Los Gigantes temen que Olszewski haya desgarrado el tendón de Aquiles

Context: The article covers the unfortunate injury suffered by New York Giants wide receiver Gunner Olszewski during OTAs.

El receptor de los Giants, Gunner Olszewski, sufrió una lesión el viernes durante las OTAs que el equipo teme sea un desgarro del tendón de Aquiles, según fuentes de ESPN. Olszewski, de 29 años, está siendo sometido a más pruebas para confirmar la lesión.

Olszewski es probablemente el tercer jugador de los Giants en desgarrarse el tendón de Aquiles esta primavera. El jugador veterano tuvo una temporada completa en 2023 y fue recontratado para esta temporada. Sin embargo, se espera que sirva como un regresador y profundidad en la posición de receptor abierto. Durante su carrera, ha sido principalmente un regresador y ha aparecido en 81 juegos con cinco aperturas.

La lesión de Olszewski se suma a las preocupaciones de los Giants en el cuerpo de receptores, ya que Malik Nabers y Darius Slayton aún se están recuperando de lesiones. El equipo también mostró interés en firmar a Odell Beckham Jr. antes de esta temporada.