CMAT comparte profunda tristeza por los comentarios de body

La estrella irlandesa CMAT ha compartido una declaración en respuesta a comentarios misóginos de body-shaming después de una presentación en el Big Weekend de BBC Radio 1.

Al escribir en Instagram el jueves (28 de mayo), la músico, nacida como Ciara Mary-Alice Thompson, dijo que se sintió “compelida a intervenir y hablar por mí misma” después del abuso publicado sobre su peso y cuerpo después de una actuación en el festival en Sunderland, Inglaterra, el domingo (24 de mayo).

“Es literalmente tan aburrido para mí, una genio hermosa, tener que seguir hablando sobre lo mal que me tratan por mi cuerpo”, escribió. “Me encantaría dejar de hacerlo, pero no puedo porque sigue sucediendo, a un ritmo acelerado y empeorando a medida que me hago más famosa.”

Agregó que no está siendo desafiante. No elige lucir así o pesar tanto como un acto de libertad punk rock. Simplemente tiene un cuerpo, uno que, por supuesto, le gustaría cambiar para encajar y evitar todo este abuso, pero ha tenido dificultades extremas para hacerlo. No tiene voz en si quiere ser valiente, simplemente tiene que sentarse aquí y soportarlo.

En su declaración, compartió capturas de pantalla de un ensayo de Substack de Front Row Feels que “resumió gran parte de lo que está causando mi profunda tristeza”. CMAT también escribió que había eliminado gran parte de su acceso a redes sociales después del abuso continuo; en 2024, la BBC cerró los comentarios en un clip de actuación de CMAT en el evento Big Weekend en Luton después de un abuso similar.

Concluyó, “Dicho todo esto, al mismo tiempo estoy muy, muy feliz y agradecida todos los días por tener el trabajo que tengo. La sensación de ver todos tus sueños hacerse realidad después de tantos años de trabajar constantemente hacia ellos… chefs kiss. Pero el éxito se está volviendo cada vez más empañado por el hecho de que me permitirían disfrutarlo mucho más si estuviera delgada.”

Varios artistas, incluida Olivia Dean, quien actuó después de CMAT en el evento, mostraron su apoyo en la publicación de Instagram. Brandi Carlile comentó, “Ha pasado un tiempo desde que me metí en una pelea en un bar, pero tendría una por CMAT.”

“Take A Sexy Picture of Me”, una canción de su tercer álbum “Euro-Country”, abordó el tema de la imagen corporal; el LP ganó el premio al mejor álbum en los Premios Ivor Novello de la semana pasada (21 de mayo).