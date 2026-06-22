El Congreso está al borde de una inusual victoria bipartidista: Desde Politics Desk

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En la edición de hoy, Sahil Kapur profundiza en el proyecto de ley de vivienda bipartidista que se aprobará en el Congreso esta semana. Además, tenemos lo último sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

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—Adam Wollner

El Congreso liderado por el Partido Republicano está al borde de una inusual victoria en costos

Análisis de Sahil Kapur

El Congreso está a punto de aprobar un amplio proyecto de ley sobre asequibilidad de la vivienda, una inusual victoria bipartidista en la presidencia. Donald Trumpsegundo mandato.

Está previsto que el Senado apruebe la legislación esta tarde después de votar 87 a 8 para aprobarla la semana pasada. Luego irá a la Cámara para una última votación antes de dirigirse al escritorio de Trump.

Será una victoria desesperadamente necesaria para los republicanos, que han visto deteriorarse sus perspectivas electorales de mitad de período a lo largo del año, ya que los votantes creen que Trump y el Congreso controlado por el Partido Republicano no han hecho lo suficiente para abordar el costo de vida.

Una nueva encuesta de AP-NORC entre adultos estadounidenses encontró que el índice general de aprobación laboral de Trump es del 37%, arrastrado por las bajas calificaciones en cuestiones de bolsillo: sólo el 33% aprueba su manejo de la economía.

Este proyecto de ley les da una victoria tangible en una de las principales preocupaciones sobre la asequibilidad. Un acuerdo alcanzado la semana pasada por los presidentes clave de los comités y aprobado por los líderes de los partidos reunió a una mezcla ecléctica de legisladores de todo el espectro ideológico. Fue escrito por el Sen. Tim ScottRS.C., Sen. Elizabeth WarrenD-Mass., Rep. colina francesaR-Ark., y Rep. Maxine Aguasdemócrata por California.

Hay algo que le gustará a casi todos. Los republicanos se han centrado en las disposiciones para reducir la burocracia e impulsar la oferta de viviendas. Demócratas como Warren han celebrado las restricciones impuestas a los inversores institucionales, diciendo que el proyecto de ley impedirá que “el capital privado compre viviendas” y aumente los costos para los consumidores.

Trump había defendido las disposiciones para “prohibir a las grandes empresas de inversión de Wall Street” “comprar miles de viviendas unifamiliares”, como lo expresó en el discurso sobre el Estado de la Unión de este año. El acuerdo finalmente se produjo después de meses de regateo y enfrentamientos entre la Cámara y el Senado sobre otros temas, y los legisladores involucrados se sintieron frustrados por las señales contradictorias de Trump. Al final, los negociadores lo resolvieron.

Pero desafortunadamente para los republicanos que quieren llamar la máxima atención sobre este logro, Trump tiene otros planes.

El caos que rodea su acuerdo intermitente con Irán ha dominado los titulares durante la semana pasada y provocó una reacción inusual dentro de su propio partido. El Capitolio también está consumido por las recientes medidas de Trump que forzaron la expiración del programa de vigilancia sin orden judicial de la Sección 702 de la FISA, y su demanda de detener a su propio candidato a director de inteligencia nacional. Jay Claytonuna pieza clave del rompecabezas para revivir la ley FISA. También se presta considerable atención al drama que genera el costoso (y hasta ahora fallido) plan de renovación de Trump para la piscina reflectante del Monumento a Lincoln.

En conjunto, es una serie de distracciones que los republicanos hubieran preferido evitar, ya que desean ansiosamente parecer centrados en abordar cuestiones cotidianas.

“Se trata de aumentar la oferta de viviendas en este país y hacerlas más asequibles, y creo que eso es algo en lo que el pueblo estadounidense quiere que trabajemos”, dijo el líder de la mayoría del Senado. John ThuneRS.D., antes de la votación de la semana pasada. “Creo que este proyecto de ley logra eso, y espero que cuando todo esté dicho y hecho, tengamos una cámara grande, una gran votación tanto en la Cámara como en el Senado, y un proyecto de ley que el presidente haya promulgado”.

Para suscriptores: Trump sigue sacando a relucir el número 22

Por Mónica Alba y Caroline Kenny

22 fuentes. 22 barcos. 22 bombarderos. Y 22 premios Nobel.

Puede que Donald Trump sea el hombre de 80 años que es el presidente número 45 y 47 de los Estados Unidos, pero últimamente su número favorito parece ser el 22.

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Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sientan una “buena base” para un acuerdo que ponga fin a la guerra, dice Vance

Por Yuliya Talmazan

Las conversaciones de alto nivel entre Irán y Estados Unidos dieron como resultado “muchos avances positivos”, afirmó el vicepresidente. JD Vance dijo hoy al salir de Suiza, donde las dos partes acordaron una hoja de ruta hacia un acuerdo final para poner fin a la guerra en 60 días.

“Hemos sentado una muy buena base para un acuerdo final exitoso”, dijo Vance en una conferencia de prensa antes de partir hacia los EE.UU. “El acuerdo final es la casa”. Nosotros sentamos las bases. No hemos construido la casa, pero hemos sentado una base exitosa para llegar a un buen lugar para el pueblo estadounidense”, dijo.

En la localidad montañosa de Bürgenstock continuaron las negociaciones técnicas después de una primera ronda de conversaciones maratónicas entre personalidades de ambos países. Tuvieron un comienzo difícil, primero cancelado y luego sacudido por el Presidente Donald TrumpLas renovadas amenazas.

Vance confirmó que Irán había amenazado con retirarse por esos comentarios, pero defendió a Trump. “Lo que les dijimos a los iraníes ayer es que cuando ustedes se involucran en lo que nosotros, los millennials, podríamos llamar ‘charla basura’, no pueden esperar que el presidente de Estados Unidos no responda y no corrija el historial”, dijo Vance.

Las conversaciones finalmente resultaron en una declaración conjunta emitida por los mediadores Qatar y Pakistán que adoptó un tono igualmente positivo, describiendo una “atmósfera constructiva”. Washington y Teherán acordaron establecer nuevas líneas de comunicación para garantizar que el vital Estrecho de Ormuz esté abierto y poner fin a los combates en el Líbano, dijeron los mediadores.

Vance dijo que Irán había acordado permitir que los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) regresaran al país.

También dijo que el yerno de Trump Jared Kushner Se le ocurrió “una solución muy interesante” para descongelar los activos de Irán que implicaría la aprobación de Estados Unidos y Qatar y el uso del dinero para compras de soja, maíz y trigo estadounidenses. Dijo que se trataba de un “acuerdo clásico de Trump”.

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½ Relacionado: El petróleo cae por debajo de los 75 dólares por primera vez desde marzo a medida que el tráfico de Ormuz comienza a recuperarse, por Rob Wile

ðŸ—žï¸ Las otras noticias destacadas de hoy ðŸ‡¬ðŸ‡§ Brexit: primer ministro británico Keir Starmer anunció que dimitirá, allanando el camino para el séptimo líder del país en una década después de enfrentarse a un levantamiento dentro de su Partido Laborista de centro izquierda. Leer másâ†’

primer ministro británico anunció que dimitirá, allanando el camino para el séptimo líder del país en una década después de enfrentarse a un levantamiento dentro de su Partido Laborista de centro izquierda. Leer másâ†’ âš–ï¸ En los tribunales: Un juez federal anuló las citaciones dirigidas al gobernador de Minnesota. Tim Vals Alcalde de Mineápolis Jacob Frey y otros funcionarios, diciendo que “no había duda” de que las citaciones fueron emitidas para acosar a los oponentes políticos de Trump y obligarlos a tomar medidas oficiales. Leer más â†’

Un juez federal anuló las citaciones dirigidas al gobernador de Minnesota. Alcalde de Mineápolis y otros funcionarios, diciendo que “no había duda” de que las citaciones fueron emitidas para acosar a los oponentes políticos de Trump y obligarlos a tomar medidas oficiales. Leer más â†’ como” ROTURA: Alan Greenspanel influyente economista que dirigió la política monetaria estadounidense durante sus cinco mandatos como presidente de la Reserva Federal bajo cuatro presidentes, murió a los 100 años, según su esposa, corresponsal de NBC News. Andrea Mitchell. Leer más â†’

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