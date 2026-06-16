Las pruebas de Trump y las inminentes carreras en el campo de batalla destacan las primarias del martes

El respaldo del presidente Donald Trump será puesto a prueba una vez más en múltiples primarias republicanas el martes, que también marcarán el inicio de importantes campañas electorales generales para el Senado y gobernador en el campo de batalla de Georgia.

Suscríbete para leer esta historia sin publicidad. Obtenga acceso ilimitado a artículos sin publicidad y contenido exclusivo.

Los votantes acuden a las urnas para las primarias en Oklahoma, así como en el Distrito de Columbia, donde la batalla por la alcaldía ha puesto de relieve divisiones más amplias en el Partido Demócrata. Y Alabama y Georgia están celebrando segunda vuelta de las elecciones primarias en las que ningún candidato obtuvo la mayoría de los votos primarios el 19 de mayo.

En California, los votantes del Distrito 14 del Congreso opinarán sobre un reemplazo para el ex representante demócrata Eric Swalwell, aunque esta elección primaria especial podría conducir a una elección general especial en agosto si ningún candidato gana la mayoría de los votos de todos los partidos del martes.

Estas son las carreras clave para ver el martes:

Las elecciones de Trump en Georgia

Trump dio su respaldo de último minuto en la segunda vuelta del Senado republicano en Georgia, respaldando al representante republicano Mike Collins en las primeras horas del domingo. Collins se enfrentará al ex entrenador de fútbol Derek Dooley, y el ganador se enfrentará al senador demócrata Jon Ossoff en noviembre en una contienda que será fundamental en la batalla por el Senado.

Collins terminó primero en las primarias del 19 de mayo con el 40% de los votos frente al 30% de Dooley. Collins rápidamente promocionó el respaldo de Trump en las ondas y revisó uno de sus anuncios de televisión para señalar que contaba con el respaldo del presidente.

Mientras tanto, Dooley ha recibido un impulso del gobernador de Georgia, Brian Kemp. El gobernador es personalmente cercano a la familia Dooley (el padre de Dooley fue un legendario entrenador de fútbol de la Universidad de Georgia) y Kemp y su esposa se unieron a Dooley en la campaña electoral durante las primarias. Kemp también apareció en anuncios de campaña de Dooley, que han presentado a Dooley como un outsider político que “trabajará con el presidente Trump y siempre pondrá a Georgia en primer lugar”.

Kemp dijo a los periodistas el lunes que fue “muy claro con el presidente sobre por qué pensaba que necesitábamos un outsider político en esta carrera”. Y el mejor outsider político fue Derek Dooley para vencer a Jon Ossoff. Y obviamente no estaba de acuerdo con eso. Y los votantes intervendrán mañana para ajustar cuentas”.

Dooley ha gastado más que Collins en las ondas desde las primarias, pero Collins ha notado que también gastó más en las primarias. Lo considera un indicador de un fuerte apoyo popular.

Collins se ha presentado como un aliado incondicional de Trump, diciendo en un debate de segunda vuelta que es un “caballo de batalla conservador” y señalando con frecuencia en el camino y en anuncios que fue el autor de la Ley Laken Riley, una medida de control de inmigración que fue el primer proyecto de ley que Trump promulgó en su segundo mandato.

Collins también ha generado algunas controversias. Recientemente despidió a un antiguo miembro del personal, Brandon Phillips, tanto de la campaña como de su oficina en el Congreso, según el Atlanta Journal-Constitution, después de publicar una publicación despectiva en nombre de la cuenta de campaña de Collins en X.

Phillips también estuvo en el centro de una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes sobre si Collins malversó fondos del Congreso al pagarle por trabajo de campaña y al emplear a la novia de Phillips, que no trabajó para la oficina. Collins ha dicho que las acusaciones son “falsas”.

Mientras tanto, Kemp no pudo postularse para la reelección debido a los límites de mandato, y la carrera por la nominación republicana se reduce a una segunda vuelta entre el vicegobernador Burt Jones, respaldado por Trump, y el empresario multimillonario Rick Jackson, quienes han estado luchando por quién puede superar al otro en MAGA. El ganador se enfrentará a la ex alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms, la candidata demócrata, en noviembre.

Jones ha promocionado el respaldo de Trump en la carrera, y el presidente ha realizado un par de telemanifestaciones en su honor. Jones se ganó un gran favor con Trump después de las elecciones de 2020 cuando estaba en la lista alternativa de electores presidenciales que votaron por Trump en el Capitolio estatal después de que un recuento oficial confirmara su derrota ante Joe Biden.

Kemp también respaldó a Jones pocos días antes de la segunda vuelta. Cuando se le preguntó por qué apoyaba a un outsider político en la carrera por el Senado pero no en la carrera por la gobernación, Kemp dijo a los periodistas el lunes que los votantes tienen opiniones favorables sobre su administración “y queremos que siga así”.

Jackson también se ha comparado con el presidente, presentándose como un rico outsider, un hombre de negocios y un agente de cambio, señalando a menudo: “Seré el gobernador favorito de Trump”. El multimillonario ha gastado más de 100 millones de dólares de su propio dinero en la carrera, saturando las ondas de radio de Georgia con anuncios.

Existe incertidumbre sobre lo que harán los votantes republicanos que apoyaron a los que terminaron en tercer y cuarto lugar en la contienda original del 19 de mayo, y si volverán a presentarse. Jackson ha cortejado agresivamente a los votantes que apoyaron al Secretario de Estado Brad Raffensperger y al Fiscal General del estado Chris Carr, y Carr ha respaldado públicamente a Jackson, apareciendo en un anuncio para hablar de su apoyo. Raffensperger obtuvo el 15% de los votos en las elecciones del 19 de mayo, mientras que Carr obtuvo el 12%.

Segunda vuelta del Senado de Alabama

Las primarias republicanas para reemplazar al senador Tommy Tuberville, quien se postula para gobernador, se llevaron a una segunda vuelta entre el representante Barry Moore y Jared Hudson, un ex Navy SEAL. Moore, que cuenta con el respaldo de Trump, terminó primero en las primarias del 19 de mayo con el 39% de los votos, seguido por Hudson con el 26%.

La segunda vuelta incluyó casi 7 millones de dólares en anuncios, lo que impulsó en gran medida a Moore, según AdImpact. El congresista de tres mandatos obtuvo el apoyo de Defend American Jobs, un súper PAC vinculado a la industria de las criptomonedas, y otro grupo financiado en parte por el conservador Club for Growth Action, que respaldó a Moore. Los grupos han promocionado el respaldo de Trump y han tratado de presentar a Hudson como “el caballo de caza de los demócratas”.

Hudson se ha presentado a sí mismo como un “guerrero que luchará junto al presidente Trump”. Un grupo externo aliado también ha calificado a Moore de “d.C. rey del pantano” y acusó al congresista de “valor robado”.

De hecho, Moore ha enfrentado algunas preguntas sobre su servicio en la Guardia Nacional de Alabama y la Reserva del Ejército. Una carta de 2024 dirigida al gobernador de Minnesota, Tim Walz, incluía a Moore como sargento retirado. La campaña de Moore publicó algunos de sus registros militares en línea, que muestran que Moore fue dado de baja honorablemente con el rango de cadete, pero con el mismo nivel salarial que un sargento mayor. La campaña de Moore culpó a los organizadores de la carta por describir incorrectamente su servicio, diciendo que no se jubiló sino que fue dado de baja con honores. La campaña dijo que Moore “nunca se ha llamado a sí mismo sargento retirado”.

Moore también dijo en un anuncio de campaña de 2020 que había “estado con esas botas de combate”, aunque no sirvió en combate. La campaña de Moore señaló que los miembros de la Guardia Nacional entrenan con botas de combate y proporcionó un enlace a las botas en el sitio web de su campaña. Moore publicó un vídeo en las redes sociales en el que dice: “Nunca estuve en combate y nunca dije estarlo”.

También hay una segunda vuelta para la nominación demócrata entre el abogado Everett Wess y el empresario Dakarai Larriett, pero los demócratas enfrentan un camino cuesta arriba en el estado de color rojo intenso.

Más pruebas de Trump en Oklahoma

Trump también ha tomado partido en la carrera para reemplazar al gobernador republicano Kevin Stitt, cuyo mandato es limitado, respaldando al ex senador estatal Mike Mazzei en las concurridas primarias y elogiándolo como un “guerrero MAGA”. El concurrido campo republicano también incluye al fiscal general Gentner Drummond, al ex presidente de la Cámara de Representantes estatal Charles McCall y al empresario Chip Keating.

Mientras tanto, la carrera por vicegobernador enfrenta a Stitt contra Trump, quien respaldó al ex presidente de la Cámara de Representantes estatal, TW Shannon. El gobernador saliente respaldó a David Ostrowe, director de operaciones del estado.

Se espera que el elegido por Trump para el Senado en Oklahoma, el representante republicano Kevin Hern, esté en una buena senda en la carrera para reemplazar al exsenador Markwayne Mullin, a quien Trump eligió para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Hern se enfrenta a varios candidatos en las primarias, pero ninguno de sus oponentes ha recaudado o gastado fondos significativos.

Las segundas elecciones son posibles en las primarias de Oklahoma, donde los dos primeros clasificados se dirigen a una segunda vuelta el 25 de agosto si nadie gana la mayoría de los votos en las primarias.

Los demócratas luchan en DC

La decisión de la alcaldesa de Washington, DC, Muriel Bowser, de retirarse generó una contienda concurrida y un choque importante entre el establishment demócrata y el ala progresista del partido. La carrera podría resultar en que otra ciudad importante de Estados Unidos sea dirigida por un autodenominado socialista democrático.

Los resultados de las primarias demócratas del martes en la ciudad podrían desconocerse durante varios días. Si ningún candidato obtiene la mayoría en el recuento inicial de votos de primera opción, la contienda pasa a una tabulación de opciones clasificadas, lo que podría ser un proceso largo ya que el distrito acepta boletas por correo hasta 10 días después de la elección.

Se espera que el ganador de las primarias demócratas esté en una posición fuerte en noviembre en la ciudad azul profunda, y los dos favoritos son la concejal Janeese Lewis George y el ex concejal Kenyan McDuffie. Vincent Orange, otro ex concejal, también se postula, al igual que muchos otros candidatos.

Lewis George ha estado en el consejo desde 2021 y se apoya en los sindicatos y los progresistas en su candidatura a la alcaldía. Ella se centra en la asequibilidad y sus partidarios incluyen el capítulo de la ciudad de los Socialistas Democráticos de América, cuatro concejales de la ciudad, grupos progresistas como Nuestra Revolución y el Partido de las Familias Trabajadoras, y más.

McDuffie, que pasó más de una década en el Concejo Municipal, ha enfatizado su experiencia y ha calificado las propuestas de Lewis George como poco realistas. También la ha calificado de blanda con el crimen por su apoyo pasado a redirigir los fondos policiales a la intervención contra la violencia. McDuffie cuenta con el respaldo de dos concejales además de la senadora Angela Alsobrooks de Maryland, el ex fiscal general Eric Holder y un puñado de grupos empresariales afiliados.

La carrera por el único representante del Distrito en el Congreso estará abierta por primera vez desde 1990, con el retiro de la demócrata Eleanor Holmes Norton. Si bien el delegado no puede votar sobre legislación en la Cámara de Representantes, el delegado es el principal defensor de los residentes en las batallas por la estadidad y la autonomía.

El abarrotado campo incluye a los concejales de la ciudad Brooke Pinto y Robert White Jr., el ex funcionario del Departamento de Justicia de la administración Clinton Kinney Zalesne, el ex presidente de la Comisión Reguladora Nuclear Gregory Jaczko y el ex asistente de Holmes Norton Trent Holbrook.

elecciones especiales de california

Los votantes también acudirán a las urnas en el Distrito 14 de California para reemplazar al ex representante demócrata Eric Swalwell, quien renunció al Congreso en medio de acusaciones de agresión sexual, que él ha negado.

El estado acaba de celebrar sus primarias programadas regularmente, en las que los votantes eligieron a dos demócratas (la senadora estatal Aisha Wahab y la miembro de la Junta de Transporte Rápido del Área de la Bahía Melissa Hernández) para avanzar a las elecciones generales. Ambos candidatos también están en la boleta electoral para la elección especial, junto con varios otros.

El ganador de la elección especial ocupará el cargo durante el resto del año, lo que podría darle un impulso al ganador en esa elección de otoño. A menos que un candidato gane la mayoría de los votos de las elecciones especiales del martes y gane la carrera directamente, los dos candidatos principales pasarán a las elecciones generales especiales del 18 de agosto.

Asientos de la Cámara de color rojo oscuro

Las elecciones del martes también resultarán en la elección de dos nuevos miembros del Congreso, con elecciones abiertas en distritos sólidamente republicanos.

En el primer distrito de Oklahoma, que incluye a Tulsa, Trump respaldó al pastor Jackson Lahmeyer en la carrera para reemplazar a Hern. Hay un campo de primarias abarrotado que incluye al representante estatal Mark Tedford y Kim David, jefe de la Comisión de Corporaciones de Oklahoma y ex líder de la mayoría del Senado estatal.

Pero Lahmeyer ha estado a la defensiva en los últimos días de la carrera después de que un informe de noticias lo llevó a admitir que envió mensajes de texto a una mujer que no era su esposa y que cruzó una “línea límite”.

En el distrito 11 de Georgia, al noroeste de Atlanta, hay una segunda vuelta del Partido Republicano para reemplazar al representante republicano retirado Barry Loudermilk. Los dos candidatos son John Cowan, un médico autofinanciado que se postuló sin éxito para el Congreso en 2020, y Rob Adkerson, jefe de personal de Loudermilk, que cuenta con el respaldo de su jefe para el puesto.