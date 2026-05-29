Neoyorquinos irritados por la proliferación de clubes de Londres en sus puertas

La elite de la ciudad de Nueva York está cada vez más irritada por la proliferación de clubes privados de Londres en Mayfair que están abriendo sedes en su puerta.

Durante el último año, los clubes de Londres han comenzado a aparecer como invitados inesperados en la ciudad de EE. UU. El empresario Robin Birley, propietario de 5 Hertford Street, donde supuestamente el príncipe Harry y Meghan Markle tuvieron su primera cita, y Oswald’s en Mayfair, ha abierto Maxime’s en el Upper East Side de Nueva York. El recién llegado de Grosvenor Square, The Twenty Two, ahora ha abierto su filial en Nueva York y otros están siguiendo rápidamente, incluido el consolidado club de Mayfair Annabel’s, que planea abrir un sitio en el distrito de carne del centro de la ciudad.

Ahora los residentes del Upper East Side se han quejado de otro club británico que está abriendo en su área, oponiéndose a la solicitud de licencia de licor de Maison Estelle. El exclusivo club de Londres ha sido visitado por celebridades como Kim Kardashian, Angelina Jolie y Kate Moss. La ex vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, también ha estado en la finca de Cotswolds del club.

Los propietarios de Estelle quieren abrir un lugar de cinco pisos con una terraza en una mansión entre las avenidas Madison y Quinta. Esto ha enfrentado una fuerte oposición de la junta comunitaria local, que ha instado a las autoridades a rechazar la licencia. Votaron en contra de la licencia de licor por 29 a 13, con una abstención.

Jibril Younes, representante de 26 East 81st Street, un edificio donde los apartamentos se venden por una media de $1.7 millones (1.3 millones de libras esterlinas), dijo: “El uso propuesto de la azotea en el 24 East 81st impactaría significativamente la privacidad y la calidad de vida de nuestros inquilinos.

“En lugar de una familia, nuestros inquilinos se enfrentarían a 20 o 30 clientes que se reúnen a solo 15 pies de sus ventanas de dormitorio hasta altas horas de la noche.”

Los lugareños describieron el Upper East Side, situado junto a Central Park, como una zona residencial que no necesita más clubes. También les preocupaba que las personas que viven en “casas realmente bonitas” fueran molestadas por el ruido.

“A mí me gusta la fiesta más que a nadie”, dijo Bill Bryan, residente en 18 y 20 East 81st Street, en la reunión de la junta comunitaria, según el boletín local Patch. “No es lo que necesitamos en este momento”.

Frederick Lapham, presidente de la junta de cooperativa en 18 y 20 East 81st Street, dijo: “El patio trasero está lleno de casas bonitas entre las avenidas Madison y Quinta en las calles 80 y 81, y el sonido se transmite como loco allí, así que realmente esperamos que limite la actividad al edificio y no a la terraza.”

Un restaurador británico que tiene un local en el Upper East Side, que fue concedido anonimato por temor a represalias de los habitantes adinerados de las casas de la ciudad, dijo que las quejas eran “tontas”. “El Upper East Side estaba en decadencia antes de que llegáramos. Francamente, tienen suerte de tener a Estelle”, continuaron. “Es tan tranquilo allí, no es como Greenwich Village donde la gente se queda hasta altas horas de la madrugada. Cualquier buen restaurante o club que abra en el Upper East Side debería ser celebrado por todos los residentes.”

La administración de Estelle ha tratado de calmar los nervios de la junta comunitaria. La empresa opera tres clubes en el Reino Unido: Maison Estelle en Mayfair, Celeste en Notting Hill y Estelle Manor en Oxfordshire. También está considerando abrir una “casa de campo británica” en el norte del estado de Nueva York.

“Somos clubes con valores de la vieja escuela que realmente prometen un servicio individualizado y la máxima discreción, pero con un espíritu de nueva escuela donde nuestros miembros tienen mucho que decir pero nada que demostrar”, dijo Sean Coogan, director de la empresa, a la junta.

Los lanzamientos de clubes propiedad de británicos están llegando tan rápido y espeso en la Gran Manzana que la destacada relaciones públicas de restaurantes de Londres, Gemma Bell, estableció una oficina satélite allí el mes pasado para representar a clientes británicos.

“La cultura británica está particularmente de moda en este momento en Nueva York y creo que va más allá de la hospitalidad; es el amor por el Arsenal (el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, es fan), son artistas como Olivia Dean y Raye que están arrasando en el mundo, son marcas británicas como Barbour que están teniendo un gran éxito; podría seguir”, dijo Bell.

“Ser operador de hospitalidad en el Reino Unido es particularmente difícil en este momento; con los costos que siguen aumentando, los operadores encuentran cada vez más difícil dirigir negocios viables, por lo que ahora comienzan a buscar en otro lado.”

El restaurante británico Hawksmoor abrió en la ciudad en 2021 con gran éxito, y este año el restaurante británico-indio de alta gama, The Ambassadors Clubhouse, lanzó su sede en Nueva York. Dishoom también está buscando un sitio.

Una de las aperturas más anunciadas del año en la ciudad es el restaurante temático británico Dean’s, que sirve platos tradicionales como huevos escoceses de codorniz y tarta de pescado.

Birley se muestra cautelosamente optimista de que Maxime’s será un éxito duradero. “Pregúnteme en 18 meses”, dijo. “Un club tarda tres años en demostrar su valía.” Cree que los operadores británicos pueden estar abriendo nuevos locales en Nueva York porque “Londres es bastante deprimente en este momento”.

Añadió: “Los impuestos son parte de ello, y la ley y el orden en Mayfair son terribles. El Upper East Side es súper seguro en comparación con Londres. Nací y crecí en Londres. Regresará, pero ahora lamento decir que es deprimente.”