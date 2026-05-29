La última medida de redistribución de distritos: desde el escritorio de política

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En la edición de hoy, Jane C. Timm profundiza en las últimas noticias en materia de redistribución de distritos. Además, la moderadora de “Meet the Press”, Kristen Welker, profundiza en cómo los posibles candidatos presidenciales de 2028 están hablando (o no hablando) sobre las elecciones que se avecinan.

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– Scott Bland

Luisiana aprueba un nuevo mapa del Congreso, desmantelando un distrito de mayoría negra

Por Jane C. Timm

Los republicanos de Luisiana aprobaron hoy un nuevo mapa del Congreso, eliminando uno de los dos distritos de mayoría negra del estado y dibujando en su lugar un distrito adicional de tendencia republicana.

El mapa, que se espera ayude a elegir a cinco republicanos y un demócrata para el Congreso, fue aprobado por el Senado estatal esta tarde después de haber sido modificado en la Cámara estatal a principios de semana. Los republicanos tienen actualmente una ventaja de 4-2 en la delegación de la Cámara de Representantes de Luisiana.

Los legisladores trazaron nuevas líneas en respuesta a un fallo importante de la Corte Suprema de Estados Unidos, Luisiana contra Callais, que encontró que el mapa del Congreso existente en Luisiana era una manipulación racial y debilitó aún más la Ley de Derecho al Voto.

El mapa preserva un distrito de mayoría negra que serpentea desde Nueva Orleans hasta Baton Rouge y se espera que sea cuestionado por los defensores del derecho al voto. Un tercio de la población de Luisiana es negra.

“Tenemos un mapa aquí que cumple con todos los criterios tradicionales de redistribución de distritos, no está manipulado racialmente”, dijo el senador estatal republicano Jay Morris, autor del proyecto de ley. “Siento que va a ser muy defendible”.

Los republicanos enfatizaron durante horas de debate y discusión que se centraban exclusivamente en el partidismo, buscando aumentar la representación republicana en el Congreso.

“Nos centramos en las cifras demócratas, no en las cifras raciales al realizar el sorteo”, dijo el representante estatal Beau Beaullieu, un republicano que encabeza el sorteo del mapa para el partido en la Cámara. “En este caso nos centramos en el partidismo, que es lo que Callais dijo, y mencioné en mi introducción, que está claramente permitido”.

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Para suscriptores: Estados Unidos no ha confirmado que Irán haya colocado minas en el Estrecho de Ormuz, dicen fuentes

Por Courtney Kube y Katherine Doyle

El ejército estadounidense no ha confirmado que Irán haya colocado minas en el Estrecho de Ormuz a pesar de las continuas búsquedas en la vía fluvial crítica, dijeron dos funcionarios estadounidenses y una persona familiarizada con el asunto, lo que aumentó la creciente confusión en torno a la guerra.

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El regreso de Gretchen Whitmer destaca el desafío para los posibles demócratas de 2028

Análisis de Kristen Welker

Gobernador de Michigan Gretchen Whitmer dijo ayer que no estaría entre los demócratas que se postularían para la presidencia en 2028. Pero retiró esos comentarios apenas unas horas después, diciendo: “Debería saber que es mejor no decir nunca nunca”.

El cambio radical subraya el desafío que enfrentan los potenciales contendientes presidenciales cuando se trata de sortear cuestiones sobre sus ambiciones.

A menudo responden esas preguntas con mucho cuidado, sin descartar nada, pero también siendo tímidos sobre si definitivamente están considerando postularse para la presidencia.

He preguntado a varios candidatos potenciales para 2028 sobre sus planes en “Conozca a la prensa”. Algunos, incluido el senador de Nueva Jersey. Cory BookerGobernador de Illinois. JB Pritzker y el gobernador de Kentucky. Andy Beshear – han dicho explícitamente que no descartan campañas presidenciales.

Otros han subrayado que siguen centrados en cuestiones más apremiantes.

Eso incluye al Representante. Ro Khanna de California, quien dijo el mes pasado: “Tengo una visión económica, pero primero tenemos que ganar para la Cámara”. Ruben Gallego dijo el otoño pasado que está concentrado en criar a sus hijos y en las elecciones intermedias de 2026, y que comenzará a pensar en postularse a la Casa Blanca “después de todo eso”. Marcos Kelly dijo en octubre que estaba centrado en el cierre del gobierno y los conflictos extranjeros.

Y el senador de Minnesota. Amy Klobucharque ahora se postula para gobernadora, dijo el año pasado que estaba “concentrada en mi trabajo ahora mismo”.

Dos gobernadores demócratas que podrían estar considerando postularse para la presidencia tampoco se comprometieron.

Gobernador de California Gavin Newsom El otoño pasado me dijo que no se había decidido por una candidatura a la Casa Blanca y dijo: “Veremos qué pasa”. El gobernador de Pensilvania. jose shapiroque aspira a la reelección este año, dijo en septiembre que estaba centrado en “mi trabajo aquí” y las elecciones intermedias de 2026.

Pero un posible contendiente descartó postularse para la Casa Blanca.

“No me postulo para presidente”, dijo el gobernador de Maryland. Wes Moore dijo a “Meet the Press” en septiembre. Moore se postula para un segundo mandato este año y se ha comprometido a cumplir un mandato completo si es reelegido.

Aún así, se sabe que los aspirantes a la presidencia descartaron postulaciones en el pasado sólo para revertir el rumbo. Entonces Sen. barack obama dijo en “Meet the Press” en 2006 que no se presentaría a la Casa Blanca. Sen. Elizabeth Warren Dijo lo mismo en 2018 cuando se postuló para la reelección en Massachusetts, pero se postuló para presidente en 2020.

Incluso mientras estos demócratas navegan por las preguntas sobre sus planes, ya se está llevando a cabo una especie de primaria en la sombra mientras viajan a los campos de batalla y a los primeros estados de las primarias.

Esta noche, Beshear encabezará un evento de recaudación de fondos demócrata en Carolina del Sur, y se espera que tanto él como Khanna asistan al representante demócrata de Carolina del Sur. Jim ClyburnLos alevines anuales de pescado.

Beshear también se unirá a “Meet the Press” este domingo, recién salido de su viaje a Carolina del Sur, junto con el ex vicepresidente. Mike Pence.

ðŸ—žï¸ Las otras noticias destacadas de hoy ðŸ’° Parada de fondos: Un juez federal bloqueó temporalmente el fondo “antiarmamentismo” de 1.800 millones de dólares de la administración Trump, creado como parte de un acuerdo sin precedentes del Departamento de Justicia con el presidente, su familia y la Organización Trump. Leer más â†’

Un juez federal bloqueó temporalmente el fondo “antiarmamentismo” de 1.800 millones de dólares de la administración Trump, creado como parte de un acuerdo sin precedentes del Departamento de Justicia con el presidente, su familia y la Organización Trump. Leer más â†’ âš–ï¸ Se cometieron errores: La ex fiscal general Pam Bondi dijo hoy a los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que el Departamento de Justicia cometió “errores de redacción” al publicar registros relacionados con Jeffrey Epstein. Leer más â†’

La ex fiscal general Pam Bondi dijo hoy a los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que el Departamento de Justicia cometió “errores de redacción” al publicar registros relacionados con Jeffrey Epstein. Leer más â†’ ðŸ’ ‹ Otro: La representante Frederica Wilson, demócrata por Florida, anunció su retiro: el miembro número 60 de la Cámara de Representantes que se jubila o se postula para otro cargo en este ciclo electoral, sin contar muertes y renuncias. Es el segundo mayor número en el último siglo. Leer más â†’

La representante Frederica Wilson, demócrata por Florida, anunció su retiro: el miembro número 60 de la Cámara de Representantes que se jubila o se postula para otro cargo en este ciclo electoral, sin contar muertes y renuncias. Es el segundo mayor número en el último siglo. Leer más â†’ ðŸ ›ï¸ Fili-reventado: La representante demócrata Haley Stevens pareció dar respuestas contradictorias sobre cómo manejar la regla obstruccionista de 60 votos del Senado durante un debate en el Senado de Michigan. Leer más â†’

La representante demócrata Haley Stevens pareció dar respuestas contradictorias sobre cómo manejar la regla obstruccionista de 60 votos del Senado durante un debate en el Senado de Michigan. Leer más â†’ ðŸš¨ Agente de ICE arrestado: Un agente de ICE acusado por fiscales de Minnesota de dispararle a un inmigrante venezolano y mentir al respecto fue arrestado hoy en Texas. Leer más â†’

Un agente de ICE acusado por fiscales de Minnesota de dispararle a un inmigrante venezolano y mentir al respecto fue arrestado hoy en Texas. Leer más â†’ âœˆï¸ Otro tipo de cribado: El aeropuerto JFK controlará a los pasajeros de países afectados por el ébola. Leer más â†’

Eso es todo desde el Departamento de Política por ahora. El boletín de hoy fue compilado por Scott Bland.

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