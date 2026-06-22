El Senado aprobó el lunes, por un voto de 85-5, un proyecto de ley bipartidista de vivienda asequible que limitaría la cantidad de viviendas unifamiliares que los principales inversores pueden comprar, luego de meses de debate que abarcaron ambas cámaras del Congreso. La votación se produjo después de que los legisladores alcanzaran un acuerdo la semana pasada sobre el proyecto de ley, que tiene como objetivo aumentar la oferta de viviendas mientras se limita la influencia del capital privado en el mercado de viviendas. Se espera que la Cámara vote sobre el proyecto de ley más adelante esta semana. El senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur, quien ayudó a llevar el proyecto de ley a la aprobación, describió la situación de la vivienda en EE. UU. como una crisis, con los jóvenes retrasando cada vez más su primera compra de casa. “Los precios de las viviendas son demasiado altos y la oferta de viviendas demasiado baja. El alquiler es demasiado alto. Las casas para principiantes son demasiado difíciles de encontrar. Y ese sueño americano se desvanece cada vez más para demasiadas personas”, dijo Scott desde el piso del Senado antes de la votación. ((Contexto: el Senador Tim Scott es republicano de Carolina del Sur.) (Fact Check: Si bien la fecha en el artículo de 2026 es futura, actualmente es 2021.)

La legislación tiene como objetivo aumentar la asequibilidad de la vivienda en un momento en el que ambos partidos están promocionando su trabajo para reducir el costo de vida antes de las elecciones intermedias de 2026, en las que los republicanos esperan defender estrechas mayorías en ambas cámaras. El presidente Donald Trump ha señalado su apoyo al proyecto de ley. Pero el proyecto de ley casi no logra despegar, ya que los republicanos debatieron sobre disposiciones que limitan a los inversores institucionales y la Cámara y el Senado discutieron sobre diferentes versiones de la propuesta. Los legisladores encontraron un punto medio la semana pasada entre la versión de la Cámara, que se consideraba más favorable a Wall Street, y la versión del Senado, que incluía más restricciones a los inversores institucionales. (Nota de contexto: En el artículo también se destaca que el proyecto de ley es liderado por el senador Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts.)