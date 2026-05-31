La policía de Nueva York investiga después de que un video de vigilancia capte a un grupo ingresando a las alcantarillas a través de alcantarillas

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La policía de la ciudad de Nueva York está investigando después de que varias personas fueron captadas en un video de vigilancia esta semana entrando a la alcantarilla a través de una alcantarilla y saliendo horas después.

“Hoy temprano, las autoridades llevaron a cabo una investigación exhaustiva luego de informes de personas no autorizadas dentro del sistema de alcantarillado en McDonald Avenue”, dijo la policía de Nueva York en las redes sociales. “La policía de Nueva York y otras agencias han completado su barrido, confirmando que el área es segura y libre de peligros”.

Las personas fueron vistas entrando a la alcantarilla alrededor de las 11 p.m. del jueves en el vecindario Flatbush en Brooklyn y resurgiendo alrededor de las 2 a.m. del viernes, según PIX 11-TV.

Se vio a otro grupo entrando en una alcantarilla en otra calle y saliendo aproximadamente a la misma hora, informó la estación, citando a la policía.

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La policía aún no sabe quiénes eran los exploradores de las alcantarillas ni qué estaban haciendo.

El Departamento de Protección Ambiental de la ciudad de Nueva York también realizó su propia inspección y le dijo a Fox News Digital: “El DEP ha inspeccionado la infraestructura de alcantarillado en este lugar y no encontró daños en el sistema”.

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El portavoz advirtió: “Entrar al sistema de alcantarillado es ilegal y extremadamente peligroso. Las alcantarillas pueden contener numerosos peligros, incluidos gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundación y espacios confinados. Por estas razones, el público nunca debe ingresar a una tubería, desagüe, cuenca colectora, pozo de registro o desagüe”.

Fox News Digital se comunicó con la policía de Nueva York para solicitar comentarios.