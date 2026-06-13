Las peligrosas mareas reales provocan inundaciones y advertencias de oleaje alto en todo el sur de California

Se espera que una afluencia de mareas reales excepcionalmente altas y oleaje elevado afecten el condado de Orange y las costas del área metropolitana de Los Ángeles a partir del sábado.

Se proyecta que las inundaciones localizadas en áreas costeras bajas y las peligrosas condiciones marinas persistirán hasta el martes, lo que llevó a los equipos municipales y a los funcionarios meteorológicos a emitir advertencias de seguridad urgentes.

En Newport Beach, los funcionarios han identificado explícitamente varias áreas bajas más susceptibles a las inundaciones: Newport Island, Balboa Island, Finley Tract, Lido Village, Balboa Village, LaFayette Avenue, la Península y partes del área de Marcus River y Lake Avenue.

En respuesta, los equipos de la ciudad de Newport Beach están instalando activamente paneles de protección contra inundaciones en la isla Balboa. Los equipos permanecerán desplegados durante todo el evento para operar bombas de agua, colocar sacos de arena y colocar señales de control de tráfico.

La alerta intensificada sigue a una tragedia a principios de semana.

COBERTURA ANTERIOR:

Línea de tiempo: Lo que están diciendo: El despacho añadió que se están posicionando activamente las defensas de la ciudad. Al reflexionar sobre el incidente fatal en la cercana Laguna Beach, el alcalde Mark Orgill lo llamó “uno de los incidentes más desgarradores que he presenciado durante mi tiempo sirviendo a esta comunidad”.

Qué puedes hacer:

Recoger sacos de arena: Los residentes de Newport Beach pueden recoger sacos de arena precargados en City Corporation Yard en 592 Superior Ave. Los sacos de arena también están disponibles para llenar en todas las estaciones de bomberos de Newport Beach.

Manténgase alejado del océano: Permanezca fuera del agua debido a condiciones peligrosas para nadar o permanezca estrictamente cerca de torres de salvavidas ocupadas. Manténgase alejado de los embarcaderos rocosos, ya que pueden ser mortales en tales condiciones.