Una historia del programa nuclear de Irán y las tensiones con Estados Unidos a medida que se alcanza un acuerdo provisional

Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo provisional destinado a poner fin a la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz.

Está previsto firmar el acuerdo el viernes en Suiza. Sin embargo, los anuncios anteriores fracasaron y el contenido del acuerdo seguía en disputa el lunes.

Aquí hay una cronología de las tensiones por el programa atómico de Irán:

1967: Irán toma posesión del reactor de investigación de Teherán suministrado por Estados Unidos en el marco del programa “Átomos para la paz”.

1979: El sha Mohammad Reza Pahlavi, aliado de Estados Unidos, gravemente enfermo, huye de Irán mientras aumentan las protestas populares contra él. El ayatolá Ruhollah Jomeini regresa a Teherán y la Revolución Islámica lo lleva al poder. Los estudiantes toman la embajada de Estados Unidos en Teherán, lo que da inicio a una crisis de rehenes de 444 días. El programa nuclear de Irán queda en barbecho bajo la presión internacional.

Agosto de 2002: Los servicios de inteligencia occidentales y un grupo de oposición iraní revelan la instalación secreta de enriquecimiento nuclear de Natanz en Irán.

Junio ​​de 2003: Gran Bretaña, Francia y Alemania entablan negociaciones nucleares con Irán.

Octubre de 2003: Irán suspende el enriquecimiento de uranio bajo presión internacional.

Febrero de 2006: Irán anuncia que reiniciará el enriquecimiento de uranio tras la elección del presidente de línea dura Mahmoud Ahmadinejad. Gran Bretaña, Francia y Alemania abandonan las estancadas negociaciones.

Junio ​​de 2009: En las disputadas elecciones presidenciales de Irán, Ahmadinejad es reelegido a pesar de las acusaciones de fraude, lo que desató protestas conocidas como el Movimiento Verde y una violenta represión gubernamental.

Octubre de 2009: Bajo el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama, Estados Unidos e Irán abren un canal secreto para mensajes en el sultanato de Omán.

Julio de 2012: funcionarios estadounidenses e iraníes mantienen conversaciones secretas cara a cara en Omán.

Julio de 2015: Las potencias mundiales e Irán anuncian un acuerdo nuclear integral y de largo plazo que limita el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.

8 de mayo de 2018: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retira unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear, calificándolo de “peor acuerdo jamás realizado”. Dice que obtendrá mejores condiciones en nuevas negociaciones para detener el desarrollo de misiles de Irán y el apoyo a las milicias regionales. Esas conversaciones no se llevan a cabo en su primer mandato.

8 de mayo de 2019: Irán anuncia que comenzará a retirarse del acuerdo, a lo que siguen una serie de ataques regionales en tierra y mar atribuidos a Teherán.

3 de enero de 2020: un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en Bagdad mata al general Qassem Soleimani, el arquitecto de las guerras por poder de Teherán en el Medio Oriente.

8 de enero de 2020 – En represalia por el asesinato de Soleimani, Irán lanza una andanada de misiles contra bases militares en Irak que albergan a miles de tropas estadounidenses e iraquíes. Más de 100 miembros del servicio estadounidense sufren lesiones cerebrales traumáticas, según el Pentágono. Mientras Irán se prepara para un contraataque, la Guardia Revolucionaria derriba un avión de pasajeros ucraniano poco después de despegar del aeropuerto internacional de Teherán, supuestamente confundiéndolo con un misil de crucero estadounidense. Las 176 personas a bordo mueren.

2 de julio de 2020: Una misteriosa explosión destroza una planta de producción de centrifugadoras en la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz en Irán. Irán culpa del ataque a Israel.

6 de abril de 2021: Irán y Estados Unidos, bajo la presidencia de Joe Biden, inician negociaciones indirectas en Viena sobre cómo restaurar el acuerdo nuclear. Esas conversaciones, y otras entre Teherán y naciones europeas, no logran llegar a ningún acuerdo.

11 de abril de 2021: un segundo ataque en un año tiene como objetivo el sitio nuclear iraní de Natanz, nuevamente probablemente llevado a cabo por Israel.

16 de abril de 2021: Irán comienza a enriquecer uranio hasta el 60%, su pureza más alta hasta la fecha y un paso técnico desde los niveles de grado armamentístico del 90%.

24 de febrero de 2022: Rusia lanza su invasión a gran escala de Ucrania y, en última instancia, Moscú dependerá de los drones iraníes portadores de bombas en el conflicto, así como de los misiles.

17 de julio de 2022 – Un asesor del líder supremo de Irán, Kamal Kharrazi, dice que Irán es técnicamente capaz de fabricar una bomba nuclear, pero no ha decidido si construirá una.

7 de octubre de 2023: Militantes de Hamás desde la Franja de Gaza irrumpen en Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando como rehenes a otras 251, dando inicio a la guerra más intensa jamás vivida entre Israel y Hamás. Irán, que ha armado a Hamás, ofrece apoyo a los militantes. Las tensiones regionales aumentan.

19 de noviembre de 2023: los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados durante mucho tiempo por Irán, se apoderan del barco Galaxy Leader, iniciando una campaña de meses de ataques contra el transporte marítimo a través del corredor del Mar Rojo que la Marina de los EE. UU. describe como el combate más intenso que ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Los ataques reflejan tácticas utilizadas anteriormente por Irán.

14 de abril de 2024: Irán lanza un ataque directo sin precedentes contra Israel, disparando más de 300 misiles y drones de ataque. Israel, en colaboración con una coalición internacional liderada por Estados Unidos, intercepta gran parte del fuego entrante.

19 de abril de 2024: un presunto ataque israelí alcanza un sistema de defensa aérea junto a un aeropuerto en Isfahán, Irán.

31 de julio de 2024: Ismail Haniyeh, líder de Hamas, es asesinado durante una visita a Teherán después de la toma de posesión del presidente reformista Masoud Pezeshkian. Más tarde, Israel asume la responsabilidad del asesinato.

27 de septiembre de 2024: un ataque aéreo israelí mata al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en el Líbano.

1 de octubre de 2024: Irán lanza su segundo ataque directo contra Israel, aunque una coalición liderada por Estados Unidos e Israel derriban la mayoría de los misiles.

16 de octubre de 2024: Israel mata al líder de Hamás, Yahya Sinwar, en la Franja de Gaza.

26 de octubre de 2024: Israel ataca abiertamente a Irán por primera vez, atacando sistemas de defensa aérea y sitios asociados con su programa de misiles.

20 de enero de 2025: Trump toma posesión de su segundo mandato como presidente.

10 y 7 de febrero de 2025: El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha dicho que las conversaciones propuestas con Estados Unidos “no son inteligentes, sabias ni honorables”.

7 de marzo de 2025: Trump dice que envió una carta a Jamenei solicitando un nuevo acuerdo nuclear con Teherán.

15 de marzo de 2025: Trump lanza intensos ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Yemen, los últimos miembros del autodenominado “Eje de Resistencia” de Irán capaces de realizar ataques diarios.

7 de abril de 2025: Trump anuncia que Estados Unidos e Irán sostendrán conversaciones directas en Omán, pero Irán dice que serán conversaciones indirectas.

12 de abril de 2025 – La primera ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos se lleva a cabo en Omán y finaliza con la promesa de celebrar más conversaciones después de que el enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, “hablaran brevemente” juntos.

19 de abril de 2025: se lleva a cabo en Roma la segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

26 de abril de 2025: Irán y Estados Unidos se reúnen en Omán por tercera vez, pero las negociaciones incluyen conversaciones a nivel de expertos por primera vez.

11 de mayo de 2025: Irán y Estados Unidos se reúnen en Omán para una cuarta ronda de negociaciones antes del viaje de Trump a Medio Oriente.

23 de mayo de 2025: Irán y Estados Unidos se reúnen en Roma para una quinta ronda de conversaciones, y Omán dice que las negociaciones lograron “algunos avances, pero no concluyentes”.

9 de junio de 2025: Irán da señales de que no aceptará una propuesta estadounidense sobre el programa nuclear.

12 de junio de 2025: La Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica determina que Irán no cumple con sus obligaciones nucleares, a lo que Irán responde anunciando que ha construido y activará una tercera instalación de enriquecimiento nuclear.

13 de junio de 2025: Israel lanza su guerra contra Irán y, durante 12 días, ataca sitios nucleares y militares, así como otras instalaciones gubernamentales.

22 de junio de 2025: Estados Unidos interviene en la guerra y ataca tres instalaciones nucleares iraníes.

23 de junio de 2025: Irán responde al ataque estadounidense atacando una base militar en Qatar utilizada por tropas estadounidenses, causando daños limitados.

24 de junio de 2025: Trump anuncia un alto el fuego en la guerra.

25 de julio de 2025: Diplomáticos iraníes y europeos mantienen conversaciones en Estambul sobre el programa nuclear de Irán.

8 de agosto de 2025: Francia, Alemania y el Reino Unido advierten a Irán en una carta que volverá a implementar las sanciones de la ONU si no hay una “solución satisfactoria” al enfrentamiento nuclear antes del 31 de agosto.

28 de agosto de 2025: Francia, Alemania y el Reino Unido dicen que han iniciado el proceso para “retirar” las sanciones de la ONU contra Irán.

9 de septiembre de 2025: Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica llegan a un acuerdo sobre el posible inicio de inspecciones, pero quedan dudas sobre su implementación.

19 de septiembre de 2025: el Consejo de Seguridad de la ONU se niega a detener las sanciones de “retroceso” contra Irán.

26 de septiembre de 2025: El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza el esfuerzo de último minuto de China y Rusia para detener la “recuperación”.

28 de septiembre de 2025: La ONU vuelve a imponer sanciones de “retroceso” a Irán, salvo cualquier diplomacia de último minuto.

28 de diciembre de 2025: Estallan protestas en dos mercados importantes del centro de Teherán después de que el rial iraní cayera a un mínimo histórico (1,42 millones de riales por dólar estadounidense), lo que agrava la presión inflacionaria y eleva los precios de los alimentos y otras necesidades diarias.

3 de enero de 2026: Jamenei dice que “los alborotadores deben ser puestos en su lugar”, en lo que se considera una luz verde para que las fuerzas de seguridad comiencen a reprimir las manifestaciones de manera más agresiva.

8 de enero de 2026: Tras un llamado del príncipe heredero exiliado de Irán, una masa de personas grita desde sus ventanas y sale a las calles en protestas a nivel nacional. El gobierno responde bloqueando Internet y las llamadas telefónicas internacionales para aislar al país de la influencia externa. La posterior represión de las fuerzas de seguridad mata a miles de personas y deja a decenas de miles de personas detenidas.

13 de enero de 2026: Trump dice que canceló cualquier reunión con los iraníes y promete que “ayuda no especificada está en camino”.

26 de enero de 2026: El portaaviones USS Abraham Lincoln y tres buques de guerra que lo acompañan llegan a Medio Oriente en medio de las amenazas de ataque de Trump.

3 de febrero de 2026: Un avión de combate de la Marina de los EE. UU. derriba un dron iraní que se acerca al Lincoln en el Mar Arábigo. Barcos de ataque rápido iraníes intentan detener un barco con bandera estadounidense en el Estrecho de Ormuz.

6 de febrero de 2026: Irán y Estados Unidos mantienen conversaciones nucleares indirectas en Omán, y también asistirá el jefe del Comando Central del ejército estadounidense.

17 de febrero de 2026: Irán y Estados Unidos mantienen conversaciones en Ginebra mientras Teherán dice que ha cerrado temporalmente el Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por donde pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado.

26 de febrero de 2026: Irán y Estados Unidos celebran otra ronda de conversaciones en Ginebra mientras Estados Unidos reúne la mayor flota de aviones de combate y aeronaves en Medio Oriente en décadas.

28 de febrero de 2026: Israel y Estados Unidos lanzan una guerra contra Irán, matando a Jamenei en los primeros momentos del conflicto.

9 de marzo de 2026: Irán nombra al ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo, como nuevo gobernante supremo del país.

7 de abril de 2026: Se anuncia un frágil alto el fuego en la guerra de Irán y las conversaciones continuarán. Israel no está incluido en las negociaciones.

8 de abril de 2026: Israel bombardea la capital del Líbano, Beirut, matando a más de 300 personas en un ataque de 10 minutos.

11 de abril de 2026: El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabeza una delegación estadounidense a Islamabad y se reúne con el equipo iraní encabezado por el presidente del parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, en las conversaciones directas de más alto nivel entre las dos naciones desde la Revolución Islámica de 1979. Las conversaciones terminan después de 21 horas sin acuerdo.

31 de mayo de 2026: La invasión terrestre del Líbano por parte de Israel realiza su incursión más profunda en más de un cuarto de siglo.

15 de junio de 2026: Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo inicial para abrir el Estrecho de Ormuz y ampliar aún más un inestable alto el fuego en la guerra de Irán.