenciones e iniciativas destinadas a fortalecer el sector cultural local y las industrias cinematográfica y televisiva.

Cavaliere hizo el anuncio durante el Rio2C, el mayor encuentro de creatividad de América Latina, en el panel “Cultura Todo el Año”, que también contó con la participación de Márcio Tavares, secretario ejecutivo del Ministerio de Cultura de Brasil, Lucas Padilha, secretario de cultura de Río, Leonardo Edde, presidente de Riofilme, y Renata Magalhães, presidenta de la Academia Brasileña de Cine.

Las inversiones forman parte del Plan para la Cultura y la Industria Audiovisual en Río de Janeiro. El esfuerzo tiene como objetivo ampliar el acceso a recursos financieros, apoyar instituciones culturales y consolidar a Río como un centro de producción cultural y audiovisual.

“Estamos lanzando un récord de inversión que sitúa a la ciudad de Río en una posición de liderazgo dentro de la industria audiovisual tan importante. Esta inversión hará posible cientos de producciones”, dijo Cavaliere. “La industria creativa genera empleo, crea ingresos y, sobre todo, hace que Río de Janeiro sea un lugar relevante en el mundo”.

Entre los anuncios clave se encuentra la creación de una política de financiamiento de flujo continuo sin precedentes, con llamadas de subvenciones permanentes centradas en fortalecer instituciones culturales y aumentar la rapidez de los procesos de aprobación y pago. El modelo incluye cuatro ciclos de selección a lo largo del año, con hasta ocho proyectos seleccionados por ciclo.

La Ciudad de Río también financiará programas de subvenciones para investigaciones y residencias artísticas, premios que valoran expresiones culturales populares y urbanas y fomentan la producción artística local, nuevas acciones centradas en archivos y preservación de la memoria, el mapeo y reconocimiento de maestros de la cultura popular, y la Biblioteca del Conocimiento en la Plaza Onze y el Centro Cultural Río Africas en Cais do Valongo.

“La industria audiovisual es estratégica para nuestro país y le otorga a Brasil un papel de liderazgo importante. Las producciones internacionales han estado buscando a Río de Janeiro como lugar de filmación. Es una industria que necesita estímulo, y seguimos creciendo con ella, avanzando y haciendo que Río de Janeiro sea cada vez más la capital audiovisual de Brasil y del mundo”, dijo Cavaliere.