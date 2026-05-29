Ariana Grande se disculpa por gustarte tanto en Hate That I Made You Love Me

Ariana Grande ha lanzado “Hate That I Made You Love Me”, el primer sencillo de su próximo álbum Petal. La canción fue producida por su colaborador de mucho tiempo Ilya junto a Max Martin.

La alegre canción pop muestra a Grande reflexionando sobre un amor perdido que quizás tenía sentimientos más fuertes por ella de los que ella tenía por ellos. “Odio haber hecho que me amaras,” canta sobre un fondo instrumental reluciente y ambiental. “Perdón si te convertí en mi tipo / Sí, odio haber hecho que me amaras / Porque apenas lo intenté.”

Se estrenará el lunes 1 de junio a las 8 a.m. PST un video musical oficial de “Hate That I Made You Love Me”, dirigido por Christian Breslauer.

Más allá del sencillo principal, actualmente se sabe muy poco sobre el octavo álbum de Grande, Petal, excepto que fue producido ejecutivamente y coescrito por Grande e Ilya. Antes de su revelación, la cantante bromeó diciendo que necesitaría “un cerebro extra y cuatro brazos más” para lanzar otro álbum. Tras el anuncio del LP, describió el disco como “un poco feral”.

“Fue más sobre romper con todo tipo de apegos negativos, ya sean mis propios monstruos en mi cabeza, voces externas, cosas que ya no me sirven,” dijo. “Fue un experimento de escritura para mí usar eso como plantilla para poder estar hablando de una cosa y compartir algo, y la gente pueda usarlo como quiera y aplicarlo a sus propias vidas.”

La semana pasada, Grande celebró el décimo aniversario de su álbum Dangerous Woman al lanzar oficialmente “Knew Better Part Two”, un favorito de los fans que no llegó al corte final. Su álbum anterior, Eternal Sunshine, fue lanzado en 2024 a través de Republic Records. Se mantuvo ocupada apareciendo en las exitosas adaptaciones de teatro a pantalla de Wicked, interpretando a Glinda la Bruja Buena (su papel soñado desde hace tiempo).

El año de la estrella pop no se detiene, ya que dará inicio a la gira Eternal Sunshine en Oakland el 6 de junio y Petal llegará el 31 de julio a través de BabyDoll/Republic Records. Además, este noviembre protagonizará Focker In-Law con Ben Stiller y Robert DeNiro, y en 2027 regresará al escenario en el renacimiento del West End de Sunday in the Park With George, interpretando a Dot junto a su compañero de Wicked, Jonathan Bailey.