Ha surgido una nueva oportunidad comercial en otras partes de la NFL y sería el tipo de movimiento perfecto para los Miami Dolphins.

La protección perfecta para la precaria situación de tackle derecho de los Miami Dolphins de repente está frente a ellos. 31 de diciembre de 2023; Kansas City, Misuri, Estados Unidos; El equipo ofensivo de los Kansas City Chiefs Wanya Morris (64) y el corredor Isiah Pacheco (10) en la línea de scrimmage contra los Cincinnati Bengals durante el juego en GEHA Field en el Arrowhead Stadium.

Denny Medley-USA TODAY Deportes



La renovación de la línea ofensiva de los Miami Dolphins está en marcha esta temporada baja.

La selección de primera ronda del draft, Kadyn Proctor, está muy lejos estilísticamente de Cole Strange, titular principal la temporada pasada como guardia. Jonah Savaiinaea ha pasado de guardia izquierdo a guardia derecho. Y por ahora, los Miami Dolphins tienen a Austin Jackson de nuevo en la pelea después de que las lesiones descarrilaran otra temporada. El equipo también seleccionó a DJ Campbell en el día 3 del Draft de la NFL de 2026. Las cosas se ven diferentes. Pero nunca es posible tener suficiente profundidad en la línea ofensiva, especialmente con un titular como tackle derecho como Jackson cuyo resumen de lesiones es extenso.

Esto hace que las noticias de esta noche en otras partes de la NFL sean una opción tentadora para Miami. Jon-Eric Sullivan debería estar hablando por teléfono con los Kansas City Chiefs a primera hora de la mañana.

Los Miami Dolphins deberían llamar a los Kansas City Chiefs después de la noticia de un posible intercambio de Wayna Morris

Los Chiefs y la OT Wanya Morris acordaron explorar opciones comerciales, según las fuentes. A Morris, quien tiene 16 aperturas en tres temporadas (11 en 2024), le gustaría tener la oportunidad de jugar más y Kansas City tiene profundidad en tackles. pic.twitter.com/8LMSO9eEmS – Jeremy Fowler (@JFowlerESPN) 9 de junio de 2026

Jeremy Fowler de ESPN ha informado que los Chiefs van a buscar al tackle ofensivo Wanya Morris a través de un intercambio este verano. Morris, quien fue un tackle derecho destacado durante su última temporada en Oklahoma en 2022, ha luchado por estar a la altura de su estado de draft en tres años con los Chiefs. Morris, una de las 100 mejores selecciones del draft, ha soportado una serie de actuaciones con altas penalizaciones. También se le atribuyen 62 presiones en poco más de 700 intentos de bloqueo de pases en su carrera.

Pero para los Miami Dolphins, sería un jugador de un año que tendría una alta probabilidad de entrar en la alineación en algún momento. El historial de lesiones de Jackson es demasiado consistente como para ignorarlo. Y, a diferencia de Kansas City, los Dolphins estarían entonces en posición de colocarlo como tackle derecho. Más de 1,000 de las jugadas de carrera de Morris con los Chiefs se han producido en el lado izquierdo; ¿tal vez regresar al tackle derecho es justo lo que recetó el médico?

En 2026, Morris jugará el último año de su contrato de novato. Se le debe menos de 1,5 millones de dólares en salario base. Entonces, ¿con una situación inestable de lesiones en el tackle derecho, un salario bajo programado y una oportunidad de compra baja esperando? La pregunta no debería ser “¿deberían igualar los Dolphins?”. Debería ser “¿por qué no lo harían?”…