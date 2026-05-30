El Thunder pierde a la estrella Jalen Williams para el séptimo juego de las Finales de la Conferencia Oeste mientras persiste la lesión en el tendón de la corva

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El Oklahoma City Thunder se quedará corto de personal en el crucial Juego 7 del sábado, ya que uno de los contribuyentes clave de Oklahoma ha quedado fuera por una lesión.

El guardia de OKC, Jalen Williams, ha sido descartado para el Juego 7 por un problema en el tendón de la corva, informó ESPN el viernes. Williams pareció agravar su tendón de la corva izquierdo durante la victoria del Thunder por 122-113 en el Juego 2. Se perdió los siguientes tres juegos antes de regresar para el Juego 6, pero estuvo solo 10 minutos desde la banca en la derrota de Oklahoma City ante los San Antonio Spurs el jueves, lo que forzó un Juego 7 en el que el ganador se lo llevó todo.

“Obviamente no está al 100%”, dijo Mark Daigneault, el entrenador en jefe del Thunder.

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Daigneault aplaudió a Williams por superar la lesión y hacer todo lo posible para ayudar a Oklahoma City.

“Él no sabía qué esperar. Yo no sabía qué esperar. Entonces, era cuestión de sacarlo a jugar en una especie de rol aislado y ver qué puede aportar al equipo. Es un jugador All-Star, es un jugador All-NBA. No ha regresado completamente al juego. [protocol] “Como lo haría si esta fuera la temporada regular y, sin embargo, sólo quiere hacer todo lo posible para tratar de contribuir en todo lo que pueda al equipo”.

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“Le doy mucho crédito por salir adelante. Hizo lo mejor que pudo. Ciertamente no es la razón por la que perdimos”.

Williams no habló con los periodistas después del partido del jueves en San Antonio.

Williams se sometió a una cirugía la temporada baja pasada para reparar una lesión en la muñeca, pero aun así jugó un papel clave en la carrera del Thunder hacia las Finales de la NBA la temporada pasada. Apareció en sólo 33 partidos de temporada regular antes de los playoffs de este año.

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El ganador del Juego 7 del sábado avanzará a las Finales de la NBA para enfrentarse a los New York Knicks. Nueva York rompió una sequía de finales de casi tres décadas al barrer a los Cleveland Cavaliers en las finales de la Conferencia Este.

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