Perfil del Draft NBA Graham Ike de Gonzaga: Medidas, fortalezas, debilidades

Mark Few and the Gonzaga Bulldogs saw five players drafted between 2021 and 2023, but were skunked the past two years – even with Ryan Nembhard having a record-breaking senior season in 2024-25.

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Mark Few y los Gonzaga Bulldogs vieron a cinco jugadores seleccionados entre 2021 y 2023, pero fueron rechazados en los últimos dos años, incluso cuando Ryan Nembhard tuvo una temporada senior récord en 2024-25.

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Graham Ike, a third-team All-American and one of three 2,000-point scorers in college basketball last year, is hoping to break Gonzaga's streak and hear his name called on June 24 when the second round of the NBA draft takes place.

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Graham Ike, un All-American del tercer equipo y uno de los tres anotadores de 2,000 puntos en el baloncesto universitario el año pasado, espera romper la racha de Gonzaga y escuchar su nombre el 24 de junio, cuando se lleve a cabo la segunda ronda del draft de la NBA.

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Ike was a 0-star recruit out of high school who ended up at Wyoming, where he averaged 11.2 points in 12 games as a freshman in 2020-21. He then blossomed into a superstar as a sophomore, averaging 19.5 points and 9.6 rebounds for the Cowboys in 2021-22. The big man was the preseason Mountain West Player of the Year heading into 2022-23, but he suffered a foot injury that took him out for the entire campaign, after which he entered the transfer portal and landed at Gonzaga.

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Ike fue un recluta de 0 estrellas al salir de la escuela secundaria que terminó en Wyoming, donde promedió 11,2 puntos en 12 juegos como estudiante de primer año en 2020-21. Luego se convirtió en una superestrella en su segundo año, promediando 19,5 puntos y 9,6 rebotes para los Cowboys en 2021-22. El pívot fue Jugador del Año de Mountain West de pretemporada de cara a la 2022-23, pero sufrió una lesión en el pie que le tuvo de baja durante toda la campaña, tras lo cual entró en el portal de fichajes y aterrizó en Gonzaga.

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Ike then spent three years in Spokane with the Zags, averaging 17.8 points, 7.5 rebounds, and 1.5 assists while leading the WCC in eFG% twice and winning conference player of the year in 2025-26.

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Luego, Ike pasó tres años en Spokane con los Zags, promediando 17,8 puntos, 7,5 rebotes y 1,5 asistencias mientras lideraba el WCC en eFG% dos veces y ganaba el premio al jugador de conferencia del año en 2025-26.

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Ike is one of four WCC players ever with 2,000+ career points and 1,000+ career rebounds, and as one of the most prolific players in the country over the last half decade, he'll be on every NBA team's radar when the draft gets underway at the end of the month.

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Ike es uno de los cuatro jugadores del WCC con más de 2000 puntos y más de 1000 rebotes en su carrera, y como uno de los jugadores más prolíficos del país durante la última media década, estará en el radar de todos los equipos de la NBA cuando comience el draft a fin de mes.

<!–qv q:id=6f q:key=vcaa:

Below is a look at Ike's measurements from the G League Elite Camp, as well as his strengths, weaknesses, and overall projection as an NBA player:

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A continuación se muestran las mediciones de Ike en el G League Elite Camp, así como sus fortalezas, debilidades y proyección general como jugador de la NBA:

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Measurements

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Medidas

El delantero de los Gonzaga Bulldogs, Graham Ike (15). | Foto cortesía de Atletismo de la Universidad Gonzaga

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Height: 6'9 3/4

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Altura: 6’9 3/4

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Weight: 251 pounds

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Peso: 251 libras

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Wingspan: 7'5 1/4

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Envergadura: 7’5 1/4

<!–qv q:id=75 q:key=vcaa:

Standing Reach: 9'2

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De pie Alcanzar: 9’2

<!–qv q:id=78 q:key=vcaa:

Strengths

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Fortalezas

El delantero de los Gonzaga Bulldogs, Graham Ike (15). | Foto de Myk Crawford

<!–qv q:id=7m q:key=vcaa:

Ike is a strong, physical big man with soft touch around the rim. His footwork and ability to score through contact made him a 2,500 point scorer during his prolific college career.

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Ike es un gran hombre fuerte y físico con un toque suave alrededor del aro. Su juego de pies y su capacidad para anotar mediante contacto lo convirtieron en un anotador de 2.500 puntos durante su prolífica carrera universitaria.

<!–qv q:id=7p q:key=vcaa:

Ike got dramatically better as a passer during his time at Gonzaga, posting assist totals of 33, 50, and 73 in his three seasons in Spokane while his turnover numbers stayed consistent at 55, 56, and 56. He was able to effectively pass out of double-teams and could operate as a hub at the top of the key, a role that is all but required of big men at the NBA level.

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Ike mejoró dramáticamente como pasador durante su tiempo en Gonzaga, registrando asistencias totales de 33, 50 y 73 en sus tres temporadas en Spokane, mientras que sus cifras de pérdidas de balón se mantuvieron constantes en 55, 56 y 56. Pudo pasar eficazmente en equipos dobles y pudo operar como un centro en la parte superior de la clave, un papel que casi se requiere de los hombres grandes a nivel de la NBA.

<!–qv q:id=7s q:key=vcaa:

Ike also worked to develop a three,point shot, going from 19 to 33 to 71 attempts in his three years at Gonzaga. He shot 36.8% (7-19) in 2023-24, 13-33 (39.4%) in 2024-25, and 24-71 (33.8%) this past year. However, after Braden Huff's injury this pastthree-point season, Ike took on a bigger role offensively – and despite more pressure from opposing defenses the big man managed to shoot 36.6% in the final 13 games of the season, on a solid 3.2 attempts per game. He'll never be mistaken as a true floor spacer, but he has put himself in a position to knock down open looks at the next level.

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Ike también trabajó para desarrollar un tiro de tres puntos, pasando de 19 a 33 y 71 intentos en sus tres años en Gonzaga. Disparó para un 36,8% (7-19) en 2023-24, 13-33 (39,4%) en 2024-25 y 24-71 (33,8%) el año pasado. Sin embargo, después de la lesión de Braden Huff la pasada temporada de tres puntos, Ike asumió un papel más importante en la ofensiva y, a pesar de la mayor presión de las defensas rivales, el gran hombre logró disparar un 36,6% en los últimos 13 juegos de la temporada, con un sólido 3,2 intentos por juego. Nunca será confundido con un verdadero espaciador de piso, pero se ha puesto en una posición para derribar miradas abiertas al siguiente nivel.

<!–qv q:id=7v q:key=vcaa:

Ike is also an elite free throw shooter, shooting 79.6% in his three years at Gonzaga on 4.5 attempts per game.

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Ike también es un tirador de tiros libres de élite, con un 79,6% de tiros en sus tres años en Gonzaga con 4,5 intentos por partido.

<!–qv q:id=7y q:key=vcaa:

The big man is a fanatic film junkie and gamer who had some of his best performances in must-win games for Gonzaga. That included 28 points and 10 rebounds against Kentucky this past year, 34 points and 11 rebounds on 13-17 shooting against Santa Clara, and 35 points and seven rebounds on 13-18 shooting at Oregon State to avenge the previous year's loss in Corvallis.

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El gran hombre es un fanático adicto al cine y jugador que tuvo algunas de sus mejores actuaciones en juegos que Gonzaga debía ganar. Eso incluyó 28 puntos y 10 rebotes contra Kentucky el año pasado, 34 puntos y 11 rebotes con 13-17 en tiros contra Santa Clara, y 35 puntos y siete rebotes con 13-18 en tiros en Oregon State para vengar la derrota del año anterior en Corvallis.

<!–qv q:id=81 q:key=vcaa:

Weaknesses

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Debilidades

El delantero de los Gonzaga Bulldogs, Graham Ike (15). | Foto de Myk Crawford

<!–qv q:id=8f q:key=vcaa:

Ike will be 24 before he plays his first NBA game, and in a league where age matters above almost anything, that is a tremendous disadvantage for the big man. Even with a new NBA salary structure that makes productive rookies even more valuable, teams will be turned off by Ike's age in fear that he has already peaked physically.

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Ike tendrá 24 años antes de jugar su primer partido de la NBA, y en una liga donde la edad importa por encima de casi cualquier cosa, eso es una tremenda desventaja para el gran hombre. Incluso con una nueva estructura salarial de la NBA que hace que los novatos productivos sean aún más valiosos, los equipos se sentirán desanimados por la edad de Ike por temor a que ya haya alcanzado su punto máximo físicamente.

<!–qv q:id=8i q:key=vcaa:

Ike also has a rather concerning injury history, including missing an entire season with a foot injury back in 2022-23. He played nearly every game for Gonzaga over the past three years and willed this team to multiple victories down the stretch last season, even with a bum ankle. Still, the medicals will have a lot of sway in how teams perceive him.

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Ike también tiene un historial de lesiones bastante preocupante, incluida la pérdida de una temporada completa por una lesión en el pie en 2022-23. Jugó casi todos los partidos para Gonzaga en los últimos tres años y deseó que este equipo obtuviera múltiples victorias en la recta final de la temporada pasada, incluso con una lesión en el tobillo. Aún así, los exámenes médicos tendrán mucha influencia en cómo lo perciben los equipos.

<!–qv q:id=8l q:key=vcaa:

Ike works very hard on the defensive end of the floor, but simply put, it was never a major area of strength. Despite his huge wingspan, Ike rarely impacted shots at the rim, averaging less than a block per game each season of his career. He improved as a defender in space, and has decent lateral mobility, but that won't make him an appealing big in switch defenses at the next level – and in the modern NBA, that is a major hurdle in the path to playing time.

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Ike trabaja muy duro en el lado defensivo de la cancha, pero en pocas palabras, nunca fue un área importante de fortaleza. A pesar de su enorme envergadura, Ike rara vez acertó tiros al aro, con un promedio de menos de un bloqueo por partido en cada temporada de su carrera. Mejoró como defensor en el espacio y tiene una movilidad lateral decente, pero eso no lo convertirá en un gran defensor en el siguiente nivel, y en la NBA moderna, ese es un obstáculo importante en el camino hacia el tiempo de juego.

<!–qv q:id=8o q:key=vcaa:

So much of Ike's dominance throughout his college career was based on his strength and physicality, and while he won't be 'weak' by NBA standards, that advantage shrinks considerably at the next level.

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Gran parte del dominio de Ike a lo largo de su carrera universitaria se basó en su fuerza y ​​su físico, y si bien no será “débil” según los estándares de la NBA, esa ventaja se reduce considerablemente en el siguiente nivel.

<!–qv q:id=8r q:key=vcaa:

Verdict

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Veredicto

El delantero de los Gonzaga Bulldogs, Graham Ike (15). | Foto de Myk Crawford

<!–qv q:id=95 q:key=vcaa:

Ike's best offensive attribute – his low post scoring – is just not a highly coveted skill in the modern NBA, which limits his draft stock significantly. While Drew Timme has managed to play in the NBA the past two years, he has changed his game to operate as a hub away from the rim – something Ike will need to prove he can do in order to stick at the next level.

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El mejor atributo ofensivo de Ike (su bajo puntaje en el poste) simplemente no es una habilidad muy codiciada en la NBA moderna, lo que limita significativamente su stock de draft. Si bien Drew Timme ha logrado jugar en la NBA los últimos dos años, ha cambiado su juego para operar como un centro lejos del aro, algo que Ike necesitará demostrar que puede hacer para mantenerse en el siguiente nivel.

<!–qv q:id=98 q:key=vcaa:

Ultimately, his age, injury history, and limitations defensively likely put him as an undrafted free agent, where he could sign a two-way deal right away or at least be given a real shot to make a roster with a strong showing in the NBA Summer League next month.

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En última instancia, su edad, historial de lesiones y limitaciones defensivas probablemente lo coloquen como un agente libre no reclutado, donde podría firmar un acuerdo bidireccional de inmediato o al menos tener una oportunidad real de formar parte de una plantilla con una sólida actuación en la Liga de Verano de la NBA el próximo mes.

<!–qv q:id=9b q:key=vcaa:

However, he has reportedly been impressing during team workouts, and with the second round as wide open as it is this year, it's certainly not out of the question that the 6'9 big man hears his name called on Day 2 of the draft.

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Sin embargo, se informa que ha estado impresionando durante los entrenamientos del equipo, y con la segunda ronda tan abierta como lo está este año, ciertamente no está fuera de discusión que el gran hombre de 6’9 escuche su nombre en el Día 2 del draft.