El petróleo se encamina a su mayor caída mensual en 6 años, lo que traerá cierto alivio a los consumidores

Mientras se acerca el último día de negociación del petróleo de mayo, el precio del crudo se encamina a su mayor caída mensual en seis años, brindando cierto alivio a los consumidores en el surtidor y cierto optimismo a los inversores que esperan el fin de los altísimos precios de la energía.

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Según los datos del índice de referencia mundial del petróleo Brent, los precios van camino de una caída de más del 20% en mayo, la mayor caída mensual desde 2020.

El petróleo crudo estadounidense también registró una fuerte caída del 19% en mayo, lo que sería su mayor caída mensual desde finales de 2021.

Alivio para los consumidores

Estas medidas ya se están manifestando en forma de precios más bajos de la gasolina en todo Estados Unidos. Hasta el viernes por la mañana, el precio promedio de la gasolina sin plomo había caído 17 centavos por galón desde el máximo de este año de 4,56 dólares, según datos de la AAA.

Pero a 4,39 dólares por galón, los estadounidenses siguen pagando un precio promedio que se ha disparado un 47% desde que comenzó la guerra.

Un cliente bombea gasolina en una estación de Chevron el miércoles en North Miami, Florida. Marta Lavandier / AP

Los altos precios de la gasolina llevaron a los conductores estadounidenses a buscar combustible con descuento en grandes cadenas de membresía como Costco.

El minorista dijo el jueves que vio “volúmenes récord” de ventas de gasolina el último trimestre, y que las cinco semanas previas al 10 de mayo se registraron como las “cinco semanas con mayor volumen de ventas de gasolina de la historia” de Costco. El director ejecutivo, Ron Vachris, dijo que muchos miembros de Costco habían utilizado las estaciones de servicio de la compañía “por primera vez”.

Una venta difícil por parte de la Casa Blanca

La fuerte caída de los precios mundiales del petróleo se debió principalmente a los mensajes de Washington, donde el presidente Donald Trump y altos funcionarios de la administración han sugerido implacablemente que Irán y Estados Unidos están en las etapas finales de las conversaciones para poner fin a los combates y devolver el transporte de energía al status quo de antes de la guerra.

Sólo en mayo, Trump afirmó en al menos seis publicaciones en las redes sociales que se habían logrado avances hacia un acuerdo de paz. En eventos públicos, frecuentemente enfatiza que Irán “quiere llegar a un acuerdo” y se presenta a sí mismo como el que se resiste.

En los tres meses transcurridos desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, Trump ha dicho más de 20 veces, en línea y en persona, que se había ganado la guerra, que Irán había sido derrotado o que se acercaba un acuerdo final, según un análisis de sus comentarios por parte de NBC News.

El jueves, dos funcionarios estadounidenses dijeron a NBC News que Trump estaba revisando la última versión de un posible acuerdo con Irán, pero aún no lo había firmado.

Nuevamente el viernes, Trump invocó la posibilidad de un acuerdo y escribió en Truth Social que estaba a punto de tomar una “determinación final” al respecto. Los precios del petróleo cayeron aún más en respuesta a su publicación.

Pero incluso cuando sigue siendo difícil alcanzar un acuerdo, los comentarios de Trump dejaron a los inversores aferrados a cualquier atisbo de optimismo.

Las acciones estadounidenses están subiendo este año, impulsadas principalmente por la euforia en las acciones de los gigantes tecnológicos de inteligencia artificial y las ganancias corporativas, pero también debido a las señales de la administración de que consideran que la guerra está cerca de su fin.

Sin embargo, los analistas de ING advierten que el mercado puede estar yendo demasiado lejos.

“La pregunta ahora es si el Estrecho de Ormuz se reabrirá pronto o si el alto el fuego prolongado sólo conducirá a otro estancamiento prolongado”, dijo el viernes el estratega de mercado de ING, Francesco Pesole.

La realidad sobre el terreno

En febrero, antes de que comenzara la guerra, más del 20% del suministro energético mundial transitó por el estrecho frente a la costa sur de Irán para llegar a los mercados globales.

Pero en los meses posteriores, el tráfico de buques ha sido casi inexistente: el cuello de botella es la razón principal del fuerte aumento de los precios mundiales de la energía.

Quién controlará la vía fluvial crucial y qué exigiría Irán, si es que exige algo, a los transportistas a cambio de un paso seguro son todavía enormes preguntas sin respuesta.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, dijo el viernes que la compañía no consideraría pagar un peaje o tarifa a Irán ni a ninguna otra autoridad para sacar sus barcos del estrecho, algo que Irán ha propuesto pero que, según Estados Unidos, es un factor decisivo.

Incluso una vez que termine la guerra, “va a tomar meses… asegurar que las minas hayan sido limpiadas, sacar 2.000 barcos” del estrecho, dijo Wirth en Bloomberg Television. “No se apagan todos a la vez, se necesitan semanas y semanas”.

Esta misma semana hubo nuevos ataques a barcos, “por lo que todavía vemos riesgos muy reales en ese entorno”, añadió.

Sin un paso seguro garantizado, el tránsito por el estrecho sigue siendo demasiado peligroso para que los intereses del transporte marítimo comercial (y sus compañías de seguros) sigan adelante.

El próximo aumento de los precios del petróleo

Esta semana, los líderes de la industria energética advirtieron que el mercado del petróleo está nuevamente al borde de precios más altos.

“Los inventarios comerciales de petróleo crudo, de petróleo ligado a líquidos, gasolina, diésel y combustible para aviones, todos se han agotado”, para reponer los millones de barriles por día que actualmente no pueden enviarse a través del Estrecho de Ormuz, dijo el jueves el vicepresidente senior de Exxon Mobil, Neil Chapman. “Nos estamos acercando a niveles de inventario sin precedentes”.

“Una vez que se llega a ese punto, los precios se disparan”, dijo Chapman en la Conferencia de Decisiones Estratégicas de Bernstein en la ciudad de Nueva York. Predijo que esto sucedería en las próximas semanas y que algunos precios del petróleo podrían dispararse por encima de los 150 dólares por barril, desde los 100 dólares actuales.

Si el crudo sube a 150 dólares, el precio del galón de gasolina “será de 9 dólares en California, y eso será un problema grave”, añadió.

Un aumento de esta magnitud también afectaría los precios mucho más allá del gas, dijo Chapman, porque “el petróleo crudo va a prácticamente todo lo que nos rodea”.

Wirth de Chevron emitió la misma advertencia el viernes.

“Estamos reduciendo constantemente los inventarios de productos y de crudo en lugares de todo el mundo”, dijo Wirth a Bloomberg. “Realmente estamos viendo que los mercados se ajustan”.

“Creo que junio y julio serán meses críticos y se puede ver la trayectoria de estos inventarios en los datos, lo cual es preocupante”, añadió.

Cuando se le pidió que predijera hacia dónde pensaba que se dirigirían los precios del petróleo a continuación, Wirth respondió: “Si viéramos una restricción prolongada al tránsito fuera del Estrecho de Ormuz, la pregunta es: “¿Qué tan alto es lo alto?”.