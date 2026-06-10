Kove 450 Rally 2026: ¿el Dakar al precio de una V-Strom? – Motoplaneta

Participar en el mundo de los rally raids con una máquina afilada ha rimado durante mucho tiempo con un sacrificio financiero colosal. Entre una KTM 450 Rally y una Honda CRF 450 RX Rally, el billete de entrada suele exigir dejar un riñón. Esto sin contar con el fabricante chino Kove, que pretende dinamitar el segmento. con su 450 Rally Estándar 2026la marca ofrece una auténtica máquina de rally, validada por el infierno del Dakar, por el precio de una trail de media cilindrada como una Suzuki V-Strom 650 XT. Una pequeña revolución para los amantes de la arena y las pistas con baches.

Un tamaño gigante y 30 litros de combustible

Estéticamente el Kove no engaña. Muy alta, muy cuadrada, repite punto por punto los códigos de las motos oficiales del Dakar, a excepción de una original estética asimétrica. Construido para aventuras a largo plazo, incorpora una solución técnica digna de profesionales: una capacidad de 30 litros de combustible distribuidos en tres tanques (dos en la parte delantera envolviendo el bastidor y uno en la parte trasera actuando como subchasis).

En el lado de la parte ciclo, el Kove presenta una distancia al suelo de 310 mm, idéntica a la de la referencia KTM. La otra cara de la moneda es que la silla culmina en 960 mm hoylo que requerirá mucha flexibilidad (afortunadamente, está disponible una versión rebajada a 910 mm con recorrido reducido). Las suspensiones (firmadas YU-AN) y los frenos (Taisko) se basan en elementos chinos ajustables, una elección estratégica que permite a la marca reducir los precios y al mismo tiempo intentar demostrar que la industria china sabe romper con la reputación de chatarra.

Frente a la KTM 450 Rally Replica reina, la Kove 450 Rally Standard ofrece una relación prestaciones/precio que redistribuye completamente las cartas.

Un motor Zongshen construido para durar

Bajo el imponente carenado se esconde un monocilíndrico de 449 cc de origen Zongshen. A diferencia de los bloques de ultra alta tecnología de la competencia europea, que requieren mantenimiento de relojes, Kove ha confiado en la sabiduría:

Fuerza : 42 caballos de fuerza a 8.500 rpm.

42 caballos de fuerza a 8.500 rpm. Pareja : 35 Nm × 6 500 tr/mn.

Ciertamente, las prestaciones son menos explosivas que las de los líderes de la categoría, pero este motor menos avanzado promete una longevidad mucho mayor y, sobre todo, una fuerza mucho más controlable en carretera. Gracias a la ligereza general de la motocicleta, el placer y la diversión de conducir permanecen en primer plano, sin que el conductor tenga que experimentar la violencia de una máquina de carreras pura.

Listo para la incursión nada más salir de la caja

El punto fuerte de este Kove 450 Rally Standard es su equipamiento de serie. Ya no falta prácticamente nada para inscribirse en la próxima redada a gran escala:

Protector protector del motor en carbono .

. Sillín de liberación rápida (2 segundos mediante un tirón) para limpiar el filtro de aire en el desierto.

Tablero TFT en color elevado (ideal para navegación de pie).

ABS desconectable y puerto USB original.

Como recordatorio, Kove no está aquí para entretener a la galería. Presente en el Dakar desde 2023, la marca ha visto cruzar la línea de meta a todas sus motos desde su primera participación. Durante la edición de 2026, Kove incluso registró 3 victorias de etapa en la categoría Rally 2. Para los conductores más exigentes, también está disponible una versión “Factory” homologada para uso fuera de carretera, potenciada hasta 55 CV con línea de titanio y torre de navegación de carbono, por unos 6.000 euros más. Pero para la gente corriente, la versión Estándar ya se ha consolidado como la herramienta definitiva para disfrutar del sueño del Dakar sin gastar mucho dinero.