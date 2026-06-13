Resultados de UFC Libertad 250

&NuevaLínea; 
 Saltar al contenido principal
 

 &NuevaLínea;

 




 


 








 



UFC
 
</a>

 

 </p>
<div class="c-site-header__menu-control">
 
 <span class="c-site-header__button-text">Noticias

 <span class="c-site-header__icon--toggle">
 
 
 
 

 </p>
<div class="c-site-header__menu-panel" data-mobile-menu-state="is-hidden">
 



 </p>
<h2 class="u-visually--hidden" id="main-menu-title">Navegación principal

 &NuevaLínea; &NuevaLínea; </p>
<ul class="c-menu-main__menu--level-1" data-main-menu="smart-menu">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea; </p>
<li>
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="/events" class="events c-menu-main__button--level-1" data-drupal-link-system-path="events">Eventos
 &NuevaLínea;
<ul class="c-menu-main__menu--level-2 mega-menu" aria-expanded="false">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea; </p>
<li class="c-menu-main__item--below">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="/events#events-list-upcoming" class="c-menu-main__button--level-2" data-drupal-link-system-path="events">Próximos
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea;
<li class="c-menu-main__item--below">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="/events#events-list-past" class="c-menu-main__button--level-2" data-drupal-link-system-path="events">Pasado
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea;
<li class="c-menu-main__item--below">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="/tickets" target="_self" class="c-menu-main__button--level-2" data-drupal-link-system-path="tickets">Tickets
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea;
<li class="c-menu-main__item--below">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="https://www.lucidtravel.com/team/events-public/ufc/16400" class="c-menu-main__button--level-2">Ofertas de viajes de UFC
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea;
<li class="c-menu-main__item--below">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="http://ufc.com/rtu" class="c-menu-main__button--level-2" title="Aprende sobre el camino a las peleas de UFC">Camino a UFC
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 
 &NuevaLínea; 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea;
<li>
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="/rankings" target="_self" class="c-menu-main__button--level-1" data-drupal-link-system-path="rankings">Rankings
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea;
<li>
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="/atletas" data-drupal-link-system-path="atletas">Atletas
 &NuevaLínea;
<ul class="c-menu-main__menu--level-2 mega-menu" aria-expanded="false">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea; </p>
<li class="c-menu-main__item--below">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="/athletes/all" target="_self" class="c-menu-main__button--level-2" data-drupal-link-system-path="athletes/all">Todos los atletas
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea;
<li class="c-menu-main__item--below">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="https://www.ufc.com/ufc-hall-of-fame" class="c-menu-main__button--level-2" title="Explore the UFC Hall of Fame">Salón de la Fama
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 
 &NuevaLínea; 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea;
<li class="c-menu-main__item--left is-active">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="/trending/all" class="trending c-menu-main__button--level-1 is-active" data-drupal-link-system-path="trending/all">Noticias
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea;
<li>
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="/" class="home c-menu-main__button--home" data-drupal-link-system-path="<;front>;"> 


<div class="e-logo">
 <span class="e-logo__icon"><title>UFC
 


 
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea; </p>
<li class="c-menu-main__item--right is-pusted">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="https://www.ufc.com/newsletter" target="_self" class="connect c-menu-main__button--level-1">Connect
 &NuevaLínea;
<ul class="c-menu-main__menu--level-2 mega-menu" aria-expanded="false">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea; </p>
<li class="c-menu-main__item--below">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="https://www.ufc.com/newsletter" target="_self" class="c-menu-main__button--level-2">Newsletter
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 
 &NuevaLínea; 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea;
<li>
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="https://www.ufcstore.eu/en/?_s=bm-fi-ufcfi-prtsite-eghp-lu" target="_blank">COMPRAR
 &NuevaLínea;
<ul class="c-menu-main__menu--level-2 mega-menu" aria-expanded="false">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea; </p>
<li class="c-menu-main__item--below">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; COLECCIONABLES UFC 
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea;
<li class="c-menu-main__item--below">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="/consumer-products" class="c-menu-main__button--level-2" data-drupal-link-system-path="node/139408">NFT
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; &NuevaLinea;&NuevaLinea; &NuevaLínea; &NuevaLínea;
<li class="c-menu-main__item--below">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; <a href="https://www.thorne.com/partners/ufc" class="c-menu-main__button--level-2">Thorne Performance Solutions</a>
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 
 &NuevaLínea; 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; 
 &NuevaLinea;&NuevaLinea; 
</nav>
<p>

 

 </p>
<div class="c-site-header__search-control">
 <button class="c-site-header__button--search" aria-label="Alternar panel de búsqueda" data-search-btn="" aria-expanded="false">
 <span class="c-site-header__icon--search e-icon--xsmall"></span>
 
 
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; </p>
<div class="c-site-header__search-panel" data-search-panel="" data-search-state="is-hidden">
 </p>
<div class="buscar-formulario">
 
 
 
 
 
 &NuevaLínea; 

 
 &NuevaLínea; </p>
<div class="l-page__pre-content">
 </p>
<div data-drupal-messages-fallback="" class="hidden">


 
 &NuevaLínea; </p>
<div class="l-page__utilities">
 &NuevaLínea; 

 
 <a id="tabindex">
 &NuevaLínea; </p>
<div class="l-page__content">
 </p>
<div class="article-wrapper">

 
</p>
<div class="group-header">

 




 &NuevaLínea; 




</p>
<div class="c-hero--article">
 </p>
<div class="c-hero__image">
 </p>
<div class="diseño de diseño--onecol">
 </p>
<div class="diseño__diseño de región__region--content">
 
 
 
 
 
 <img decoding="async" src="https://ufc.com/images/styles/background_image_sm/s3/ ;2026-06/061426-ufc-freedom-250-EVENT-ART-GRADIENT.jpg?h=d1cb525d&itok=U5gV5zG5">

 



 
 



 &NuevaLínea; </p>
<div class="c-hero__overlay">
 </p>
<div class="pager__nav">
<div class="pager__nav__inner"><span><a href="/news/how-watch-and-stream-ufc" class="anterior">Anterior<span><a href="/news/ufc-freedom-250-official-scorecards-judges">Siguiente</a></span></div>
</div>
<p>
 </p>
<div class="c-hero--article__container">
 </p>
<div class="c-hero--article__content ">
 </p>
<div class="c-hero__header">

 </p>
<div class="c-hero--article__headline-prefix">
 </p>
<div class="campo de campo--campo de nombre-categoría--campo de referencia de entidad-tipo--campo oculto de etiqueta__items">
 </p>
<div class="field__item">Resultados
 </p>
<div class="field__item">UFC FREEDOM 250
 
 
 &NuevaLínea; </p>
<div class="c-hero--article__headline is-large-text">
 &NuevaLínea; </p>
<div class="campo de campo--campo de nombre-nodo-título--campo de tipo-ds--campo de etiqueta oculta__item">
<h1>
 Resultados de UFC Freedom 250


 &NuevaLínea; 
 

 </p>
<div class="c-hero--article__text">
 </p>
<div class="campo de campo--campo de nombre-subtítulo--campo de cadena de tipo--campo oculto de etiqueta__item">Resultados, Aspectos destacados, Entrevistas posteriores a la pelea y más de UFC Freedom 250, Presentado por Crypto.com y RAM, En vivo desde la Casa Blanca en Washington, D.C. El domingo, 14 de junio, 2026</div>
<p>
 
 &NuevaLínea; 

 </p>
<div class="c-hero--article__footer--border-top">
 &NuevaLínea; &NuevaLínea; </p>
<div class="c-hero__article-info">

 </p>
<div class="c-hero__article-credit"> 
 Por E. Spencer Kyte, En X: @SpencerKyte
 â€¢ Jun. 15, 2026
 
 &NuevaLínea; 
 &NuevaLínea; 
 &NuevaLínea; 
 
</p>
<div class="c-hero__end">
 

</p>
<div class="l-two-col l-two-col--right-sidebar l-two-col--right-sidebar--hide">
</p>
<div class="l-two-col-content clearfix">

 </p>
<div class="l-two-col__content">
 </p>
<div class="ep--initial">
 </p>
<p>UFC Freedom 250 presenta una programación repleta de peleas de campeonato y enfrentamientos destacados mientras el octágono aterriza en el jardín sur de la Casa Blanca para una noche histórica de acción.

 

 </p>
<div class="campo de campo--campo estructurado de nombre-cuerpo--campo de revisiones-referencia-de-tipo-entidad--campo oculto de etiqueta__items">
 </p>
<div class="field__item">
<div class="párrafo párrafo--tipo--párrafo de texto--modo-vista--en línea">
 &NuevaLínea; </p>
<div class="field field--name-text field--type-text-long field--label-hidden field__item">
<p>En el evento principal, El invicto campeón de peso ligero de UFC, Ilia Topuria, defiende su título contra el campeón interino Justin Gaethje. En el evento co-principal, El ex campeón de peso mediano y semipesado de UFC, Alex Pereira, asciende en busca de un título en una tercera división de peso cuando se enfrente a Ciryl Gane por el oro interino de peso pesado.
</p>
<p><a><strong>Cómo ver UFC Freedom 250 en tu País
</p>
<p>UFC Freedom 250, presentado por Crypto.com y RAM, se lleva a cabo <strong>el domingo, 14 de junio, en vivo desde la Casa Blanca en Washington, D.C. El evento comienza a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT y se transmite <a href="https://ufc.ac/4uWtKjZ">en vivo por Paramount+ en los Estados Unidos.
</p>
<h2><strong>UFC Freedom 250. Resultados
</p>
<p><em>(Esta página se actualizará en vivo durante todo el evento))

 &NuevaLínea; 

 </p>
<div class="field__item">
<div class="párrafo párrafo--tipo--párrafo de texto--modo-vista--en línea">
 &NuevaLínea; </p>
<div class="field field--name-text field--type-text-long field--label-hidden field__item">
<h3><strong>Diego Lopes vs Steve García
</p>
<p>Los pesos pluma llenos de acción inician la cartelera principal como ex retador al título y No. 2 clasificado <a><strong>Diego Lopes (27-8, peleando fuera de Puebla, México pasando por Manaos, Amazonas, Brasil) batallas no. 9 clasificado <a><strong>Steve García</strong></a> (19-5, peleando desde Albuquerque, Nuevo México) quien llega al enfrentamiento del domingo con una racha de 7 victorias consecutivas.

 &NuevaLínea; 

 </p>
<div class="field__item">
<div class="párrafo párrafo--tipo--párrafo de texto--modo-vista--en línea">
 &NuevaLínea; </p>
<div class="field field--name-text field--type-text-long field--label-hidden field__item">
<h3><strong>Bo Nickal vs Kyle Daukaus
</p>
<p>Uno de los mejores prospectos de UFC <a href="https://www.ufc.com/athlete/bo-nickal"><strong>Bo Nickal</strong></a> (8-1, peleando fuera de State College, PA) se enfrenta al peligroso finalizador de peso mediano <a><strong>Kyle Daukaus (17-4, 1 NC, peleando desde Filadelfia, PA), quien detuvo a sus dos últimos oponentes en menos de dos minutos combinados.

 &NuevaLínea; 

 </p>
<div class="field__item">
<div class="párrafo párrafo--tipo--párrafo de texto--modo-vista--en línea">
 &NuevaLínea; </p>
<div class="campo campo--campo nombre-texto--campo tipo-texto-largo--campo etiqueta-hidden__item">
<h3><strong>Mauricio Ruffy vs Michael Chandler
</p>
<p>No. 9 clasificado contendiente de peso ligero <a><strong>Mauricio Ruffy (13-2, peleando fuera de Coruripe, Alagoas, Brasil) busca otro nocaut cuando choca con uno de los luchadores más entretenidos del planeta, ex retador al título y No. 13 clasificado <a href="https://www.ufc.com/athlete/michael-chandler"><strong>Michael Chandler</a> (23-10, peleando en Deerfield Beach, FL a través de Nashville, TN).</p>
<p>
</p></div>
<p>
 &NuevaLínea; 

 </p>
<div class="field__item">
<div class="párrafo párrafo--tipo--párrafo de texto--modo-vista--en línea">
 &NuevaLínea; </p>
<div class="field field--name-text field--type-text-long field--label-hidden field__item">
<h3><strong>Josh Hokit vs Derrick Lewis
</p>
<p>Estrella invicta de peso pesado y No. 5 contendiente clasificado <a><strong>Josh Hokit (9-0, peleando desde Albuquerque, Nuevo México), busca asegurar su cuarta victoria en UFC en siete meses contra el rey del nocaut y No. 2 de UFC. 9 clasificado <a href="https://www.ufc.com/athlete/derrick-lewis"><strong>Derrick Lewis</strong></a> (29-13, 1 NC, peleando desde Houston, TX).</p>
<p>
</p></div>
<p>
 &NuevaLínea; 

 </p>
<div class="field__item">
<div class="párrafo párrafo--tipo--párrafo de texto--modo-vista--en línea">
 &NuevaLínea; </p>
<div class="field field--name-text field--type-text-long field--label-hidden field__item">
<h3><strong>Sean O’Malley vs Aiemann Zahabi
</p>
<p>Ex campeón de peso gallo de UFC y No. Contendiente clasificado 3 <a><strong>Sean O’Malley (19-3, 1 NC, peleando fuera de Peoria, AZ) apunta a otro nocaut destacado contra el No. 6 clasificado <a href="https://www.ufc.com/athlete/aiemann-zahabi"><strong>Aiemann Zahabi</strong></a> (14-2, peleando desde Montreal, Quebec, Canadá), quien entra en el mayor centro de atención de su carrera con una racha de 7 victorias consecutivas.

 &NuevaLínea; 

 </p>
<div class="field__item">
<div class="párrafo párrafo--tipo--párrafo de texto--modo-vista--en línea">
 &NuevaLínea; </p>
<div class="campo de campo--campo de nombre-texto--campo de tipo-texto-largo--campo oculto de etiqueta__item">
<h3><strong>Evento co-principal: Alex Pereira vs Ciryl Gane
</p>
<p>En el evento co-principal, ex campeón de peso mediano y semipesado <a><strong>Alex Pereira (13-3, peleando desde Danbury, CT vía Sao Paulo, Brasil) pasa al peso pesado en busca de un título de UFC en una tercera división de peso cuando se enfrenta al principal contendiente <a><strong>Ciryl Gane (13-2, 1 NC, peleando desde París, Francia) por el campeonato interino de peso pesado.

 &NuevaLínea; 

 </p>
<div class="field__item">
<div class="párrafo párrafo--tipo--párrafo de texto--modo-vista--en línea">
 &NuevaLínea; </p>
<div class="campo campo--campo nombre-texto--campo tipo-texto-largo--campo etiqueta-hidden__item">
<h3><strong>Evento principal: (C) Ilia Topuria vs (IC) Justin Gaethje
</p>
<p>En el evento principal, campeona invicta de peso ligero <a><strong>Ilia Topuria (17-0, peleando desde Alicante, España) pone en juego su título indiscutible contra el campeón interino de peso ligero <a><strong>Justin Gaethje (27-5, peleando desde Denver, CO a través de Safford, AZ) en un enfrentamiento de gran éxito en lo alto de una noche histórica en el jardín sur de la Casa Blanca.

 &NuevaLínea; 

 </p>
<div class="field__item">
<div class="párrafo párrafo--tipo--párrafo de texto--modo-vista--en línea">
 &NuevaLínea; </p>
<div>
<p><a href="https://ufc.ac/4uWtKjZ"><img decoding="async" src="https://ufc.com/images/image/2026-01/UFC-how-to-paramount.jpeg" alt="Ver UFC en Paramount+ Los planes comienzan en $8,99 por mes"></a></p>
<p>
</p></div>
<p>
 &NuevaLínea; 

 
 &NuevaLínea; </p>
<div class="field field--name-event-blurb field--type-text-long field--label-hidden field__item">
<p><em>No te pierdas ni un momento de <a href="https://www.ufc.com/event/ufc-freedom-250"><em><strong>UFC Freedom 250</strong></em></a><em> presentado por Crypto.com y Ram, en vivo desde la Casa Blanca en Washington, D.C. el domingo, 14 de junio. El evento histórico comienza a las 8 p. m. ET/5 p. m. PT y se puede transmitir <a><em><strong>en vivo Paramount+</strong></em></a><em>.</em></p>
<p>
</p></div>
<p>
 </p>
<hr>
<p>
 </p>
<div class="campo de campo--campo de nombre-etiqueta-palabra clave--campo de referencia de entidad-tipo--etiqueta-arriba">
 </p>
<div class="field__label e-t6">Etiquetas
 </p>
<div class="field__items l-flex--2col-1to2">
 </p>
<div class="e-link--tag">
 <a href="/search?query=Live+Results" rel="nofollow">
 Resultados en vivo
 
 &NuevaLínea; 
 </p>
<div class="e-link--tag">
 <a href="/search?query=UFC+Freedom+250+Presentado+Por+Crypto.com+y+RAM" rel="nofollow">
 UFC Freedom 250 presentado por Crypto.com y RAM
 
 &NuevaLínea; 
 
 
 </p>
<hr>
<p>

 

 </p>
<aside class="l-two-col__sidebar">
 
</p>
<div class="c-listing-up-next-group">
 </p>
<h3 class="c-listing-up-next-group__title">A continuación
 </p>
<ul class="c-listing-up-next-group__list">
 </p>
<li>
 

<div>
 </p>
<div class="teaser-up-next">
 <a href="/news/ufc-freedom-250-official-scorecards-judges" class="teaser-up-next__thumbnail">
 &NuevaLínea; </p>
<div>
<div>
 </p>
<div>
 <img>




 
 


 
 
 </p>
<div>
 <a>
 
<span>Official Scorecards | UFC Freedom 250

 
 </p>
<div>
 
 </p>
<div>
<p>See How The Judges Scored Every Round Of Every Fight At UFC Freedom 250, Presented By Crypto.com And RAM, Live From T
 
 
 

 


 
 </p>
<li>
<br />
<article>
 </p>
<div>
 </p>
<div>
 <a>
 
 </p>
<div>
<div>
 </p>
<div>
 <img>




 
 


 
 
 </p>
<div>
 <a>
 
<span>UFC Freedom 250 Results

 
 </p>
<div>
 
 </p>
<div>
<p>Results, Highlights, Post-Fight Interviews And More From UFC Freedom 250, Presented By Crypto.com And RAM, Live From 
 
 
 

 


 
 </p>
<li>
<br />
<article>
 </p>
<div>
 </p>
<div>
 <a>
 
 </p>
<div>
<div>
 </p>
<div>
 <img>




 
 


 
 
 </p>
<div>
 <a>
 
<span>Official Scorecards | UFC Freedom 250

 
 </p>
<div>
 
 </p>
<div>
<p>See How The Judges Scored Every Round Of Every Fight At UFC Freedom 250, Presented By Crypto.com And RAM, Live From T
 
 
 

 


 
 


</p>
<div>
 </p>
<div>
 </p>
<div>&#13;
 &#13;

 
 
 </p>
<div>
 </p>
<div>








 
 


 </p>
<div>

 <img>
 
 </p>
<div>

 </p>
<div>
 </p>
<div>

 </p>
<div>
 </p>
<div>
 <a> </p>
<div>
 
 </p>
<div>Lightweight Title Bout
 
 
 </p>
<div>
 Mon, Jun 15 / 1:00 AM BST
 
 

 </p>
<div>
 </p>
<div>The White House, 
 Washington
United States



 
 
 </p>
<div>
 </p>
<div>
 </p>
<div>
 <img>




 
 


 

 </p>
<div>
 </p>
<div>
 </p>
<div>
 <img>




 
 


 

 </p>
<div>

 



<a><span>
 
 How to watch
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

 </p>
<div>
 
 




 

 
 
 </p>
<div>
 

</p>
<footer>
 </p>
<div>
 <a>
 
 
 
 
 
</p>
<div>
 
 
 

</p>
<div>
 </p>
<div>UFC.COM – UK
 
 
 



</p>
<div>
 </p>
<ul>
<li><a>Brazil
<li><a>China
<li><a>France
<li><a>Japan
<li><a>Korea
<li><a>Latin America
<li><a>Russia
<li><a>USA Espanol

 

 
 

<div>
 
 

 
 


 

 
 









 </div>
</div>
<footer>
<!-- post pagination --> <!-- review -->
<div class="td-post-source-tags td-pb-padding-side">
<!-- source via --> <!-- tags --> </div>
<div class="td-post-sharing-bottom td-pb-padding-side"><div class="td-post-sharing-classic"><iframe title="bottomFacebookLike" frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/14199/&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></div><div id="td_social_sharing_article_bottom" class="td-post-sharing td-ps-bg td-ps-notext td-post-sharing-style1 "><div class="td-post-sharing-visible"><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.formosadeportiva.com.ar%2Fsport-competitions%2F14199%2F" title="Facebook" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Resultados+de+UFC+Libertad+250&url=https%3A%2F%2Fwww.formosadeportiva.com.ar%2Fsport-competitions%2F14199%2F&via=Formosa+Deportiva" title="Twitter" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/14199/&media=https://ufc.com/images/styles/card/s3/2026-04/061426-ufc-freedom-250-EVENT-ART.jpg?itok=Cjo-fTqd&description=Resultados+de+UFC+Libertad+250" title="Pinterest" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div><div class="td-social-but-text">Pinterest</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-whatsapp" href="https://api.whatsapp.com/send?text=Resultados+de+UFC+Libertad+250 %0A%0A https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/14199/" title="WhatsApp" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-whatsapp"></i></div><div class="td-social-but-text">WhatsApp</div></a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="td_social_sharing_article_bottom" title="More">
<div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div>
</a></div></div></div> <!-- next prev --><div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/news/14195/">4 cosas que debes saber sobre el nuevo ingrediente de protección solar aprobado por la FDA</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/war/14203/">Russia Ambassador says there are no war crimes in Ukraine – Ive seen the barbarism</a></div></div></div> <!-- author box --><div class="author-box-wrap"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/author/martina-lopez/" aria-label="author-photo"><img alt='Martina López' src='https://secure.gravatar.com/avatar/aeea7280ad1592c8aad0c2f98a5a41032f2fa2ec52c4d50a0c46cf12fa5a792f?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/aeea7280ad1592c8aad0c2f98a5a41032f2fa2ec52c4d50a0c46cf12fa5a792f?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' decoding='async'/></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/author/martina-lopez/">Martina López</a></span></div><div class="td-author-url"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/">https://www.formosadeportiva.com.ar/</a></div><div class="td-author-description">Soy Martina López, licenciada en Periodismo Deportivo por la Universidad Nacional del Nordeste. Comencé mi carrera en 2015 en Diario Formosa, cubriendo fútbol local y torneos juveniles. Con el tiempo, me especialicé en análisis táctico y entrevistas con deportistas profesionales. Mi meta es brindar cobertura deportiva precisa y atractiva para los aficionados.</div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <!-- meta --><span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Martina López"><meta itemprop="url" content="https://www.formosadeportiva.com.ar/author/martina-lopez/"></span><meta itemprop="datePublished" content="2026-06-13T18:57:50+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2026-06-13T18:57:50+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/14199/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.formosadeportiva.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/Formosa-Deportiva-1-300x300.png"></span><meta itemprop="name" content="Formosa Deportiva"></span><meta itemprop="headline " content="Resultados de UFC Libertad 250"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://ufc.com/images/styles/card/s3/2026-04/061426-ufc-freedom-250-EVENT-ART.jpg?itok=Cjo-fTqd"><meta itemprop="width" content="0"><meta itemprop="height" content="0"></span> </footer>
</article> <!-- /.post -->
<script>var block_tdi_3 = new tdBlock();
block_tdi_3.id = "tdi_3";
block_tdi_3.atts = '{"limit":3,"ajax_pagination":"next_prev","live_filter":"cur_post_same_categories","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","class":"tdi_3","td_column_number":3,"block_type":"td_block_related_posts","live_filter_cur_post_id":14199,"live_filter_cur_post_author":"2","block_template_id":"","header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","td_ajax_preloading":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","el_class":"","color_preset":"","ajax_pagination_next_prev_swipe":"","border_top":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"tdi_3","tdc_css_class_style":"tdi_3_rand_style"}';
block_tdi_3.td_column_number = "3";
block_tdi_3.block_type = "td_block_related_posts";
block_tdi_3.post_count = "3";
block_tdi_3.found_posts = "439";
block_tdi_3.header_color = "";
block_tdi_3.ajax_pagination_infinite_stop = "";
block_tdi_3.max_num_pages = "147";
tdBlocksArray.push(block_tdi_3);
</script><div class="td_block_wrap td_block_related_posts tdi_3 td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_3" ><h4 class="td-related-title"><a id="tdi_4" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="tdi_3" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="tdi_5" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="tdi_3" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=tdi_3 class="td_block_inner">
<div class="td-related-row">
<div class="td-related-span4">
<div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts td-cpt-post">
<div class="td-module-image">
<div class="td-module-thumb"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/14172/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Rallye Vosges Grand Est – ES6: Sébastien Loeb toma la delantera esta tarde en Gerardmer" ><img class="entry-thumb" src="" alt="" title="Rallye Vosges Grand Est – ES6: Sébastien Loeb toma la delantera esta tarde en Gerardmer" data-type="image_tag" data-img-url="https://www.autohebdo.fr/app/uploads/2026/06/Capture-decran-2026-06-13-a-18.04.17.png" width="238" height="178" /></a></div> </div>
<div class="item-details">
<h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/14172/" rel="bookmark" title="Rallye Vosges Grand Est – ES6: Sébastien Loeb toma la delantera esta tarde en Gerardmer">Rallye Vosges Grand Est – ES6: Sébastien Loeb toma la delantera esta tarde en Gerardmer</a></h3> </div>
</div>
</div> <!-- ./td-related-span4 -->
<div class="td-related-span4">
<div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts td-cpt-post">
<div class="td-module-image">
<div class="td-module-thumb"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/14144/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="“Cuando el malo Haotong resurja, simplemente dile que se vaya”, Haotong Li, subcampeón del Abierto de Canadá del RBC, lucha con pensamientos negativos." ><img class="entry-thumb" src="" alt="" title="“Cuando el malo Haotong resurja, simplemente dile que se vaya”, Haotong Li, subcampeón del Abierto de Canadá del RBC, lucha con pensamientos negativos." data-type="image_tag" data-img-url="https://www.lequipe.fr/_medias/img-photo-jpg/haotong-li-parvient-pour-l-instant-a-garder-son-calme-au-canada-b-streicher-imagn-images-presse-spor/1500000002491512/0:0,1999:1333-1200-800-75/dd2fb.jpg" width="238" height="178" /></a></div> </div>
<div class="item-details">
<h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/14144/" rel="bookmark" title="“Cuando el malo Haotong resurja, simplemente dile que se vaya”, Haotong Li, subcampeón del Abierto de Canadá del RBC, lucha con pensamientos negativos.">“Cuando el malo Haotong resurja, simplemente dile que se vaya”, Haotong Li, subcampeón del Abierto de Canadá del RBC, lucha con pensamientos negativos.</a></h3> </div>
</div>
</div> <!-- ./td-related-span4 -->
<div class="td-related-span4">
<div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts td-cpt-post">
<div class="td-module-image">
<div class="td-module-thumb"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/14114/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Marlins en racha, logran séptima victoria consecutiva | Gaceta Demócrata del Noroeste de Arkansas" ><img class="entry-thumb" src="" alt="" title="Marlins en racha, logran séptima victoria consecutiva | Gaceta Demócrata del Noroeste de Arkansas" data-type="image_tag" data-img-url="https://wehco.media.clients.ellingtoncms.com/imports/adg/photos/213051682_213051682-a841a2999462479c8a0a21bb70f0a241_t800.jpg?90232451fbcadccc64a17de7521d859a8f88077d" width="238" height="178" /></a></div> </div>
<div class="item-details">
<h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport-competitions/14114/" rel="bookmark" title="Marlins en racha, logran séptima victoria consecutiva | Gaceta Demócrata del Noroeste de Arkansas">Marlins en racha, logran séptima victoria consecutiva | Gaceta Demócrata del Noroeste de Arkansas</a></h3> </div>
</div>
</div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" aria-label="prev-page" id="prev-page-tdi_3" data-td_block_id="tdi_3"><i class="td-next-prev-icon td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" aria-label="next-page" id="next-page-tdi_3" data-td_block_id="tdi_3"><i class="td-next-prev-icon td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block -->
</div>
</div>
<div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary">
<div class="td-ss-main-sidebar">
<div class="td_block_wrap td_block_8 td_block_widget tdi_6 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_6" ><script>var block_tdi_6 = new tdBlock();
block_tdi_6.id = "tdi_6";
block_tdi_6.atts = '{"custom_title":"\u00daltimas noticias","custom_url":"","title_tag":"","block_template_id":"","border_top":"","color_preset":"","m7_tl":"","m7_title_tag":"","post_ids":"-14199","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"","limit":"5","offset":"","video_rec":"","video_rec_title":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","header_color":"#","header_text_color":"#","class":"td_block_widget tdi_6","block_type":"td_block_8","separator":"","open_in_new_window":"","show_modified_date":"","video_popup":"","show_vid_t":"block","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m7f_title_font_header":"","m7f_title_font_title":"Article title","m7f_title_font_settings":"","m7f_title_font_family":"","m7f_title_font_size":"","m7f_title_font_line_height":"","m7f_title_font_style":"","m7f_title_font_weight":"","m7f_title_font_transform":"","m7f_title_font_spacing":"","m7f_title_":"","m7f_cat_font_title":"Article category tag","m7f_cat_font_settings":"","m7f_cat_font_family":"","m7f_cat_font_size":"","m7f_cat_font_line_height":"","m7f_cat_font_style":"","m7f_cat_font_weight":"","m7f_cat_font_transform":"","m7f_cat_font_spacing":"","m7f_cat_":"","m7f_meta_font_title":"Article meta info","m7f_meta_font_settings":"","m7f_meta_font_family":"","m7f_meta_font_size":"","m7f_meta_font_line_height":"","m7f_meta_font_style":"","m7f_meta_font_weight":"","m7f_meta_font_transform":"","m7f_meta_font_spacing":"","m7f_meta_":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"ajax_pagination_next_prev_swipe":"","tdc_css_class":"tdi_6","tdc_css_class_style":"tdi_6_rand_style"}';
block_tdi_6.td_column_number = "1";
block_tdi_6.block_type = "td_block_8";
block_tdi_6.post_count = "5";
block_tdi_6.found_posts = "3540";
block_tdi_6.header_color = "#";
block_tdi_6.ajax_pagination_infinite_stop = "";
block_tdi_6.max_num_pages = "708";
tdBlocksArray.push(block_tdi_6);
</script><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Últimas noticias</span></h4><div id=tdi_6 class="td_block_inner">
<div class="td-block-span12">
<div class="td_module_7 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post">
<div class="td-module-thumb"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport/14206/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="NBA: Cleveland Cavaliers James Harden arrested on gun charge in Houston" ><img class="entry-thumb" src="" alt="" title="NBA: Cleveland Cavaliers James Harden arrested on gun charge in Houston" data-type="image_tag" data-img-url="https://ichef.bbci.co.uk/ace/branded_sport/1200/cpsprodpb/eb48/live/dad41f70-6752-11f1-856b-1f3e7240ecf2.jpg" width="100" height="75" /></a></div>
<div class="item-details">
<h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sport/14206/" rel="bookmark" title="NBA: Cleveland Cavaliers James Harden arrested on gun charge in Houston">NBA: Cleveland Cavaliers James Harden arrested on gun charge in Houston</a></h3>
<div class="meta-info">
<span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2026-06-13T19:16:58+00:00" >13 junio، 2026</time></span> </div>
</div>
</div>
</div> <!-- ./td-block-span12 -->
<div class="td-block-span12">
<div class="td_module_7 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post">
<div class="td-module-thumb"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/war/14203/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Russia Ambassador says there are no war crimes in Ukraine – Ive seen the barbarism" ><img class="entry-thumb" src="" alt="" title="Russia Ambassador says there are no war crimes in Ukraine – Ive seen the barbarism" data-type="image_tag" data-img-url="https://www.nzherald.co.nz/resizer/v2/AM3MGV4TYFEDLLC3J36KDJNPMU.jpg?auth=49c78a1bfb1150b21d4e20318502b3ffbb42861fcaee3b25099b4653242f891a&width=16&height=11&quality=70&smart=true" width="100" height="75" /></a></div>
<div class="item-details">
<h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/war/14203/" rel="bookmark" title="Russia Ambassador says there are no war crimes in Ukraine – Ive seen the barbarism">Russia Ambassador says there are no war crimes in Ukraine –...</a></h3>
<div class="meta-info">
<span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2026-06-13T19:06:06+00:00" >13 junio، 2026</time></span> </div>
</div>
</div>
</div> <!-- ./td-block-span12 -->
<div class="td-block-span12">
<div class="td_module_7 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post">
<div class="td-module-thumb"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/news/14195/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="4 cosas que debes saber sobre el nuevo ingrediente de protección solar aprobado por la FDA" ><img class="entry-thumb" src="" alt="" title="4 cosas que debes saber sobre el nuevo ingrediente de protección solar aprobado por la FDA" data-type="image_tag" data-img-url="https://npr.brightspotcdn.com/dims3/default/strip/false/crop/2120x1414+0+0/resize/1100/quality/50/format/jpeg/?url=http%3A%2F%2Fnpr-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fc9%2Fcf%2F4957644648c18d42045831f0bbb0%2Fgettyimages-2218762548.jpg" width="100" height="75" /></a></div>
<div class="item-details">
<h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/news/14195/" rel="bookmark" title="4 cosas que debes saber sobre el nuevo ingrediente de protección solar aprobado por la FDA">4 cosas que debes saber sobre el nuevo ingrediente de protección...</a></h3>
<div class="meta-info">
<span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2026-06-13T18:41:14+00:00" >13 junio، 2026</time></span> </div>
</div>
</div>
</div> <!-- ./td-block-span12 -->
<div class="td-block-span12">
<div class="td_module_7 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post">
<div class="td-module-thumb"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/culture/14192/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="Michael es ahora la película biográfica musical de mayor recaudación de todos los tiempos" ><img class="entry-thumb" src="" alt="" title="Michael es ahora la película biográfica musical de mayor recaudación de todos los tiempos" data-type="image_tag" data-img-url="https://www.rollingstone.com/wp-content/uploads/2026/06/michael-film.jpg?w=1600&h=900&crop=1" width="100" height="75" /></a></div>
<div class="item-details">
<h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/culture/14192/" rel="bookmark" title="Michael es ahora la película biográfica musical de mayor recaudación de todos los tiempos">Michael es ahora la película biográfica musical de mayor recaudación de...</a></h3>
<div class="meta-info">
<span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2026-06-13T18:15:20+00:00" >13 junio، 2026</time></span> </div>
</div>
</div>
</div> <!-- ./td-block-span12 -->
<div class="td-block-span12">
<div class="td_module_7 td_module_wrap td-animation-stack td-cpt-post">
<div class="td-module-thumb"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/world/14189/" rel="bookmark" class="td-image-wrap " title="El nombre de Trump eliminado del Kennedy Center siguiendo la orden judicial: DOJ" ><img class="entry-thumb" src="" alt="" title="El nombre de Trump eliminado del Kennedy Center siguiendo la orden judicial: DOJ" data-type="image_tag" data-img-url="https://i.abcnewsfe.com/a/2e9c525b-f9b6-44b6-b1d7-c78578f649a9/kc-2-ap-gmh-260613_1781356833787_hpMain.jpg" width="100" height="75" /></a></div>
<div class="item-details">
<h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/world/14189/" rel="bookmark" title="El nombre de Trump eliminado del Kennedy Center siguiendo la orden judicial: DOJ">El nombre de Trump eliminado del Kennedy Center siguiendo la orden...</a></h3>
<div class="meta-info">
<span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2026-06-13T17:40:12+00:00" >13 junio، 2026</time></span> </div>
</div>
</div>
</div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_block_widget tdi_7 widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_7" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Todas las categorías</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/sport/">Deporte<span class="td-cat-no">450</span></a></li><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/culture/">Cultura<span class="td-cat-no">449</span></a></li><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/showbiz/">Espectáculos<span class="td-cat-no">444</span></a></li><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/world/">Mundo<span class="td-cat-no">443</span></a></li><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/war/">Guerra<span class="td-cat-no">440</span></a></li><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/sport-competitions/">Deportes y Competencias.<span class="td-cat-no">440</span></a></li><li><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/category/news/">Noticias<span class="td-cat-no">437</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div>
</div>
</div> <!-- /.td-pb-row -->
</div>
</div> <!-- /.td-container -->
<!-- Instagram -->
<!-- Footer -->
<div class="td-footer-container td-container">
<div class="td-pb-row">
<div class="td-pb-span12">
</div>
</div>
<div class="td-pb-row">
<div class="td-pb-span12">
</div>
</div>
</div>
<!-- Sub Footer -->
<div class="td-sub-footer-container td-container td-container-border ">
<div class="td-pb-row">
<div class="td-pb-span8 td-sub-footer-menu">
<div class="td-pb-padding-side">
<div class="menu-footer-container"><ul id="menu-footer" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-22" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-privacy-policy menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-22"><a rel="privacy-policy" href="https://www.formosadeportiva.com.ar/politica-de-privacidad-e-informacion-editorial/">Política de privacidad e información editorial</a></li>
<li id="menu-item-23" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-23"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/contacto/">Contacto</a></li>
<li id="menu-item-24" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-24"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/equipo-editorial-de-formosa-deportiva/">Equipo Editorial de Formosa Deportiva</a></li>
<li id="menu-item-25" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page td-menu-item td-normal-menu menu-item-25"><a href="https://www.formosadeportiva.com.ar/sobre-nosotros/">Sobre Nosotros</a></li>
</ul></div> </div>
</div>
<div class="td-pb-span4 td-sub-footer-copy">
<div class="td-pb-padding-side">
© https://www.formosadeportiva.com.ar/ 2023 - 2026 </div>
</div>
</div>
</div>
</div><!--close td-outer-container-->
</div><!--close td-outer-wrap-->
<script type="speculationrules">
{"prefetch":[{"source":"document","where":{"and":[{"href_matches":"/*"},{"not":{"href_matches":["/wp-*.php","/wp-admin/*","/wp-content/uploads/*","/wp-content/*","/wp-content/plugins/*","/wp-content/themes/Newsmag/*","/*\\?(.+)"]}},{"not":{"selector_matches":"a[rel~=\"nofollow\"]"}},{"not":{"selector_matches":".no-prefetch, .no-prefetch a"}}]},"eagerness":"conservative"}]}
</script>
<!--
Theme: Newsmag by tagDiv.com 2025
Version: 5.4.3.5 (rara)
Deploy mode: deploy
uid: 6a2dadbe13b18
-->
<script id="td-site-min-js" src="https://www.formosadeportiva.com.ar/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newsmag/js/tagdiv_theme.min.js?ver=5.4.3.5"></script>
<script async data-wp-strategy="async" fetchpriority="low" id="comment-reply-js" src="https://www.formosadeportiva.com.ar/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=7.0"></script>
<script id="wp-emoji-settings" type="application/json">
{"baseUrl":"https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/","ext":".png","svgUrl":"https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/svg/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":"https://www.formosadeportiva.com.ar/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=7.0"}}
</script>
<script type="module">
/*! This file is auto-generated */
const a=JSON.parse(document.getElementById("wp-emoji-settings").textContent),o=(window._wpemojiSettings=a,"wpEmojiSettingsSupports"),s=["flag","emoji"];function i(e){try{var t={supportTests:e,timestamp:(new Date).valueOf()};sessionStorage.setItem(o,JSON.stringify(t))}catch(e){}}function c(e,t,n){e.clearRect(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height),e.fillText(t,0,0);t=new Uint32Array(e.getImageData(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height).data);e.clearRect(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height),e.fillText(n,0,0);const a=new Uint32Array(e.getImageData(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height).data);return t.every((e,t)=>e===a[t])}function p(e,t){e.clearRect(0,0,e.canvas.width,e.canvas.height),e.fillText(t,0,0);var n=e.getImageData(16,16,1,1);for(let e=0;e<n.data.length;e++)if(0!==n.data[e])return!1;return!0}function u(e,t,n,a){switch(t){case"flag":return n(e,"\ud83c\udff3\ufe0f\u200d\u26a7\ufe0f","\ud83c\udff3\ufe0f\u200b\u26a7\ufe0f")?!1:!n(e,"\ud83c\udde8\ud83c\uddf6","\ud83c\udde8\u200b\ud83c\uddf6")&&!n(e,"\ud83c\udff4\udb40\udc67\udb40\udc62\udb40\udc65\udb40\udc6e\udb40\udc67\udb40\udc7f","\ud83c\udff4\u200b\udb40\udc67\u200b\udb40\udc62\u200b\udb40\udc65\u200b\udb40\udc6e\u200b\udb40\udc67\u200b\udb40\udc7f");case"emoji":return!a(e,"\ud83e\u1fac8")}return!1}function f(e,t,n,a){let r;const o=(r="undefined"!=typeof WorkerGlobalScope&&self instanceof WorkerGlobalScope?new OffscreenCanvas(300,150):document.createElement("canvas")).getContext("2d",{willReadFrequently:!0}),s=(o.textBaseline="top",o.font="600 32px Arial",{});return e.forEach(e=>{s[e]=t(o,e,n,a)}),s}function r(e){var t=document.createElement("script");t.src=e,t.defer=!0,document.head.appendChild(t)}a.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},new Promise(t=>{let n=function(){try{var e=JSON.parse(sessionStorage.getItem(o));if("object"==typeof e&&"number"==typeof e.timestamp&&(new Date).valueOf()<e.timestamp+604800&&"object"==typeof e.supportTests)return e.supportTests}catch(e){}return null}();if(!n){if("undefined"!=typeof Worker&&"undefined"!=typeof OffscreenCanvas&&"undefined"!=typeof URL&&URL.createObjectURL&&"undefined"!=typeof Blob)try{var e="postMessage("+f.toString()+"("+[JSON.stringify(s),u.toString(),c.toString(),p.toString()].join(",")+"));",a=new Blob([e],{type:"text/javascript"});const r=new Worker(URL.createObjectURL(a),{name:"wpTestEmojiSupports"});return void(r.onmessage=e=>{i(n=e.data),r.terminate(),t(n)})}catch(e){}i(n=f(s,u,c,p))}t(n)}).then(e=>{for(const n in e)a.supports[n]=e[n],a.supports.everything=a.supports.everything&&a.supports[n],"flag"!==n&&(a.supports.everythingExceptFlag=a.supports.everythingExceptFlag&&a.supports[n]);var t;a.supports.everythingExceptFlag=a.supports.everythingExceptFlag&&!a.supports.flag,a.supports.everything||((t=a.source||{}).concatemoji?r(t.concatemoji):t.wpemoji&&t.twemoji&&(r(t.twemoji),r(t.wpemoji)))});
//# sourceURL=https://www.formosadeportiva.com.ar/wp-includes/js/wp-emoji-loader.min.js
</script>
<!-- JS generated by theme -->
<script type="text/javascript" id="td-generated-footer-js">
</script>
<script>var td_res_context_registered_atts=[];</script>
</body>
</html>