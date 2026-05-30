Trump anuncia mitin después de que los artistas se retiren de la celebración del 250 aniversario en el National Mall.

Trump anuncia mitin después de que los artistas se retiren de la...

Menos de 48 horas después de que Freedom 250 presentara la alineación de entretenimiento para su “Gran Feria Estatal Americana” en Washington, D.C., un creciente número de artistas anunciados afirmaron públicamente que no participarían.

Y ahora el Presidente Donald Trump dijo que intervendrá para llenar ese vacío.

Trump anunció el sábado en una publicación en redes sociales que celebrará un mitin de campaña el miércoles “para ocupar el lugar de estos ‘artistas’ de Tercera Categoría altamente pagados”.

El presidente dijo que dará un discurso importante, “rallying al país hacia adelante como lo he hecho desde que soy presidente”.

Martina McBride, Bret Michaels, Young MC, Morris Day and The Time y The Commodores dijeron que ya no actuarán, con varios alegando que fueron engañados sobre la naturaleza del evento.

El evento está programado para tener lugar en el National Mall como parte de las celebraciones del aniversario 250 de Estados Unidos.

Lo que parece estar impulsando la reacción es la percepción de que Freedom 250, una asociación público-privada creada para ayudar a llevar a cabo eventos para la Fuerza de Tareas 250 liderada por la Casa Blanca, está más alineada con la administración de Trump y movimiento político de lo que inicialmente comprendieron. Freedom 250 es distinto de la Comisión Semiquincentenaria de EE. UU. establecida por el Congreso, que opera como America 250.

No está claro qué información les dieron originalmente a los artistas los organizadores de Freedom 250.

Freedom 250 se defendió el viernes contra las acusaciones de que su Gran Feria Estatal Americana es partidista, defendiendo el evento en el National Mall.

“La Gran Feria Estatal Americana es una celebración de todos los estadounidenses, y Freedom 250 sigue comprometido plenamente en brindar una experiencia única que reúne a cada rincón de este país en el National Mall,” dijo la portavoz de Freedom 250, Rachel Reisner, en un comunicado.

“Respetamos los derechos de cualquier artista para tomar sus propias decisiones, y nuestras puertas siguen abiertas para cualquier intérprete que quiera ser parte de honrar 250 años de libertad, cultura y unidad estadounidense,” agregó Reisner.

McBride se retiró del evento a principios de esta semana, diciendo que fue engañada al respecto.

“Fui presentada con la oportunidad de actuar en un evento no partidista pero resultó ser engañosa. Hice muchas preguntas y me aseguraron que era un evento no partidista que tenía como objetivo celebrar a LOS 50 estados,” dijo McBride en un comunicado.

Young MC expresó las preocupaciones de McBride en las redes sociales.

“A los artistas nunca se les informó sobre ninguna participación política en el evento. Y a pesar de las afirmaciones de los organizadores de que el evento es no partidista, la revista SPIN lo describe como ‘respaldado por Trump’. Espero actuar en D.C. en un futuro cercano en un evento que no esté tan politizado,” escribió Young MC en una publicación.

En una declaración el viernes por la mañana, Michaels dijo que su comprensión del evento cambió después de que se anunciara.

“Cuando se presentó originalmente esta oportunidad a mi equipo, se describió como una celebración de nuestro país a través de la música y una oportunidad para honrar a nuestros veteranos, militares activos, primeros auxilios, maestros y los estadounidenses trabajadores de todas las esferas de la vida,” dijo Michaels.

Lamentablemente, lo que se nos presentó como una celebración de nuestro país ha evolucionado hacia algo mucho más divisivo de lo que acordé formar parte. También se han planteado preocupaciones sobre la seguridad de mis fanáticos, banda, equipo, familia y yo mismo, incluyendo amenazas que son completamente infundadas e imperdonables,” agregó Michaels, sin ofrecer una explicación sobre lo que sintió que hizo el evento divisivo.

Los Commodores también citaron el deseo de evitar afiliaciones partidistas.

“Nuestra música siempre ha sido nuestra voz y elegimos no afiliarnos públicamente con ningún partido político individual,” dijo el grupo en un comunicado. “Apoyamos el mejoramiento de todos los estadounidenses.”

El estado de C+C Music Factory sigue siendo incierto. Freedom Williams, que ha actuado bajo el nombre del grupo, publicó un video lleno de palabrotas en las redes sociales mientras estaba en un inodoro criticando el evento y sugiriendo que participaría. Sin embargo, Robert Clivillés, cofundador de C+C Music Factory, que no se esperaba que actuara en este evento, se distanció públicamente de los comentarios de Williams, diciendo que Williams no representa las opiniones del grupo y el grupo no actuará.

Milli Vanilli, el grupo pop despojado de su premio Grammy después de un escándalo de playback, también está disputando la actuación del grupo. Uno de los vocalistas originales dijo a ABC News que no fueron contactados para participar en el evento, acusando a Fab Morvan, el miembro sobreviviente del dúo pop de playback, de usar el nombre de Milli Vanilli para una actuación que dicen no representa al grupo original, su sonido o cantantes.

Morvan, en una declaración, dijo que actuaría en el evento y estaba “ansioso” por “finalmente cantar canciones de Milli Vanilli en vivo en persona.”

No todos los artistas han retirado su participación en el evento.

Los representantes de Vanilla Ice dijeron a ABC News que el rapero aún planea actuar.

“Vanilla Ice tiene contrato y actuará en la Gran Feria Estatal Americana en el National Mall el viernes 26 de junio. Está orgulloso de ayudar a celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos. ¡Todos son bienvenidos a asistir y celebrar el cumpleaños de EE. UU. y nuestra libertad!”.

Hasta el viernes, el rapero y cantante Flo Rida no ha anunciado públicamente si aún planea actuar.