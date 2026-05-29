Noah Kahan anuncia alineación para el Festival Out of the Blue de 2027 con Hayley Williams, Mt. Joy, The Head and the Heart y más

Noah Kahan está reuniendo a algunos de sus amigos musicales favoritos para el Festival Out of the Blue 2027. El concierto de cuatro noches se llevará a cabo en el Moon Palace Resort en Riviera Cancún, México, del 7 al 10 de enero y contará con un set principal de Kahan, así como música de la cantante de Paramore y estrella en solitario Hayley Williams, Mt. Joy, The Head and the Heart y el tradicional set de Noah Kahan and Friends.

Además, durante el fin de semana se incluirán a Gregory Alan Isakov, Gigi Pérez, Del Water Gap, Buffalo Traffic Jam, Mon Rovia y más artistas que serán anunciados en una fecha posterior.

El cartel del evento promete un festival todo incluido con experiencias cercanas con tus artistas favoritos, colaboraciones especiales y sorpresas, actuaciones diarias en la piscina, sets nocturnos y la oportunidad de experimentar la cultura local y aventuras. “Aquí vamos de nuevo, año cuatro del @outofthebluefest con un épico cartel, vamos a hacerlo. También tendremos más amigos y ex alumnos que se unirán a la fiesta”, escribió Kahan en un anuncio en Instagram.

Todos los paquetes de boletos saldrán a la venta el 3 de junio a la 1 p.m. ET; haz clic aquí para más detalles de los boletos.

El evento de este año, que también tuvo lugar a principios de enero en el resort Moon Palace con calificación AAA, contó con la participación de Kahan, Mumford & Sons, Caamp, Role Model, Flipturn, Pérez, Sam Barber y más.

Kahan se está preparando para comenzar su gira The Great Divide este verano, comenzando con un espectáculo el 11 de junio en el Kia Center en Orlando, Florida.

Echa un vistazo al cartel completo del Festival Out of the Blue 2027 de Kahan a continuación.