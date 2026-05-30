Despedido por un jugador irreflexivo, este caddie encuentra trabajo inmediatamente – Golf Planète

Austin Gaugert y Garrick Higgo (izquierda) en el último RBC Heritage a mediados de abril

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Austin Gaugert (foto) no permanecerá “desempleado” por mucho tiempo. Agradecido por Garrick Higgo, culpable de llegar tarde a su tee en la primera ronda del PGA Championship y penalizado con dos golpes, el caddie estadounidense encontró empleo en el Charles Schwab Challenge (PGA Tour).

Fue noticia a su pesar en la primera ronda del Campeonato de la PGA Hace quince días en Pensilvania. Garrick Higgo apareció tarde en su tee de salida y recibió dos golpes de penalización. Sin embargo, el sudafricano logró firmar una tarjeta de 69 (-1) antes de desplomarse al día siguiente con un 76 (+6), perdiendo finalmente el corte en este segundo encuentro de Grand Slam de la temporada.

Cet«Échec» tuvo graves consecuencias ya que Higgo se había separado tras su caddie, Austin Gagertresumiendo aquí en alguna parte el vínculo a veces muy frágil entre un empleador y un empleado. Sin embargo, las cámarasESPN Había filmado a Gaugert llamando a Higgo a la salida del campo de prácticas para que se diera prisa. Obviamente, este error le salió por la culata.

Gran señor, acepta el error.

Reemplazado por Nick Cavendishl’éphémére caddy de Adrien SaddierGaugert había demostrado una gran sabiduría, asumiendo, gran señor, en las redes sociales la responsabilidad del error fatal de Garrick Higgo. Un gesto de “gran clase» lo que ciertamente le permitió encontrar rápidamente un trabajo.

Estaba así en la bolsa. Dylan Wu esta semana en el Desafío de Charles Schwabau Club de campo colonial de Fort Worth, Texas. Un inicio de colaboración que lamentablemente no fructificó ya que el golfista de Northwestern, que ya había tenido a Gaugert a su lado en el Tour en ferry por Kornno cruzó el corte fijado en -2. Este es su sexto fracaso consecutivo, el séptimo en 11 largadas en 2026 en el Gira de la PGA.

Su mejor resultado hasta el momento sigue siendo un puesto 26 empatado en la Campeonato de Valspar cuando llegó el jueves por la mañana en el puesto 153 en el Copa FedEx. ¡Recuerda que sólo los 100 primeros conservarán su tarjeta para 2027!

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Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP