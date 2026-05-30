Inversionistas y sellos están invirtiendo en el creciente negocio de la música del sur de Asia en los Estados Unidos.

Cuando la ejecutiva de música Anjula Acharia comenzó a lanzar a la superestrella actriz Priyanka Chopra Jonas en Hollywood a principios de la década de 2000, su socio discográfico Jimmy Iovine – el nombre detrás de sensaciones pop como Eminem y Lady Gaga – le dijo que estaba 20 años antes de llevar talento del sur de Asia a los Estados Unidos.

Ahora, Acharia es la fundadora y directora ejecutiva de 5 Junction, un sello conjunto con Warner Music Group centrado específicamente en invertir en artistas del sur de Asia en los Estados Unidos.

“Eso sonó a locura, pensar que estábamos 20 años antes, pero ahora, 20 años después, con la explosión de figuras como Diljit Dosanjh y Karan Aujla … hay todos estos actos del sur de Asia que están llegando aquí y realmente vendiendo, especialmente en el ámbito en vivo”, dijo Acharia a CNBC.

El mercado de la música del sur de Asia en los Estados Unidos ha permanecido en gran parte sin explotar, pero a medida que la música se globaliza, al igual que el éxito del K-pop y los actos latinos, el talento del sur de Asia está demostrando a los inversionistas que es la próxima gran oportunidad de negocio, dijo Acharia.

Las ganancias de la música global están alcanzando niveles récord, superando los $30 mil millones en 2025, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Spotify dijo el año pasado que las reproducciones de artistas indios en mercados internacionales crecieron más del 2,000% entre 2019 y 2023, y casi el 50% de las regalías de artistas indios en la plataforma en 2024 provinieron de oyentes fuera de la India.

Con la creciente población y diáspora del sur de Asia, está lista para convertirse en uno de los segmentos de más rápido crecimiento dentro de la música global, según Acharia.

“Estamos en un momento diferente, y creo que digitalmente las cosas viajan mucho más rápido”, dijo. “Se han creado muchos éxitos con muestras de música india, así que ha estado en el zeitgeist desde hace mucho tiempo, simplemente no se le ha dado una cara”.

A medida que más sellos discográficos miran hacia el subcontinente, Acharia dijo que la industria se encuentra actualmente en una etapa de experimentación, descubriendo qué funciona y cómo evolucionarán las bases de fans. Warner Music Group es el tercer sello discográfico más grande en los Estados Unidos, con aproximadamente el 17% de participación en el mercado por propiedad de distribución a partir del primer trimestre de 2026, según Billboard.

“Creo que la propuesta de negocio es este fervor global indio”, dijo. “¿Cómo podemos galvanizar a esta audiencia y fervor, y cómo podemos servirlo?”

5 Junction representa a artistas destacados como la cantante y compositora Rhea Raj, quien le dijo a CNBC que está viendo que la música del sur de Asia se vuelve más mainstream en los Estados Unidos.

“Estamos viendo a más artistas en festivales grandes y en premiaciones, y creo que lo mejor está por venir”, dijo Raj.

Raj y su hermana, Lara Raj, del grupo femenino Katseye, son dos de muchos artistas del sur de Asia en los Estados Unidos que están expandiendo sus bases de fans en diversos orígenes y etnias.

Rhea Raj, quien comenzó en “American Idol” hace casi una década, dijo que cree que ahora es el momento en que la música del sur de Asia va a “explotar” en los Estados Unidos, especialmente mientras 5 Junction continúa llevando más artistas a los escenarios principales.

“La música del sur de Asia es tan diversa, y dentro de eso, hay tantos países y regiones y estilos y cosas que desglosar y explorar, y solo espero que a medida que pase el tiempo y tengamos más artistas en el mundo del pop mainstream, veremos más y más piezas de eso”, dijo.

[Contexto: La música del sur de Asia está ganando terreno en la industria de la música de los Estados Unidos, atrayendo a inversores y seguidores fuera de la India. Karen Kwak, de Warner Music Group, destaca la importancia de colaboraciones entre músicos del sur de Asia y artistas estadounidenses populares para ingresar al mercado de la música.]

[España]: La era del streaming ha ayudado a Warner Records a centrar su atención en el negocio de la música del sur de Asia porque reduce las barreras de entrada, dijo Karen Kwak, vicepresidenta ejecutiva de la empresa y responsable de artistas y repertorio.

Kwak le dijo a CNBC que cuando ella ingresó a la industria de la música, prácticamente no había otros ejecutivos ni artistas que se parecieran a ella. Ahora, esa imagen ha cambiado drásticamente.

Kwak dijo que las generaciones más jóvenes, especialmente en el sur de Asia, están impulsando las tendencias actuales de música.

“Lo maravilloso del mundo de la música en el que vivimos hoy es que todos están abrazando quiénes son, y creo que la juventud en todo el mundo, quieren ver estrellas que se parezcan a ellos”, dijo Kwak. “Es una fervorosa fanaticada en India … y es exactamente donde queremos estar.”

La discográfica también se enfoca en fomentar colaboraciones entre músicos del sur de Asia y artistas estadounidenses populares para ayudarles a ingresar en la escena musical, agregó.

“Realmente se trata de construir mundos, y sí, por supuesto, seguiremos invirtiendo [en talento del sur de Asia]”, dijo. “Es de lo que trata la música. Estamos cambiando, impactando y creando la nueva cultura musical.”

También es importante para Warner ser “quebrantadora de géneros y mezcladora de géneros”, dijo Kwak, agregando que la empresa está invirtiendo en talento del sur de Asia que abarca diferentes tipos de música, idiomas y audiencias.

Nora Fatehi es una de esas artistas. La cantante y actriz marroquí-canadiense, que tiene más de 45 millones de seguidores en Instagram, vio el potencial en el mercado del sur de Asia y se abrió camino hacia allí – apuntando a esa audiencia a pesar de no tener conexión con el sur de Asia – y se convirtió en uno de los nombres más grandes del negocio.

“En este momento, lo que 5 Junction y Warner están intentando hacer es aprovechar el diferente talento que está saliendo de ese país, darle una plataforma, y también permitir a la gente de todo el mundo consumir la música y el arte como nunca antes”, dijo a CNBC.

Fatehi, quien se presentará en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en Toronto en unas semanas, dijo que aunque el mercado estadounidense es difícil de penetrar como forastero, está viendo resultados positivos a medida que más talento del sur de Asia cruza hacia Occidente.

“Creo que la audiencia está lista para cosas diferentes”, dijo Fatehi. “Ahora, con YouTube y Spotify y con redes sociales, no creo que las fronteras existan más. … Creo que los sellos discográficos y las gestiones y plataformas se dan cuenta de que las personas están listas para consumir diferentes tipos de música.”

[Fact Check: Los ejecutivos de la industria de la música destacan la importancia del acceso a la música del sur de Asia en mercados internacionales y cómo está impulsando un cambio en la cultura musical global.]