Un luchador de UFC llamó hombre a Michelle Obama y es parte de un problema mayor

Recién salido de la mayor victoria de su carrera en UFC, el peleador de peso pesado Josh Hokit aprovechó su entrevista posterior a la pelea en la Casa Blanca para lanzar un ataque transfóbico a la ex primera dama Michelle Obama. Hablando con Joe Rogan en el jardín sur el domingo por la noche, Hokit repitió una teoría de conspiración de extrema derecha largamente desacreditada que afirma [Michelle] Obama nació hombre.

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“Michelle Obama es un hombre. ¿Estoy en lo cierto, Estados Unidos?”, dijo Hokit espontáneamente, después de gritar su “señor y salvador Jesucristo” y felicitar al cumpleañero, el presidente Donald Trump, por ser el anfitrión del evento.

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Hokit, quien se ha descrito a sí mismo como “100% transfóbico”, tiene un historial de acusar a las mujeres de ser hombres como un insulto al azar durante sus discursos posteriores a la pelea. Por lo general, se dirige a las mujeres de color. Además de la ex primera dama, también afirmó que la estrella de la WNBA, Brittney Griner, es un hombre.

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Como informó The Guardian, el crudo comentario provocó aplausos de algunos sectores de la multitud y “desconcierto de otros”.

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Trump y la Casa Blanca aún tienen que denunciar los comentarios de marca de Hokit. Haciendo caso omiso de una pregunta sobre el incidente, el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, elogió la “gran victoria” del luchador de UFC y su dureza durante la pelea, dijo Jake Tapper de CNN el lunes en X.

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Dan Bongino, quien se desempeñó como subdirector del FBI desde marzo de 2025 hasta enero de 2026, dijo a TMZ que el comentario de Hokit fue “divertidísimo”.

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Al menos el CEO de UFC, Dana White, no era un fanático. A través de un mensaje de texto, le dijo a la revista Time: “Entiendo que los Obama son figuras públicas, pero estoy completamente en contra de decir cosas desagradables y falsas sobre las familias de las personas… Todo el mundo conoce mi posición sobre la libertad de expresión, pero odio ese tipo de tonterías”.

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Ese tipo de “tonterías” no es nada nuevo para aquellos de extrema derecha, que tienen la costumbre de “travestir” a las mujeres en el poder, especialmente si son mujeres de color.

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Como informó anteriormente el HuffPost, algunos rincones de Internet están convencidos de que ciertas figuras públicas (Obama, Griner, la primera dama de Francia Brigitte Macron, el boxeador argelino Imane Khelif) son secretamente hombres. Este año, los travestis incluso apuntaron a Erika Kirk, la esposa del asesinado fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, señalando fotografías de su infancia en las que parecía un poco marimacha.

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Las conspiraciones políticamente motivadas sobre Obama comenzaron durante la presidencia de su marido y han sido desacreditadas repetidamente. En línea, aquellos comprometidos con la parte transfóbica continúan publicando fotos de la ex primera dama que son manipuladas para hacer que sus rasgos parezcan más masculinos. También les divierte llamarla “Big Mike”. Otros afirman que el ex presidente Obama es gay y que sus hijas, Malia y Sasha Obama, que ahora tienen 27 y 25 años, fueron concebidas por padres sustitutos.

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El hecho de que ahora se expresen tales conspiraciones y transfobia en el jardín de la Casa Blanca y que algunos se rían de ellos es “espantoso”, dijo Kari J. Winter, profesora de estudios estadounidenses en la Universidad de Buffalo. “La pregunta es ¿por qué el mundo se ve obligado a presenciar el comportamiento más vil e infantil en el lugar que fue durante siglos el venerado corazón de la democracia estadounidense?”, dijo Winters. “Es vergonzoso”.

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Jay Daniel Thompson, profesor titular del Instituto Real de Tecnología de Melbourne en Victoria, Australia, que investiga las teorías de la conspiración y la hostilidad digital, dijo que vale la pena destacar la incorporación de las travestis.

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â€œEstos [conspiracies] ya no están relegados a rincones turbios y reaccionarios de Internet”, dijo Thompson, quien anteriormente le dijo al HuffPost que estas afirmaciones reflejan una creciente y bien documentada hostilidad global hacia las comunidades trans y LGBTQ+, así como hacia las mujeres.

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“La transvestigación se basa en estereotipos de que las mujeres trans son extrañas, engañosas y poco confiables”, añadió. â€œEstas conspiraciones apuntan a mujeres en el ojo pÃºblico, buscando degradarlas y disminuir su credibilidad. Esto sugiere que las travestigaciones no son sólo transfóbicas; También son profundamente misóginos”.

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Tanto para los transfóbicos como para los carteles de mierda, ningún insulto podría ser tan cortante para una mujer exitosa como decir que parece un hombre. Y la comunidad trans es un blanco fácil. Históricamente, los conspiracionistas tienden a culpar a grupos ya marginados por una variedad de males sociales, lo cual es evidente en el fenómeno de la travestigación, ya que las personas trans continúan enfrentando mayores niveles de violencia y discriminación.

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Los travestis tienden a apuntar a mujeres de color

El hecho de que las mujeres negras sean un objetivo desproporcionado es predecible, según Thompson, porque muchas de estas afirmaciones se basan en ideas y material fuente racistas. Los “travestigadores” se basan en la frenología, una pseudociencia racista del siglo XIX y principios del XX que afirma que la forma y las medidas del cráneo humano determinan los rasgos de personalidad y la inteligencia.

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Los científicos europeos de la época manipularon mediciones para afirmar que los cráneos europeos eran “superiores”, mientras etiquetaban a las poblaciones africanas, indígenas y asiáticas como inherentemente inferiores o incluso propensas a la criminalidad basándose en las características físicas del cráneo. Inevitablemente, la frenología se utilizó como arma para justificar el racismo, el clasismo y el colonialismo.

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Hoy en día, los travestis utilizan de manera similar superposiciones esqueléticas y craneales para identificar lo que afirman son características físicas masculinas de mujeres famosas. Además, algunos señalan el lenguaje corporal y la postura como reveladores de género.

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Si bien los carteles de mierda conservadores ocasionalmente se comen los suyos con estas conspiraciones (Erika Kirk y el actor de “Euphoria” Sydney Sweeney han sido travestidos últimamente), generalmente tienden a centrarse en mujeres de izquierda. No es que la izquierda no sea propensa a llamar fea o varonil a una oponente mujer. Sucede. Pero las connotaciones negativas que la extrema derecha atribuye a las identidades trans son precisamente la razón por la que no hay mucho travesti en la izquierda, o entre las personas que son más neutrales o apoyan a las personas trans. samantha lux, dijo anteriormente al HuffPost un activista trans y creador de contenido. “Si no consideras que ser trans es algo malo, ¿qué necesidad tendrías de ‘exponer’ la identidad de alguien?”, dijo Lux.

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Si eres racista, transfóbico y quieres “apropiarte de las libertades”, estas travestis son una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Pero el hecho de que tales ataques transfóbicos estén ocurriendo ahora en la Casa Blanca, sin la más mínima objeción por parte del presidente o del liderazgo republicano, es profundamente preocupante, dijo Thompson.

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“Refleja la normalización del abuso contra las mujeres ante la opinión pública”, afirmó. “Hokit claramente quería una risa barata y la consiguió, aunque también lo abuchearon, lo cual es alentador. Pero es notable, y no sorprende, que ni Hokit ni Trump se hayan disculpado”.

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Este artículo apareció originalmente en HuffPost.

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