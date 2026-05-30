Lo que significa ser hombre es un tema en la carrera por el Senado de Texas mientras Paxton ataca a Talarico

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Después de que el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, ganara las primarias republicanas del Senado del estado esta semana, profirió una serie de insultos dirigidos a su oponente en las elecciones generales, el representante estatal demócrata de Texas, James Talarico.

“Tiene algunos nombres de los que todos ustedes habrán oído hablar. Algunas personas lo conocen como tofu Talarico. Algunas personas lo llaman Jimmy de seis géneros. Incluso he escuchado a algunas personas llamarlo James Talafreako”, dijo entre risas y aplausos. “Y otros se refieren a él simplemente como Low-T Talarico”.

Paxton también lanzó rápidamente un anuncio que termina con una imagen de Talarico junto a las palabras: “Radical Talarico: demasiado bajo para Texas”.

Lo que siguió fue una inmediata y generalizada andanada de ataques desde la derecha contra la virilidad de Talarico. Esta táctica –el énfasis explícito, a veces vulgar, en la masculinidad como argumento electoral– es una forma muy visible en la que el presidente Trump ha cambiado el Partido Republicano y la política estadounidense en general, en la última década.

Una rápida avalancha de insultos

El asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, utilizó “transgénero” como insulto y le dijo a Fox News que Talarico es el “primer candidato transgénero al Senado” de los demócratas. Talarico no es transgénero.

“Claramente está haciendo la transición a una mujer”, dijo Miller. “Cuando Talarico va a hacerse un análisis de sangre, cuando le hacen un examen físico, no sale sangre. Sale leche de soja”.

El candidato republicano al Congreso de Florida, Dan Weldon, cuestionó la masculinidad de Talarico al cuestionar sus conocimientos de fútbol: “Es un gran problema para el Partido Demócrata que echas un vistazo a los hombres que se postulan para cargos electos y sabes que no pueden nombrar ni un solo receptor oscuro de principios de la década de 2000”.

El presentador de Fox, Jesse Watters, se burló de Talarico llamándolo “gay vegano”, antes de agregar rápidamente que Talarico “no es gay ni vegano, para que conste”. (Talarico no es vegano ni gay).

Algunos de los insultos se refieren a comentarios que Talarico ha hecho a lo largo de los años. En un discurso que pronunció mientras se postulaba para la reelección a la cámara estatal en 2022, habló sobre mitigar el cambio climático y luego agregó: “Estoy orgulloso de decir que nuestra campaña se ha convertido oficialmente en una campaña sin carne, por lo que solo compramos productos veganos de nuestras empresas veganas locales”.

Desde entonces, Talarico reiteró que come carne y asintió con la cabeza ante los diversos escándalos de Paxton en el proceso. “He estado comiendo barbacoa desde antes de la primera acusación de Ken Paxton”, dijo en un mitin esta semana, refiriéndose a la acusación de Paxton en 2015 por cargos de fraude de valores federales.

“Jimmy de seis géneros” se refiere a un comentario de 2021 en el que Talarico dijo que “la ciencia moderna reconoce seis variaciones biológicas basadas en los cromosomas para argumentar que el sexo es un espectro matizado, no un binario estricto”.

“Sé que hay dos sexos, hombres y mujeres”, dijo a CBS News esta semana al explicar ese comentario. “También sé que hay un porcentaje muy pequeño de personas que tienen estas anomalías cromosómicas y creo que merecen ser tratadas con dignidad y respeto”.

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No está claro qué tan exitosos serán los ataques a la masculinidad de Paxton. Brendan Steinhauser es un estratega republicano de Texas que trabajó en la campaña de 2014 del senador John Cornyn, a quien Paxton derrotó en las primarias. Dice que las referencias abiertas a la masculinidad podrían ayudar a ganarse a algunos votantes en el estado conservador, donde muchos valoran la “masculinidad tradicional”.

“Creo que el individualismo rudo, el tipo de hombre fuerte que trabaja duro y cuida de su familia, atrae a los texanos de todos los grupos demográficos y de todos los géneros”, dijo Steinhauser.

Por otro lado, cuando los precios son altos y aumentan, es posible que a los votantes no les importen especialmente cosas como el consumo de carne de Talarico, dice Cliff Walker, que trabaja en una empresa de estrategia progresista de Texas.

“Para que tomen una decisión de votación basada en ese mensaje, creo que el universo de esas personas es insignificante”, dijo.

Añadió que cree que Paxton está tratando de desviar la atención de su lista de escándalos, incluido un romance, la acusación de fraude de valores de 2015 y un juicio político en la Cámara de Representantes de Texas por abuso de su cargo. Posteriormente fue absuelto por el Senado de Texas.

“Creo que el universo de personas que miran a estos dos hombres y piensan que de alguna manera Ken Paxton es el modelo de masculinidad y está en una posición creíble para criticar a James, y para que tomen una decisión de votación basada en ese mensaje, creo que el universo de esas personas es insignificante”, dijo Walker, añadiendo más tarde que cree que Paxton está “agachando a un clavo ardiendo”.

Tanto la campaña de Talarico como la de Paxton declinaron hacer comentarios sobre el expediente.

El legado de Trump

Si bien los candidatos intentaron superarse entre sí mucho antes de Trump, él llevó las competencias por la virilidad a nuevas alturas, tanto al promocionar su propia masculinidad como al menospreciar la de los demás.

Y los ataques de Paxton se hacen eco de Trump. La lista de insultos de Paxton, por ejemplo, suena a la del presidente Trump en su campaña de 2016, cuando usó apodos castrantes para sus oponentes, llamando al ahora Secretario de Estado Marco Rubio “Pequeño Marco” y al exgobernador de Florida Jeb Bush “Jeb de baja energía”.

La abierta postura machista de Trump ha permeado toda su carrera política, ya sea admirando a miembros militares, elogiando a líderes caudillos o poniéndose cascos en obras de construcción. En su discurso que encendió a la multitud el 6 de enero de 2021, insultó al gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, por ser pequeño y débil.

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Actualmente, se está construyendo un octágono en el jardín sur de la Casa Blanca para UFC Freedom 250, un evento de peleas en jaula que se celebrará el 14 de junio y que conmemorará el 250 aniversario de Estados Unidos. (También coincide con el 80 cumpleaños de Trump y el Día de la Bandera).

Todo lo cual puede ayudar a explicar cómo los ataques a Talarico se han vuelto tan sexistas y tan rápidos.

Steinhauser, el estratega republicano, cree que Trump no sólo ha cambiado la forma en que el Partido Republicano habla de los hombres, sino que también ha inspirado un esfuerzo por revertir las visiones modernas de los roles de género.

“Creo que hay un intento de recuperar una visión tradicional de la masculinidad y también de tratar de etiquetar a ciertos hombres y ciertos tipos de hombres como más débiles o como hombres que no son verdaderos”, dijo.

“Creo que ha habido un esfuerzo dentro de algunos elementos del Partido Republicano, no todos o ni siquiera una mayoría, pero ha habido un esfuerzo por parte de algunos hombres republicanos para hacerlo”.

Walker, el estratega progresista, está de acuerdo en que Trump ha revisado las actitudes de género del partido y señala la proliferación de personalidades manósferas, muchas de ellas alineadas con Trump:

“Está Joe Rogan, Jordan Peterson; quiero decir, está todo el elenco de personajes, Benny Johnson, quiero decir, está Matt Walsh. Gran parte de su política se centra en una especie de hipermasculinidad”, dijo. “Estas personas están muy centradas en eso. Y es una caricatura de lo que es ser un hombre”.

Esa manosfera ha tenido un impacto visible en el discurso político, dice Dan Cassino, politólogo de la Universidad Fairleigh Dickinson que estudia el género en la política. Señala el hecho de que el lenguaje en torno a la masculinidad se ha vuelto tan explícito: que los niveles de testosterona se mencionan como una calificación para un cargo.

“En el pasado, no hemos tenido este tipo de afirmación tan explícita sobre la masculinidad usando el lenguaje de los foros en línea, usando el lenguaje de la manosfera”, dijo. “Y ya sabes, todo esto es píldora roja, píldora negra, cosas de incel. Y es un poco aterrador que se esté filtrando al diálogo político dominante”.

Los duros e inmediatos ataques de género en la carrera por el Senado de Texas en Estados Unidos se producen por razones complejas, pero Cassino teoriza que se debe en parte al hecho de que Talarico es un hombre.

“La jerarquía ya está amenazada”, dijo, señalando los problemas económicos que han afectado a algunos hombres de clase trabajadora. “Y luego, si un cristiano blanco sale y dice: ‘No, en realidad, deberíamos ser más compasivos. No deberíamos mantener estas jerarquías donde los hombres blancos están por encima de todo’, eso es una gran amenaza porque es potencialmente un mensajero confiable”.