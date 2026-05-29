¿Cómo les va a los alumnos de North Bay en los deportes universitarios?

Exalumnos estudiantes-atletas de escuelas secundarias de North Bay están compitiendo por colegios y universidades de todo el país. He aquí un vistazo a algunos de sus logros recientes notables.

Ellie Roan, atletismo femenino de la Universidad de Boston

La graduada de Analy hizo historia el jueves cuando consiguió su boleto para los campeonatos de la División I de la NCAA con un nuevo récord escolar en el lanzamiento de martillo en las Regionales del Este de la NCAA. Roan quedó quinta en el evento con un lanzamiento máximo de 210 pies y 8 pulgadas, rompiendo su propio récord escolar por 5 pies y convirtiéndose en la primera lanzadora de BU en calificar para el Campeonato al aire libre de la NCAA desde 1986. Roan también estaba lista para competir en disco y lanzamiento de peso en las Regionales del Este a finales de este fin de semana.

Tanner Bradley, béisbol de la Universidad de Oregon

El graduado de Cardinal Newman tuvo un par de salidas sólidas para los Ducks en su segundo puesto en el Torneo Big 10 la semana pasada. Bradley lanzó dos entradas en blanco con tres ponches en una victoria de 8-0 sobre el No. 20 Nebraska y luego trabajó dos entradas con un hit, una carrera y dos ponches en una derrota de 3-2 ante el No. 1 UCLA en el juego por el título. A pesar de la derrota, Oregon terminó la temporada regular 40-16 en general y fue nombrado anfitrión de un Torneo Regional de la NCAA. El grupo también incluye a Yale, el estado de Washington y el estado número 8 de Oregon. Los Ducks se enfrentaron a Yale en su primer partido el viernes.

Olivia Rivera, softbol CSU San Marcos

La graduada de María Carrillo tuvo un hit impulsado en la victoria por 10-2 sobre Biola el viernes pasado en la Super Regional Oeste de la División II de la NCAA, que los Cougars ganaron en tres juegos. La victoria movió a CSU San Marcos, que tiene marca de 56-10 en el año y ocupa el puesto número 4 en la nación en la División II de la NCAA, a la ronda del campeonato como uno de los ocho últimos equipos. Los Cougars ganaron su primer partido 5-4 sobre West Texas A&M el jueves y se enfrentaron a Saint Leo, el equipo número uno del país, el viernes.

Liam Currie, atletismo masculino de la Escuela de Minas de Colorado

El alumno de Cardinal Newman quedó noveno en general en las preliminares de la carrera de 800 metros en los campeonatos de la División II de la NCAA la semana pasada, a un lugar de la clasificación para la final. Su tiempo de 1:48.97 fue quinto en su serie, el más rápido de tres series y el segundo mejor tiempo que ha corrido en el evento este año.

Allison Tito, atletismo femenino de UC Santa Bárbara

La graduada de María Carrillo se clasificó para las Regionales Oeste de la División I de la NCAA este fin de semana en salto de altura. Su altura de 5 pies y 10 pulgadas en el Jim Bush Legends Invitational a principios de esta temporada es su mejor marca personal, la número 6 en la historia del programa, y ​​fue suficiente para calificarla para la competencia regional. Tito competirá el sábado al mediodía.

Josh Jannicelli, béisbol de UC Santa Bárbara

El graduado de Cardinal Newman lanzó 1 2/3 entradas de relevo en blanco en una derrota por 7-0 ante UC San Diego en el Torneo Big West la semana pasada. Jannicelli ponchó a tres y dio dos boletos en su salida sin decisión. La derrota puso fin a la racha de UCSB en el torneo, pero los Gauchos aseguraron una candidatura general para el Torneo de la NCAA a partir de este fin de semana. UCSB está jugando en el Austin Regional organizado por el sembrado No. 6 Texas. Los otros equipos son Holy Cross y Tarleton State, este último se enfrentó a UCSB en su primer partido el viernes.

Dante Vachini, Josh Volmerding, Arlo Pendleton, béisbol Cal Poly SLO

Los Mustangs ganaron su segundo título consecutivo del Big West durante el fin de semana, sus primeros campeonatos de conferencia consecutivos en 32 años y el noveno título en la historia del programa. Cal Poly, cabeza de serie número 2 en el torneo, derrotó al cabeza de serie número 3, UC San Diego, 1-0 en su primer partido, luego derrotó al máximo favorito, UC Santa Barbara, 4-2 para avanzar a la serie de campeonato contra UC San Diego. Los Tritons ganaron el primer juego 12-2 para preparar un enfrentamiento en el que el ganador se lo lleva todo, que Cal Poly ganó 4-3. Al ganar el título de la conferencia, los Mustangs consiguieron una oferta automática para el Torneo de la NCAA. Fueron seleccionados para el Regional de Los Ángeles, organizado por el número uno nacional UCLA, en un grupo que también incluye a St. Mary’s y Virginia Tech. Comenzaron su torneo contra Virginia Tech el viernes.

Alex Leopard, béisbol de UC San Diego

Los Tritons, terceros cabezas de serie, hicieron una gran carrera en el Torneo Big West antes de caer en un juego en el que el ganador se lo lleva todo contra Cal Poly el domingo. Leopard, graduado de Analy y SRJC, tuvo una sólida actuación en el torneo, con 5 de 12 con un par de dobles, un triple, dos carreras impulsadas y tres carreras anotadas en los últimos tres juegos. Leopard terminó su temporada senior bateando .256 con 10 dobles, 25 carreras impulsadas, 43 carreras anotadas y un OPS de .826. También fue seleccionado con mención de honor en All-Big West.