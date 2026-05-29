Documental de Lorca La Voz Quebrada, con imágenes raras del poeta, adquirido por Sideral para venta, distribución en español (EXCLUSIVO)

Sideral Cinema ha adquirido los derechos de distribución internacional y española de “Lorca: La voz quebrada”, el documental de largometraje de Manuel Menchón Romero que explora un capítulo poco conocido en la vida de Federico García Lorca.

Escrito y dirigido por Menchón, el documental cuenta con la producción de K&S Films de Argentina y Pantalla Partida Producciones e Imagine! Films de España, con la participación de la radiodifusora pública RTVE.

La película se presenta como una investigación histórica y una historia de amor imposible, basándose en dos cuadernos y una maleta llena de documentos que, según una sinopsis, arrojan luz sobre el asesinato de Lorca y sobre su último e desconocido gran amor.

El documental se narra a través de cartas, diarios y secretos dejados por sus protagonistas, utilizando materiales históricos y previamente desconocidos para revisitarse la vida y muerte de uno de los poetas más queridos y reconocidos internacionalmente de España.

Un elemento clave en la película es uno de los descubrimientos más importantes de Menchón durante el proceso de investigación: imágenes inéditas de Lorca en movimiento mientras viajaba con su compañía de teatro, La Barraca, a principios de la década de 1930.

Las imágenes fueron encontradas por Menchón en el archivo privado de la familia de Ramón Menéndez Pidal, el eminente filólogo e historiador español. Fueron localizadas dentro de una lata de material fotográfico y fílmico y posteriormente restauradas. En las imágenes, un automóvil de los años 20 sube una carretera de tierra empinada; a través de la ventana trasera, se pueden ver varias personas apretadas en su interior, entre ellas Lorca, viajando con miembros de La Barraca.

Las imágenes le dan a “Lorca: La voz quebrada” un gancho archivo poderoso, dado la escasez de imágenes en movimiento del escritor nacido en Granada, quien fue asesinado en agosto de 1936, a la edad de 38 años, durante los primeros meses de la Guerra Civil española.

Sideral dijo que la adquisición reafirma su compromiso de construir un catálogo sólido de contenido español de ficción y no ficción de alta calidad, relevante y contemporáneo para todos los públicos.

“Siguiendo nuestro objetivo como agentes de ventas, ‘Lorca: La voz quebrada’ es una revelación histórica, visualmente impresionante, emocionalmente inquietante y profundamente universal”, dijo Marjory Maceres, ejecutiva de ventas de Sideral.

María Oliva, jefa de distribución de Sideral, describió la película como “única y conmovedora”, añadiendo: “Verla es tan emocionante como descubrir un tesoro. Lorca y su historia forman parte del patrimonio cultural mundial.”