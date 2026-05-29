Predicción Bitesize: Henan Songshan Longmen vs Zhejiang Professional – 30/05/26

En lo que podría resultar ser un frenético enfrentamiento en la Superliga China el sábado al mediodía, Henan Songshan recibirá a Zhejiang en el Estadio Hanghai este fin de semana.

Comenzando con los anfitriones, montando otro dramático regreso tardío en el último partido fuera de casa en Beijing, Henan está disfrutando de lo que se ha convertido en una racha de éxito. Con el ánimo en el campamento de Daniel Ramos en un verdadero momento alto, los Diablos Rojos han escalado rápidamente en la clasificación de la Superliga y han encontrado un camino hacia la mitad superior. Buscando ampliar su racha reciente aquí, estarán seguros de hacer otra declaración este fin de semana. Incluyendo otra victoria por 2-1 contra Tianjin Jinmen, el exentrenador del Rio Ave ha visto a su equipo ganar cada uno de sus tres últimos juegos consecutivos de la Superliga con un marcador global de 5-1. Asimismo, el equipo de Ramos solo ha sufrido una derrota en cualquiera de sus últimos seis enfrentamientos durante el último mes. Comenzando mayo con una actuación sensacional al aplastar 4-0 en casa a Liaoning Tieren, Henan buscará repetir esa exhibición el sábado al mediodía.

En cuanto a los visitantes, tras ofrecer una actuación pésima la última vez cuando cayeron estrepitosamente 5-0 en casa contra Liaoning Tieren, Zhejiang está buscando desesperadamente una respuesta inmediata aquí. Viendo cómo su racha de cinco partidos invictos se viene abajo, el equipo de Ross Aloisi buscará ahora un acero defensivo crucial. Despidiendo abril con una derrota 4-0 a manos de Chengdu Rongcheng, los invitados del sábado no han logrado mantener su portería imbatida en ninguno de sus últimos ocho partidos consecutivos, una racha que se remonta al 17 de abril. También debe destacarse que los oponentes del sábado tienen la costumbre de producir emociones fuertes cuando se enfrentan. Después de un emocionante empate 2-2 la última vez que se enfrentaron para un enfrentamiento de la Superliga en octubre de 2025, todos sus siete enfrentamientos anteriores también han terminado con más de 2.5 goles.

Apuesta: Gol que se marcará en ambas mitades en Henan Songshan Longmen vs Zhejiang Professional 2/3 para el enfrentamiento de la Superliga China del sábado @ BetUS