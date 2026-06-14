Scaloni inventa una nueva Argentina para Messi

Las lesiones han afectado duramente a Argentina antes de su primer partido en la Copa del Mundo 2026. Los problemas físicos que afectan a varios jugadores han moldeado el plantel de 26 hombres de Lionel Scaloni, interrumpió el Albiceleste’s preparativos antes del debut en el torneo, y alterará la alineación que el técnico tenía previsto construir en torno a Leo Messi para la primer partido contra Argelia el próximo martes16 de junio. El mismo espíritu, la misma mentalidad, pero una Argentina diferente. El número 10 de la Albiceleste también comenzó la concentración con molestias y no pudo disputar el primer amistoso contra Honduras.

El El primer revés llegó con Marcos Acuña.quien quedó afuera de Scaloni y no entró en la lista de 26 hombres. Aquella decisión de omitir al lateral izquierdo de River Plate desencadenó una serie de cambios. Facundo Medina, defensa del Marsella, fue convocado cuando el favorito para el cuarto puesto de central parecía ser Marcos Senesi.

La capacidad de Medina para actuar como lateral izquierdo jugó a su favor, y el Lesión sufrida por Nicolás Tagliaficoúnico lateral izquierdo natural de la plantilla, en el último amistoso contra Islandia podría abrirle la puerta para ser titular ante Argelia. Lisandro Martínez es otra opción como central quién podría ser transferido a ese rol.

Scaloni también baraja a Valentín Barco para el puesto de lateral izquierdo. Barco, uno de los recién llegados a la plantilla, ha aprovechado su polivalencia para ganarse un lugar en un grupo que incluye varios jugadores lesionados o no en plena forma. Uno de ellos es ‘Cuti’ Romero, que llega a la concentración tras casi mes y medio sin jugar por una lesión sufrida en el Tottenham.

Estos problemas pueden tener impulsó a Scaloni a incluir un quinto central para el torneoLeonardo Balerdi. Sin embargo, el defensa del Marsella sufrió una lesión en el sóleo derecho durante el campamento y fue retirado de la plantilla. Scaloni se tomó un tiempo para decidirse por un reemplazante. Si bien varios informes apuntaban al centrocampista defensivo del Valencia Guido Rodríguez como la opción probable, el técnico finalmente optó por Senesicentral zurdo, tras conocer la lesión de Tagliafico.

El lateral del Lyon está descartado para el partido contra Argelia y Scaloni tuvo que esperar hasta los últimos días para saber si podía contar con ‘Dibu’ Martínez en la portería. El portero disputó la final de la Europa League con una fractura en el dedo anular de la mano derecha y, aunque no está totalmente recuperado, ha evolucionado bien y parece estar en condiciones de empezar.

Otro signo de interrogación está en el lateral derecho. Nahuel Molina and Gonzalo Montiel Ambos han seguido planes de recuperación personalizados durante todo el campamento, ya que también llegaron con problemas físicos.

En el centro del campo, una de las figuras clave del equipo, Leandro Paredes, queda descartado tras llegar lesionado y aún no recuperarse. Su lugar en el once inicial, aunque no necesariamente su papel exacto, podría ocuparlo Thiago Almada. Debido a problemas físicos, Nico González también ha perdido la mayoría de sus oportunidades de jugar en la banda izquierda, ya sea como lateral o como centrocampista. Otro mediocampista Nico Paz, también llegó lesionado problemas que han perturbado su preparación previa al torneo.

Los problemas de Scaloni no acaban ahí, ya que tampoco podrá contar con su delantero centro titular, Julián Álvarez, para el primer partido. Álvarez sufrió una lesión en el tobillo el 5 de mayo en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Arsenal y no ha vuelto a jugar desde entonces.

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