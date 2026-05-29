Los apostadores de la NFL son optimistas sobre que estos equipos den un salto a los playoffs en 2026

Es fácil perderse en la avalancha de ciclos de noticias de temporada baja, pero no todas las transacciones pagarán los dividendos que los agentes y gerentes generales de la NFL pronostican. Antes de que los equipos comiencen a enfrentarse entre sí este otoño, las probabilidades de FanDuel de que los equipos de la NFL lleguen a los playoffs son una medida útil de qué tan bien el mercado cree que las maniobras de temporada baja de cada equipo han mejorado sus posibilidades de jugar fútbol americano significativo en diciembre y enero.

En la AFC, los apostadores ven a Lamar Jackson, Patrick Mahomes y Joe Burrow liderando a sus equipos de regreso al torneo. En la NFC es un poco más complicado. Siete equipos llegan a los playoffs de cada conferencia, pero cada uno de los cuatro ganadores de división tiene garantizado un lugar, y el campeón de la NFC Sur 8-9 del año pasado tomó un lugar en los playoffs entre múltiples equipos 9-8.

El mercado prevé un escenario similar esta temporada. Los Dallas Cowboys (-102) y los Chicago Bears (+110) tienen mejores probabilidades de llegar a los playoffs en general, pero los Buccaneers (+140) los superarían en el torneo dada su clasificación como el equipo de la NFC Sur con las mejores probabilidades.

Los Ravens son favoritos para llegar a los playoffs fuera de la AFC a pesar de una mala temporada del equipo de Lamar Jackson el año pasado. Los mayores cambios se producirán en los auriculares, ya que Jesse Minter regresa a Baltimore después de desarrollar su filosofía de entrenamiento defensivo con Jim Harbaugh con Michigan y los Chargers. Minter contrató a Declan Doyle, de 29 años, para revitalizar la ofensiva después de pasar la temporada pasada aprendiendo con los Bears HC Ben Johnson.

También agregaron profundidad a través de la línea D, protagonizada por Trey Hendrickson, Calais Campbell y Zion Young, de segunda ronda. Sus selecciones de tercera y cuarta ronda, los receptores abiertos Ja’Kobi Lane y Elijah Sarratt, también tendrán oportunidades de marcar diferencias desde el principio.

ciudad de Kansas Jefes (-184)

Los Chiefs jugaban fuera del panorama de los playoffs. antes La lesión de rodilla de Patrick Mahomes puso fin anticipadamente a su temporada 2025, pero el mercado aún ve a Kansas City como el equipo a vencer en la AFC Oeste. Andy Reid trajo de vuelta a Eric Bieniemy para apoyar al cuerpo técnico ofensivo, intercambió ambos tackles y contrató a Kenneth Walker III para ayudar a establecer el juego terrestre. También agregaron a Justin Fields y Garrett Nussmeier a una sala de QB que se espera que vea acción temprano. La unidad defensiva de Steve Spagnuolo perdió a sus dos esquineros titulares, pero se recargó con el agente libre safety Alohi Gilman y la selección de primera ronda Mansoor Delane.

Cincinnati Bengals (-174)

Los Bengals terminaron la temporada pasada con sólo seis victorias después de que otra lesión acortó la temporada de Joe Burrow. La directiva respondió al desafío público de su mariscal de campo invirtiendo fuertemente en la defensa, incluyendo a Dexter Lawrence, Boye Mafe y Jonathan Allen a lo largo de la línea; y los profundos Bryan Cook y Kyle Dugger en la parte trasera. A pesar de la mala temporada para el equipo en general, Chase Brown emergió como otra estrella en la ofensiva al correr más de 1,000 yardas.

El equipo de Dan Campbell tiene las terceras probabilidades más altas de regresar a los playoffs a pesar de terminar en el último lugar de la NFC Norte la temporada pasada. Pasaron la temporada baja rehaciendo su línea ofensiva, cambiando a Penei Sewell al tackle izquierdo y contratando a Cade Mays, Larry Borom y reclutando a Blake Miller en la primera ronda. Campbell contrató a Drew Petzing para dirigir la ofensiva, que devuelve la mayor parte de su talento, y reemplazó a David Montgomery con Isaiah Pacheco como el corredor detrás de Jahmyr Gibbs. También extendieron al apoyador Jack Campbell y le dieron las claves para una defensa que simplemente no pudo mantenerse saludable el año pasado.

Bahía de Tampa Bucaneros (+140)