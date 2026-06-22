El calor bochornoso puede dar paso a fuertes lluvias y tormentas turbulentas por la tarde en la región de DC – WTOP News

El meteorólogo de 7News First Alert, Mark Peña, dijo que el evento climático de la tarde podría traer “vientos dañinos de hasta 68 mph, además de traer lluvias muy fuertes”.

Si bien las temperaturas alcanzan los 90 grados, un meteorólogo el lunes por la tarde podría traer fuertes vientos, lluvias y tormentas a la región de DC.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tormenta severa para el área de DC hasta las 9 p.m.

El meteorólogo de 7News First Alert, Mark Peña, dijo que el evento climático de la tarde podría traer “vientos dañinos de hasta 68 mph, así como traer lluvias muy intensas, desde alrededor de media hasta más de una pulgada” en algunos vecindarios.

Peña dijo que la lluvia repentina y fuerte aliviaría las condiciones de sequía de la región durante varios días, pero que si ocurre de inmediato podría inundar las carreteras el lunes por la tarde, y agregó que los automovilistas deberían “dar la vuelta, no ahogarse”.

La amenaza disminuirá hasta las horas de la noche y se espera que las lluvias duren durante la noche. El martes traerá condiciones más frescas con máximas en los 80 grados

PRONÓSTICO

LUNES: ALERTA DEL TIEMPO: Mayormente nublado con fuertes tormentas por la tarde. Máximas entre 85 y 92.

Vientos: Suroeste de 10 a 15 mph, ráfagas de 20 mph

LUNES POR LA NOCHE: Mayormente nublado con aguaceros dispersos. Mínimas entre 67 y 74.

Vientos: Noroeste 5 mph

MARTES: Mayormente nublado con probabilidad de lluvias y tormentas. Máximas entre 75 y 80.

Vientos: Noroeste 5-15 mph

MIÉRCOLES:Mayormente soleado. Máximas entre 82 y 86.

Vientos: Noroeste 5-10 mph

JUEVES: Parcialmente nublado con probabilidad de tormentas. Máximas entre 85 y 90.

Vientos: Sur 5-10 mph

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