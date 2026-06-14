Muere el ex liniero defensivo de la NFL Aldon Smith a los 36 años

SANTA CLARA, Calif. — El ex liniero defensivo de la NFL, Aldon Smith, murió el sábado en el Área de la Bahía. Tenía 36 años.

Smith jugó seis temporadas en la NFL para los San Francisco 49ers, Oakland Raiders y Dallas Cowboys. Los Niners lo seleccionaron originalmente con la séptima selección en el draft de la NFL de 2011.

El equipo confirmó la muerte de Smith el sábado por la tarde. No se dio ninguna causa de muerte.

“Estamos devastados por el repentino y trágico fallecimiento de Aldon Smith”, dijeron los 49ers en un comunicado. “El innegable talento de Aldon y su absoluto dominio en el campo quedaron en evidencia desde el momento en que se unió a nuestra organización, después de haber registrado una de las mejores temporadas de novato que haya visto la Liga Nacional de Fútbol. Más allá de su excelencia como jugador, Aldon será recordado por su sonrisa contagiosa que iluminó cada habitación por la que entró. Toda nuestra organización envía su más sentido pésame a la familia Smith y a todos los que conocieron y amaron a Aldon”.

Una vez visto como uno de los mejores jugadores jóvenes de la liga, la carrera desventurada de Smith terminó en 2020 después de una temporada con los Cowboys.

Como novato, Smith irrumpió en escena con 14 capturas y 27 golpes de mariscal de campo en su camino a terminar segundo en la votación de Novato Defensivo del Año. Siguió con su mejor temporada en la NFL en 2012, registrando 19.5 capturas y 29 golpes de mariscal de campo mientras ganaba los honores de Pro Bowl y All Pro. Esas 19,5 capturas siguen siendo un récord de la franquicia para una temporada.

Aldon Smith jugó seis temporadas en la NFL con los 49ers, Raiders y Cowboys después de que San Francisco lo seleccionara con la séptima selección en el draft de la NFL de 2011. AP Foto/Márcio José Sánchez

El rápido ascenso de Smith al estrellato de la NFL se vio frenado por una serie de problemas fuera del campo que incluyeron 10 arrestos en nueve años. Eso incluyó un arresto bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol en Miami en 2012, otro por el mismo cargo en San José en 2013 en el que estrelló su auto contra un árbol y un arresto por tres delitos graves de posesión de armas de asalto ilegales en octubre de 2013.

La NFL suspendió a Smith por nueve juegos en 2014 por violar las políticas de conducta personal y abuso de sustancias de la liga. En. El 7 de agosto de 2015, los 49ers liberaron a Smith después de un tercer arresto relacionado con DUI. Su liberación se produjo un día después de que fuera arrestado por cargos de atropello y fuga, DUI y vandalismo.

Smith firmó con los Raiders en septiembre de 2015, pero la liga lo suspendió por un año en noviembre de 2015 por violar nuevamente la política de abuso de sustancias de la liga.

En medio de suspensiones que lo mantuvieron fuera del fútbol de 2016 a 2019, Smith apareció en nueve juegos para los Raiders en 2015 y fue reinstalado condicionalmente por la NFL en mayo de 2020. Apareció en 16 partidos para los Cowboys en 2020. Tuvo 3.5 capturas para los Raiders y cinco para los Cowboys, y la última fue contra Filadelfia el 1 de noviembre de 2020.

Smith intentó un regreso más con los Seattle Seahawks en 2021, pero fue arrestado por un cargo de agresión en segundo grado en Luisiana poco después de firmar con Seattle. Los Seahawks renunciaron a Smith el 11 de agosto de 2021, por lo que una fuente describió a Brady Henderson de ESPN como un “asunto fuera del campo”.

En el podcast “I Am Athlete” de 2023, Smith anunció que se retiraría del juego y dijo “Ya terminé con la pelota”.

En 2024, Smith intentó convertir sus propias luchas en un método para ayudar a los atletas jóvenes a adaptarse a las presiones y dificultades de un trabajo de tan alto perfil. Comenzó un proyecto llamado “IM Loading” donde IM significa “Movimiento Inteligente”. El objetivo era ofrecer tutoría y entrenamiento de recuperación para aquellos que habían enfrentado desafíos de vida similares. Esa temporada baja, también sirvió como mentor para las clases de novatos de los Jacksonville Jaguars y Las Vegas Raiders.

Al aparecer en el podcast “All Facts, No Breaks” de Keyshawn Johnson en junio de 2024, Smith le dijo a Johnson que esperaba que su viaje pudiera ser una advertencia para los jugadores jóvenes que intentaban abrirse camino.

“Estoy agradecido por mi viaje hasta ahora por el lugar donde me encuentro ahora”, le dijo Smith a Johnson. “Solo mi plan, cómo quiero interactuar con el mundo en el que estoy y las personas que conoceré, no creo que hubiera sido posible si no hubiera tenido el viaje que he tenido hasta ahora”.

Smith, quien nació el 25 de septiembre de 1989 en Kansas City, Missouri, jugó colegiadamente en Missouri.