Estados Unidos e Irán anuncian un acuerdo para poner fin a la guerra

alternar título Samuel Corum/Getty Images

El presidente Trump, Irán y los mediadores paquistaníes dicen que se ha llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Trump anunció el acuerdo en las redes sociales el domingo.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!” Trump escribió, anunciando también que Estados Unidos levantaría su bloqueo naval del Estrecho de Ormuz.

“Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Dejen que fluya el petróleo!”

El Primer Ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, que había desempeñado un papel mediador clave en las negociaciones, confirmó el acuerdo diciendo: “Ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Sharif dijo que el viernes se llevará a cabo una ceremonia oficial de firma en Suiza.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán pareció confirmar el acuerdo por parte de Teherán. Citado por los medios estatales de Irán en una publicación en Telegram, Kazem Gharibabadi señaló que Irán ve este acuerdo como una victoria.

Esta historia se actualizará.