La comunidad de Hawái temía que el sospechoso del triple asesinato “apareciera en su casa con un machete”

El video muestra a un hombre sin camisa y zapatos deambulando por un camino de tierra con un perro a su lado. Mientras los vehículos pasan por una carretera cercana, se le puede ver cayendo al suelo.

Suscríbete para leer esta historia sin publicidad. Obtenga acceso ilimitado a artículos sin publicidad y contenido exclusivo.

El video, capturado el jueves por la tarde con una cámara de seguridad en la Isla Grande de Hawái, llevó al dueño de la propiedad a llamar al 911 de inmediato.

Para Mark Wyatt, quien junto con su socio es propietario de la parcela de 4 acres en el distrito rural de Puna, la identidad del hombre parecía clara. Aunque su rostro no era visible, se parecía a Jacob Baker, un antiguo vecino que ahora era sospechoso de una serie de asesinatos. Fue objeto de una intensa persecución y una ola de miedo en la normalmente tranquila y unida franja de la costa este de Hawái de Wyatt.

Una hora después de hacer su llamada al 911, Wyatt le dijo a NBC News que recibió una llamada de un oficial de policía. Baker había sido detenido, recordó que le dijo el oficial.

“Fue un gran alivio”, dijo Wyatt, de 61 años. “Todo el mundo tenía miedo de que pudiera aparecer en su casa con un machete”.

Una portavoz del Departamento de Policía de Hawái se negó a comentar sobre el papel del vídeo en la detención de Baker. Pero durante una conferencia de prensa el jueves anunciando el arresto, el jefe de policía de Hawái, Reed Mahuna, agradeció a un informante que “vio algo, dijo algo y ayudó a llevar esta búsqueda a una conclusión segura”.

Ese aviso, dijo Mahuna, alertó a las autoridades de que el posible sospechoso se había estado escondiendo en un área cubierta de hierba y agachándose mientras pasaba el tráfico.

Las observaciones fueron corroboradas por un vídeo de seguridad, dijo el jefe.

Los oficiales respondieron y encontraron a Baker, de 36 años, escondido en una pequeña cueva en una propiedad vecina. Fue detenido sin incidentes bajo sospecha de asesinato en segundo grado y otros delitos, dijo Reed.

No quedó claro de inmediato si Baker tiene un abogado que hable en su nombre.

Las autoridades dijeron anteriormente que Baker fue responsable o estuvo involucrado en la muerte de tres hombres: Robert Shine y John Carse, ambos de 69 años, y un hombre de 79 años que no ha sido identificado.

Shine fue encontrado muerto el lunes. Los otros dos hombres fueron encontrados el martes.

Las autopsias determinaron que Shine fue estrangulado y Carse murió por un traumatismo agudo, dijo el departamento de policía. El otro hombre murió a causa de lo que un oficial de policía describió como heridas contundentes.

No se ha identificado ningún motivo y Mahuna ha dicho que la única conexión conocida entre dos de las víctimas fue su proximidad entre sí. Mahuna dijo que vivían a varios cientos de pies de distancia.

Wyatt y su socio, Richard Valdez, dijeron que están en el proceso de construir una casa en un terreno frente al mar donde su cámara de seguridad, que está fijada a un árbol de vaina de mono, capturó al hombre que creen que era Baker.

Wyatt dijo que el hombre parecía haber acampado en la propiedad, usando cojines para hacer lo que Wyatt describió como un fuerte cerca de un acantilado. No estaban seguros de cuánto tiempo había estado allí el hombre.

Wyatt estuvo por última vez en su propiedad el lunes para cortar y rociar hojas, dijo. Más tarde, las autoridades comenzaron a inspeccionar el área y a utilizar drones en busca de Baker, dijo.

Wyatt y Valdez, que viven cerca, dijeron que Baker fue vecino suyo durante aproximadamente seis meses hace un par de años. En ese momento, dijo Wyatt, Baker tenía novia y un bebé y trabajaba cosechando cocos.

“Era un tipo sensato”, dijo Valdez.

La mujer se fue con el niño y Baker se mudó, dijo Wyatt, pero él permaneció en el área y lo verían vendiendo cocos en una intersección cerca de su propiedad.

No estaban seguros de qué le pasó a Baker, pero Wyatt dijo que algo debió “haber hecho clic en él”.

Después de ser capturado, los hombres publicaron el video de seguridad en Facebook. En una publicación en la plataforma, Valdez explicó por qué compartió el video, diciendo que esperaba “empoderar a las personas con el conocimiento de lo que realmente sucedió justo antes del arresto de Jake Baker y mostrarles a las personas que se necesita que la comunidad se presente en situaciones como esta”.