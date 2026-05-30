Cómo las elecciones primarias unipartidistas están remodelando el Congreso

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El Congreso pronto podría estar más polarizado de lo que ya está. Y las elecciones primarias son una gran razón.

Algunos legisladores han comenzado a hablar en contra de las primarias cerradas y unipartidistas, que consideran parte de un sistema que limita las opciones de los votantes e incentiva a los funcionarios electos a priorizar la lealtad al partido sobre su propio juicio político.

Es un argumento defendido desde hace mucho tiempo por los defensores de la reforma primaria.

“Ha habido un aumento tanto de la voluntad como de la capacidad tanto de los demócratas como de los republicanos para dar forma a los resultados antes de que los votantes tengan la oportunidad de opinar”, dijo a NPR John Opdycke, fundador y presidente del grupo Open Primaries. “Y eso es realmente devastador”.

Tan solo en las últimas semanas, los votantes primarios del Partido Republicano en lugares como Indiana, Kentucky y Luisiana han expulsado a legisladores estatales y federales que se opusieron al presidente Trump, incluso en materia de redistribución de distritos.

Las críticas a las primarias de los partidos se producen cuando los esfuerzos de redistribución de distritos de mediados de la década, iniciados el año pasado por Trump, han reducido aún más el número de distritos competitivos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Más del 90% de los escaños se consideran ahora relativamente seguros para un partido u otro.

Esto significa que las primarias (que a menudo son dirigidas por los propios partidos, excluyen a los votantes independientes y tienen una participación dramáticamente menor que las elecciones generales) determinan a casi todos los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Nick Troiano, director ejecutivo de Unite America, ha estado presionando para que los estados celebren primarias no partidistas. Él y otros reformadores han estado advirtiendo que la combinación de manipulación partidista y primarias partidistas conduciría a una mayor polarización en el Congreso.

“Si eres un funcionario electo, la única amenaza a tu reelección es que alguien corra hacia tu extremo ideológico en tus primarias”, dijo Troiano. “Y eso ha tenido un impacto durante muchos años, incluido este año, de significado: si eres un miembro del Congreso con mentalidad independiente, básicamente estás siendo perseguido hasta la extinción por los flancos ideológicos dentro de ambos partidos políticos”.

“Está perjudicando a nuestro país”

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El representante Brian Fitzpatrick, republicano por Pensilvania, representa un distrito verdaderamente competitivo, una situación que a menudo da a los candidatos el incentivo para demostrar su independencia. Sin embargo, dice que el proceso primario cerrado de su estado (en el que sólo los votantes registrados en un partido en particular pueden emitir su voto) le impide convertirse en un político independiente.

Dice que las primarias cerradas alejan a los miembros del Congreso del compromiso porque temen ser derrocados por un oponente más extremo durante el próximo ciclo primario.

“Hay tanta gente que se ve impedida de hacer lo correcto y apoyar la política correcta debido a la política”, dijo Fitzpatrick a NPR en abril. “Está perjudicando a nuestro país”.

Si bien Pensilvania ofrece formas para que los independientes se postulen en una elección general, si Fitzpatrick decidiera no participar en las primarias, se enfrentaría a dos candidatos de los partidos principales en lugar de uno en noviembre, lo que tal vez haría que su ardua carrera fuera aún más competitiva.

“Al menos deberíamos estar de acuerdo en que a cada ciudadano estadounidense nunca se le debe negar el derecho a votar en cada elección”, dijo, alentando a los estados y partidos a adoptar primarias abiertas, en las que todos los votantes sean libres de participar.

Pero Fitzpatrick, que también respalda una prohibición federal de la manipulación partidista, en última instancia quiere ver reformas aún mayores.

“Cualquiera que tenga una visión honesta de nuestro gobierno y haya visto cómo la disfunción ha sofocado y obstaculizado el progreso sabe que el sistema bipartidista está roto”, dijo a NPR. “No se puede encajar a 340 millones de estadounidenses en una de dos cajas. Simplemente no se puede. Hay demasiados problemas matizados, muchas áreas grises, como para lograr una política correcta”.

El partidario republicano del impeachment es derrocado en primarias cerradas

No son sólo los miembros de la Cámara los que tienen problemas con los sistemas primarios.

En 2021, el senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, se unió a los demócratas del Senado y a seis de sus colegas republicanos en una votación para condenar a Trump por cargos de juicio político relacionados con el esfuerzo de Trump por permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2020. Desde entonces, Trump ha trabajado para sacar al senador de su cargo y reclutó a un oponente para que se presente contra él en las primarias republicanas de este año.

Pero a pesar de la tendencia política roja rubí de Luisiana, el respaldo del presidente por sí solo puede no haber sido suficiente para asegurar la derrota de Cassidy, hasta que el estado cambió sus reglas electorales. Luisiana tuvo durante mucho tiempo una especie de primarias abiertas para sus escaños en el Senado, en las que todos los candidatos, independientemente del partido, aparecían en la misma boleta y cualquier votante registrado podía participar. Si ningún candidato obtenía la mayoría de los votos, los dos candidatos principales avanzaban a una segunda vuelta cara a cara.

En teoría, eso significaba que los demócratas o los votantes no afiliados a un partido podrían haber elegido apoyar a Cassidy en un esfuerzo estratégico para evitar un reemplazo más alineado con Trump.

Pero antes de las elecciones de este año, la legislatura controlada por el Partido Republicano de Luisiana adoptó en su lugar un sistema semicerrado. Cuando se celebraron las primarias a mediados de mayo, sólo los votantes republicanos (o votantes no afiliados que optaron por una boleta republicana) eran elegibles para opinar, lo que impidió que Cassidy se beneficiara de un apoyo cruzado.

Cassidy, que presionó a los demócratas para que cambiaran su afiliación partidista antes de las elecciones primarias, dijo que el cambio de reglas estaba privando de sus derechos a los votantes.

Perdió estrepitosamente, terminando en tercer lugar con aproximadamente el 25% de los votos, y continuó hablando en contra de un sistema que empuja a los políticos hacia los extremos políticos.

“Los estadounidenses están agotados por una cultura que trata cada desacuerdo como una traición. Nuestro sistema constitucional fue diseñado en torno al debate, la persuasión y el compromiso”, escribió Cassidy en X.

Dos sistemas primarios, dos resultados diferentes

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En 2010, la senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska, perdió las primarias de su estado ante un rival de extrema derecha. Las primarias del partido sólo estuvieron abiertas a republicanos registrados y votantes no afiliados.

Murkowski, más moderada que muchos de sus colegas republicanos, eligió competir en las elecciones generales como candidata por escrito. El esfuerzo, que incluyó un anuncio televisivo sobre un concurso de ortografía que enseñaba a la gente cómo deletrear su apellido, tuvo éxito. Murkowski fue la primera senadora en más de 50 años en ganar sin su nombre en la boleta.

Al igual que Cassidy, Murkowski votó a favor de condenar a Trump por cargos de juicio político en 2021. Sin embargo, a diferencia del senador de Luisiana, Murkowski ganó la reelección, después de que el estado implementara cambios para abrir su proceso de primarias.

Desde 2022, los votantes de las primarias de Alaska han utilizado una única boleta en la que aparecen todos los candidatos a cargos estatales. Los cuatro candidatos principales, independientemente del partido, avanzan a las elecciones generales. Ese año, Murkowski, aparentemente animado por el sistema de primarias abiertas y otras reformas, obtuvo una estrecha victoria en las elecciones generales.

Sigue siendo la única senadora republicana que respaldó el impeachment de Trump para ganar la reelección.

Cuando se le preguntó si otros estados que adoptaran un sistema primario abierto entre los cuatro primeros beneficiarían al Senado, Murkowski dijo: “Creo que ciertamente nos beneficia a nosotros en Alaska”.

“Más del 60% del electorado [in Alaska] dice: ‘No me gusta alinearme ni con el Partido Republicano ni con el Demócrata'”, dijo. “Cuando hay primarias cerradas, en realidad se limita a un número muy pequeño de aquellos que son elegibles para participar”.

Murkowski dijo que los cuatro principales sistemas primarios ayudan a proteger a los legisladores de la presión de los partidos políticos.

“Obviamente a los partidos no les gusta eso porque quieren control”, dijo. “Creo que debería ser la gente la que tenga el control, y no los partidos”.

Pocos incentivos para cambiar

Los defensores del cambio dicen que los partidos políticos se resisten cada vez más a ceder el control de las primarias.

Opdyke, de Primarias Abiertas, cree que la batalla por la manipulación de este año ha aumentado el interés entre los líderes del partido por cerrar las primarias.

“Ahora lo que estamos viendo es que los partidos han dicho: ‘Está bien, hemos llevado al país al olvido, no hay mucho más que podamos hacer. Ahora tenemos que empezar a cerrar estas primarias abiertas'”, explicó. “Y los demócratas lo están haciendo y los republicanos lo están haciendo”.

Durante los últimos años, los republicanos de todo el país han estado trabajando para cerrar sus primarias. Y recientemente, algunos demócratas han considerado hacer lo mismo. En California, ante la posibilidad de que dos republicanos avancen desde las primarias para gobernador, se está realizando un esfuerzo para deshacerse del sistema primario no partidista del estado, uno de los pocos en el país.

El grupo Unite America de Troiano ha estado presionando para que los estados adopten sistemas similares a los de California. Pero en 2024, los votantes de varios estados rechazaron medidas electorales que habrían creado sistemas primarios no partidistas, lo que supuso un duro golpe para los movimientos reformistas.

Ahora, dijo Troiano, su organización se centra en luchar contra proyectos de ley en aproximadamente una docena de estados que cerrarían las primarias del partido a los votantes independientes.

Dijo que también le preocupa que el listón para las peleas primarias esté bajando. Troiano dijo que antes los miembros del partido tenían que estar realmente fuera de línea con su partido para poder ser elegidos en las primarias.

“Hoy, votar con su partido el 90% de las veces es razón suficiente para tener un rival en las primarias y alguien que lo reemplace”, dijo.

Esto empeora el Congreso

Opdyke dijo que es una percepción errónea común que los sistemas primarios abiertos o no partidistas siempre conducen a candidatos más moderados.

Pero sostiene que las primarias cerradas desincentivan a los legisladores de bandos opuestos incluso para trabajar en temas específicos como la energía y la educación.

“No pueden sentarse con ellos. Ni siquiera pueden ser vistos en la misma habitación que ellos porque la estructura primaria castiga cualquier tipo de colaboración, ya sabes, actividad heterodoxa”, dijo Opdyke. “No pueden llegar al otro lado del pasillo. No pueden construir coaliciones extrañas. No pueden hablar con personas con las que podrían no estar de acuerdo en el 90% de los temas, pero se superponen en 10”.

En 2022, cuando NPR, PBS News y Marist encuestaron a los votantes por última vez sobre si creen que es más importante que los funcionarios del gobierno en Washington “se comprometan para encontrar soluciones” o “se mantengan en principios incluso si eso significa un estancamiento”, aproximadamente tres cuartas partes prefirieron un compromiso.

Cuatro años más tarde, en medio de una lucha brutal por la redistribución de distritos y aún menos carreras competitivas, el 86% de los estadounidenses dice que desaprueba el desempeño laboral del Congreso.