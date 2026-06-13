Tarik Skubal regresa de una cirugía de codo, José Ramírez se fractura la mano en la victoria de los Guardianes por 3-1 sobre los Tigres

CLEVELAND – Tarik Skubal fue etiquetado para un jonrón de dos carreras por Daniel Schneemann de Cleveland en el regreso del dos veces ganador del Cy Young de una cirugía de codo y los Guardianes derrotaron a los Tigres de Detroit 3-1 el sábado.

Skubal (3-3) realizó 80 lanzamientos en su primera apertura desde el 29 de abril. Al zurdo le extirparon un cuerpo suelto del codo durante un procedimiento quirúrgico innovador el 6 de mayo, lo que le permitió a Skubal regresar antes de lo esperado.

La victoria tuvo un alto precio para los Guardianes, ya que el tercera base estrella José Ramírez sufrió una fractura en su mano izquierda. Ramírez se fracturó el hueso ganchoso con un swing en la quinta entrada. Estará de baja por tiempo indefinido.

Permitió el tiro de Schneemann en la tercera entrada y otros cuatro hits antes de ser retirado después de 4 2/3 entradas. Aunque no estuvo tan listo como de costumbre, la sola presencia de Skubal fue un gran impulso para los Tigres, quienes han sido diezmados por las lesiones durante toda la temporada.

Joey Cantillo (5-3) permitió una carrera en cinco entradas y los Guardianes ganaron a pesar de perder a Ramírez y a los jardineros Chase DeLauter y Ángel Martínez por lesiones en las primeras dos entradas.

Ramírez se rompió el hueso ganchoso derecho en 2019 y entró en la lista de lesionados por única vez en su carrera. Se perdió sólo un mes después de que se esperaba que se ausentara de 5 a 7 semanas.

El bullpen de Cleveland se combinó durante cuatro entradas en blanco y Cade Smith consiguió los últimos cuatro outs para su salvamento número 23, líder en la MLB. Los Tigres dejaron varados a los corredores en segunda y tercera para terminar el juego.

DeLauter sufrió un hematoma en la caja torácica derecha cuando chocó con la pared del jardín en la primera. Martínez cometió falta en el primer lanzamiento de Skubal con su pie izquierdo. El equipo dijo que las radiografías fueron negativas y Martínez tiene un hematoma.

Schneemann, quien reemplazó a DeLauter, siguió un doble de Ramírez en el tercero al conectar un lanzamiento en cuenta de 0-2 para su quinto jonrón, un batazo de 417 pies que puso el marcador 3-1.

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Tigers RHP Casey Mize (2-3, 2.27ERA) regresa de un período en la lista de lesionados para comenzar contra Guardians RHP Gavin Williams (9-3, 3.32), 4-0 en sus últimas cinco aperturas.

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