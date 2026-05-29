Bebe Rexha se une a David Guetta para el sencillo épico Sad Girls

Bebe Rexha lanzó un nuevo sencillo, “Sad Girls”. El número de baile de himno es una colaboración con David Guetta y muestra a Rexha quedándose en el club hasta que suene la última canción.

“Es la última llamada, cariño, y estoy muriendo por dentro”, aúlla sobre un ritmo pop. “Voy a bailar, bailar, bailar hasta que enciendan las luces/Y me mata verte llevándola a casa/Pero las chicas tristes no se van hasta la última canción”.

“‘Sad Girls’ es para cualquiera que haya estado en una pista de baile con el corazón roto y se haya negado a dejar que gane”, compartió Rexha en una declaración. “No estás bien, pero sigues bailando y presentándote por ti misma. Eso es una de las cosas más poderosas que puedes hacer en esos momentos”.

Rexha y Guetta han trabajado juntos numerosas veces en el pasado, incluyendo en “Hey Mama”, “Say My Name”, “One in a Million” e “I’m Good (Blue)”. “Sad Girls” aparecerá en el próximo LP de Rexha, Dirty Blonde, que saldrá el 12 de junio a través de Empire.

El álbum marca su primera obra como artista independiente. Rexha disfrutó de una serie de exitosos éxitos pop EDM y colaboraciones a mediados de la década de 2010, pero en enero reveló que su sello discográfico de toda la vida, Warner Music, había decidido separarse de ella. Su publicación de Instagram anunciando la noticia incluyó un video lloroso grabado a principios de este año, en el que reaccionaba a la devastadora noticia y expresaba incertidumbre sobre lo que vendría a continuación.

Después de separarse de Warner, Rexha firmó un contrato con Empire, una compañía de distribución independiente que también ofrece algunos servicios de sello discográfico y edición. En marzo, lanzó “New Religion”, su primer sencillo como artista independiente, mientras también anunciaba Dirty Blonde. Hasta el momento, la cantante ha compartido varias canciones del LP, incluyendo “New Religion”, que encabezó la lista de Billboard Dance/Airplay y la lista de U.S. Dance Radio a principios de este mes.