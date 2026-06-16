Alemania: 25 años desde que comenzaron las indemnizaciones por trabajos forzados nazis

Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro de Alemania (EVZ) Este mes se cumplen 25 años desde que pagó por primera vez una indemnización a los últimos supervivientes obligados a trabajar bajo el régimen nazi.

Pero algunos han argumentado que esos pagos deberían haber comenzado mucho antes, después del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y deberían haber sido mucho mayores. Según la EVZ, se pagaron 4.400 millones de euros (5.100 millones de dólares) a 1,66 millones de ex trabajadores forzosos y sus sucesores legales en alrededor de 100 países entre 2001 y 2007, cuando se realizaron los pagos finales.

Se cree que unos 26 millones de personas fueron obligadas a trabajar para el régimen nazi entre 1933 y 1945, aproximadamente la mitad de ellas en la Europa ocupada fuera de las fronteras de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Estudios históricos han descubierto que si se compensara la cantidad total de trabajo esclavo realizado durante la era nazi, el fondo original habría tenido que comprender entre 180 mil millones y 220 mil millones de marcos alemanes (90 mil millones-112 mil millones de euros).

“Si me preguntas personalmente: ¿Era un fondo grande? No, claro que no, teniendo en cuenta la injusticia”, dijo el director de EVZ, Andrea Despot. “Había alrededor de 26 millones de personas que trabajaban en fábricas, en la agricultura, en iglesias, en casas privadas, en empresas. Apenas había un sector de la sociedad que no se beneficiaba de ello. Se podría decir que no era suficiente para compensar el daño y la explotación que se produjo”.

Rompiendo el silencio sobre el trabajo forzoso en la Alemania nazi Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

La Fundación EVZ se creó en julio de 2000, como una forma de compensar a los trabajadores forzosos y como una fundación para promover y financiar proyectos que fomenten los derechos humanos, los valores democráticos y los intereses de los sobrevivientes del régimen nazi.

La organización recibió un fondo de 10.100 millones de marcos alemanes. La mitad fue pagada por el gobierno federal y la otra mitad por una organización de alrededor de 6.500 empresas alemanas, llamada Iniciativa de la Fundación Empresarial Alemana, muchas de las cuales, aunque no todas, eran empresas que habían utilizado trabajo forzoso.

La compensación a los esclavos de la era nazi es un mero “simbolismo”

Aunque Alemania Occidental introdujo medidas de compensación, como la Ley Federal de Compensación de 1953 para aquellos perseguidos por razones políticas, racistas o religiosas, esos intentos excluyeron a los trabajadores forzados. Entre los años 1950 y 1980, tras la presión pública, algunas grandes empresas de Alemania Occidental pagaron voluntariamente millones de marcos alemanes en compensación a los trabajadores forzados, aunque no a la gente de Europa del Este.

El debate en la década de 1990 fue tortuoso: muchas empresas alemanas inicialmente se negaron a contribuir al fondo y a aceptar la responsabilidad por el trabajo forzoso. “Al final, se trataba básicamente de simbolismo numérico”, afirmó Constantin Goschler, historiador de la Universidad del Ruhr en Bochum, que en 2012 publicó una amplia colección de estudios sobre las compensaciones a los trabajadores forzados de la era nazi.

“Los representantes de los demandantes decían: Necesitamos al menos un número de dos cifras [of billions] Y los que pagaban decían: queremos una cifra que sea como máximo de dos dígitos”, añadió. “Y al final salieron 10 mil millones de marcos alemanes. No tuvo nada que ver con la magnitud del daño, fue pura psicología de negociación”.

Demandas colectivas, especialmente de grupos judíos

La presión legal también jugó un papel importante, ya que cada vez más grupos de víctimas, particularmente en Estados Unidos, comenzaron a descubrir el poder de las demandas colectivas.

Muchos polacos fueron obligados a trabajar por el régimen ocupante nazi durante la guerra. Imagen: alianza de imágenes

“No fue una decisión puramente moral o ética, fue parte de ello, pero no sólo. Después de décadas de demandas de los supervivientes, hubo presión internacional, especialmente de Estados Unidos y también de organizaciones judías, que estaban preparando demandas colectivas”.

Estas amenazas finalmente llevaron a Alemania a entablar negociaciones con Estados Unidos para establecer claridad jurídica para el futuro.

¿Por qué la compensación tardó tanto?

Goschler dijo que había una razón fundamental por la que el Estado alemán tardó más de medio siglo en ofrecer compensación a los ex trabajadores forzados.

“La primera razón fue la Guerra Fría”, explica a DW. “Durante la Guerra Fría, había un principio en vigor: no enviamos dinero detrás del Telón de Acero”. Eso significó que Alemania Occidental simplemente se negó a enviar dinero a sus vecinos del este, en particular a Polonia.

Otro factor, dijo Goschler, era que los ex trabajadores forzosos en Europa del Este a menudo eran tratados con sospecha y, por lo tanto, tenían poca gente de su lado en casa.

“Los trabajadores forzados (y muchos de ellos eran mujeres) en la ex Unión Soviética eran considerados colaboradores que habían trabajado para la economía de guerra nazi, y cuando regresaron a casa después de la guerra, desconfiaron de ellos, los enviaron a campos de detección y filtración, vivieron una vida bastante miserable”, dijo.

De hecho, argumentó Goschler, cuando Alemania finalmente los compensó, los supervivientes estaban menos preocupados por el dinero que por corregir el registro histórico. “Lo más importante que ese poco de dinero que recibieron de Alemania fue el certificado que confirmaba que eran víctimas y no traidores”, dijo.

Andrea Despot dijo que el fondo no podría ni de cerca compensar completamente el trauma causado por el trabajo forzoso nazi. Imagen: Jens Schicke/IMAGO

Defender los derechos humanos y la democracia

Hombrey ex trabajadores forzados todavía están vivos hoy. La Conferencia de Reclamaciones Judías ha dicho que todavía quedan alrededor de 200.000 judíos supervivientes en todo el mundo, además de varios cientos de miles de europeos del este, romaníes y sinti, y ex prisioneros políticos que fueron obligados a trabajar por los nazis. Nunca se han establecido cifras exactas para estos últimos grupos.

Aunque las reclamaciones de indemnización ya han sido pagadas hace tiempo, el trabajo de la EVZ continúa hoy. La EVZ es ahora una fundación benéfica que financia proyectos que fomentan los derechos humanos, los valores democráticos y la educación histórica y política.

Según Despot, el objetivo principal de la EVZ hoy en día es mantener el recuerdo cultural del período nazi en Alemania, en particular los programas de trabajo forzoso, de los que se beneficiaron miles de empresas alemanas.

En 2025, la EVZ fue declarada “organización indeseable” por el Kremlin, tras su muestra de apoyo a Ucrania.

“Ucrania, Bielorrusia y Rusia quedaron profundamente marcadas por la ocupación alemana genocida y explotadora”, dijo Despot. “Vimos a esos países como socios en nuestro trabajo. La guerra rusa contra Ucrania hoy es también un ataque a la identidad ucraniana y a la historia de Ucrania”.

Ahora, la EVZ ayuda a organizaciones rusas y bielorrusas que han sido empujadas al exilio por sus respectivos gobiernos.

Editado por: Rina Goldenberg